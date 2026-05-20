VW ID.3 Neo soll noch 2026 eine GTI-Version erhalten

VW wird nicht nur den kommenden elektrischen Kleinwagen ID. Polo in einer GTI-Version auf den Markt bringen, sondern auch den bereits länger erhältlichen Kompaktwagen ID.3. Aktuell befinde sich eine GTI-Variante des ID.3 in der Entwicklung und soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, schreibt Auto Motor und Sport unter Berufung auf Konzernkreise.
Den Informationen zufolge wird der ID.3 GTI mit rund 340 PS (254 kW) nur wenig mehr Leistung haben als das aktuelle Topmodell GTX Performance (Artikelbild / 326 PS/243 kW; 5,7 Sek. v. 0-100 km/h; max. 200 km/h). Da beim Elektro-GTI nur die Hinterachse angetrieben werde, könnte bei noch mehr Leistung der Heckantrieb mit der Traktion überfordert sein.
Umfangreiche Modifikationen am DCC-Fahrwerk sollen ein agileres Fahrverhalten als beim GTX ermöglichen. Über eine GTI-Taste am Lenkrad kann der Fahrer den Modus für das Fahrverhalten auswählen. Äußerlich soll der GTI eine weiter verschärfte Optik bekommen, unter anderem mit Wabengitter. Innen soll es hochgezogene Schalensitze und Karostoff geben. In Sachen Assistenzsystemen soll der GTI über alle Assistenten des Basismodells ID.3 Neo verfügen.
Der ID.3 Neo ist die neueste, umfassende aktualisierte Generation des ID.3. VW stellt derzeit bei seinen Elektroautos auf eine Namensgebung um, die die Historie der Marke aufgreift. Während man aber den ID.3 aus Marketinggründen nicht ID. Golf nach der VW-Ikone nennen will, wird die noch junge sportliche E-Auto-Submarke GTX schon jetzt durch den Zusatz GTI ersetzt.
Ursprünglich war die neue GTI-Variante dem Bericht zufolge nicht im Modellfahrplan des ID.3 vorgesehen. Bislang sahen die Ingenieure demnach keine Möglichkeit, GTI-typischen Fahrspaß auf der Elektroauto-Plattform MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) zu realisieren. Zudem habe die Planung vorgesehen, den ID.3 durch einen elektrischen Golf auf der neuen SSP-Basis (Scalable Systems Platform) abzulösen. Doch wegen Problemen in der Entwicklung der dafür vorgesehenen SSP-Architektur verzögere sich der Nachfolger auf das Jahr 2029.
Kommentare
M. meint
Ich glaube nicht, dass die Hinterachse mit mehr als 340 PS überfordert wäre, mehr wird der APP 550 ohne Überarbeitung nicht hergeben.
Aber mehr ist auch nicht erforderlich – es ist ja schon mehr, als der Verbrenner bietet.
Wichtiger wäre, dem Auto irgendwie mehr Emotion mitzugeben, einfach nur viel Leistung, das war mal spannend, aber ist inzwischen langweilig.
Was ich bisher nicht gelesen habe: dass das Auto 10k mehr als ein aktueller GTX kosten soll.
Da wäre es doch toll, wenn andere Kommentatoren ihre Quellen preisgeben würden.
Falls sie welche haben.
Simon meint
zB Digitale Schalten wie bei Hyundai
Futureman meint
Mit den drei Buchstaben GTI hat es VW schon immer geschafft, einem bestimmten Kundenklientel das Geld aus der Tasche zu ziehen. In den Kreisen hat sich halt noch nicht rumgesprochen, dass 100PS mehr beim Elektromotor kaum ins Geld gehen und es daher schon viele Hersteller gibt, die solche Leistungen in „normalen“ E-Autos liefern.
David meint
Ja, das ist total gemein dass VW Marketing kann und Tesla nicht. Die MEB wird übrigens sogar nach Indien verkauft. Um mal ein neues Reizwort für Tesla Fans zu nennen.
Ben meint
Naja wenn man Leistung, Beschleunigung, funktionierende Software und Fahrspaß haben möchte greift man halt zu nem gebrauchten 2019 Model 3 AWD mit 260km/h, ist vom Preis/Leistungsverhältniss sinniger als so ein normaler Neo nur mit Hinterradantrieb und paar, extra zu bezahlenden, Aufklebern und den gleichen Softwarestand einen 2019er Model 3 und niedrigerer Höchstgeschwindigkeit.
Ist halt so ein reines Sammler/Liebhaberauto.
Fred Feuerstein meint
Gemein ist auch, dass der billige MEB trotz massiver Modellausweitung nicht mal eine Million Stück pro Jahr bringt…Vielleicht 2026. So geht Marketing.
Egon_meier meint
Der ID.3 ist ein Wagen der gut in den Markt passt und hin und wieder ein kleines Zuckerle ….
warum nicht.
Es gibt für alles und jeden einen Markt – sogar für blaue BEV.
hu.ms meint
Der auf den foto oben ist aber grau. Empfehle: Augenarzt !
South meint
Alter. Der Käufer würde sich da doch ordentlich veralbern lassen. Es gibt schon einen GTI, also nen GTX und jetzt soll der Kunde im Grunde das gleiche alte MEB Zeug dann teurer kaufen, weil ein paar Wabengitteroptiken eingezogen werden? Also da werde ich mir ein müdes Lächeln nicht verkneifen können, wenn man sowas auf der Straße sieht.
… offenbar muss man die Leute bei VW beschäftigen, denn echte Neuerungen sucht man vergeblich… 2029! Na dann, kann VW nur hoffen, wohl eher beten, dass die Konkurrenz ähnlich behäbig unterwegs ist…
David meint
Du scheinst lernfähig und bist jetzt sehr vorsichtig mit Aussagen, wie du sie gerne noch vor einem halben Jahr getroffen hast, wer jetzt angeblich alles VW überrollt. Das erkenne ich an. Zu der Frage, wer einen ID.3 mit GTI Aufklebern kauft, kann ich dir sagen, die Leute wird es geben. VW kann Marketing.
South meint
Ne, das ist nur nicht Teil des Artikels, hier gehts halt nur um den GTI und nicht um die Gesamtbeurteilung von VW. Natürlich ist jede Prognose mit einer Unsicherheit behaftet und Parameter können sich schnell ändern, aber sehr wahrscheinlich wird VW merklich schrumpfen und die Chinesen werden den Einstieg in Europa (leider) schaffen, und das aufgrund von besserer Leistung und nicht nur durch den Preis. Eine historische Zäsur. Natürlich gibts auch andere Szenarien. VW könnte im Prinzip auch zu einem chinesischen Satellit verkommen. Wirklich nicht unwahrscheinlich.
Für das AllesBleibtGleich Szenario, VW bleibt einer der größten Autohersteller der Welt spricht momentan nicht viel. Oder würdest du behaupten, dass der VW Konzern in Europa mit der Innovationsgeschwindigkeit schritthalten kann, die Kosten im Griff hat? … dass der zunehmende KnowHow Fluss von früher nach China, noch vor wenigen Jahren Krass undenkbar, jetzt China nach Europa nix verändern wird?
VW kann Marketing. Ey, nett, aber wenn das wirklich alles ist, dann wird das supersicher nicht reichen…. und auch ohne Frage, es wird sich ganz schnell rumsprechen, wenn VW nur noch ein teures VW Emblem draufklebt… die Chinesen sind aktuell schon so stark, die brauchen so nen Marketing Witz nicht.
Erwähne heute BYD und viele Kunden sehen da überhaupt mehr kein Hindernis mehr…
hu.ms meint
Welches alte MEB-zeugs ?
Neue motoren, neue akkus, neue software beim ID.3 NEO.
Alles neuer als die modelle eines ami-herstellers.
Simon meint
Der ID.3 Neo ist optisch und im Innenraum ein fast neues Auto. Man muss VW auch mal loben. OTA und langfristige Softwareupdates können die noch nicht, aber die Modelle werden regelmäßig mit Hardware Upgrades versehen.
mipu meint
Es gibt leider noch genügend Käufer, die VW alles abkaufen – „weil wir schon immer VW gefahren haben. Ur-Opi mit dem Käfer, Opi mit dem Passat, Papi mit dem Golf, und mein erstes Auto war ein Polo.“ Familiekrankheit nennt man sowas. Egal was gewesen ist, wie sehr man von VW verarscht wurde bei geplatzten Motoren, Steuerketten DSG-Getrieben, um Kulanz betrogen, oder mit dem Abgasskandal bloßgestellt …. Das nächste Auto kommt von VW, und wenn man denen Böse ist, halt von Skoda – nimm das VW!
Paule meint
Zum Glück zeigt der Trend nach unten. Keine steile, aber vorhandene Lernkurve bei den Kunden erkennbar.
Habe mal nach „VW absatz rückläufig“ gegoogelt. Jetzt geht es mir besser.
Miro meint
10 PS mehr und n paar rote Aufkleber für 10k mehr also?
Future meint
Viele Menschen haben die Elektromobilität ja noch nicht verstanden. Denen wird man sowas andrehen können. Irgendwann werden sie es dann aber wohl doch noch merken.
hu.ms meint
Du jast die veränderten kunststoffteile, sitze, fahrwerk u.a. vergessen.
Und der preisvergleich natürlich mit dem voll ausgestatteten ID.3 Neo Pro S = 79kwh.
VW geht davon aus, dass der gut eingeführte begriff GTI für genügend absatz sorgen wird. Wir werden sehen…
Aztasu meint
14 PS mehr und ganz sicher kommt da nicht viel Aufpreis obendrauf weil ja der GTX Performance ein Sportmodell ist, vielleicht 2.000 mehr für 14PS, teifergelegtes Fahrwerk, GTI-Innenraum und GTI schriftzug. Alleine im Wiederverkauf macht man davon schon locker 1000 weg. Bleiben also vielleicht noch so 1000€ Aufpreis für das genannte, das lohnt sich auf jeden Fall
Noka Hust meint
Der ID3 GTX und der ID3 Pro S haben bei gleicher Ausstattung fast das gleiche gekostet. Wenn das so bleibt stimmt das nicht