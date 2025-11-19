Porsche stellt Cayenne Electric vor, bis zu 630 kW (857 PS) und 642 km Reichweite

Porsche stellt den Cayenne Electric vor. Mit dem erstmals für die Baureihe erhältlichen reinen Elektroantrieb wird das große SUV zum bisher stärksten Serienmodell der Marke. Der Cayenne Electric soll sowohl beim sportlichen Fahren sowie auf längeren Strecken auf der Straße als auch im Gelände punkten.

„Der Cayenne Electric zeigt Performance in einer völlig neuen Dimension. Mit innovativen Technologien, die wir im Rennsport entwickelt haben. Er setzt neue Maßstäbe im SUV-Segment – bei den Fahreigenschaften ebenso wie beim Laden“, sagt Porsche-Chef Oliver Blume. „Überragende elektrische Leistung trifft auf hohe Alltagstauglichkeit. Exzellenter Langstreckenkomfort kombiniert mit kompromisslosen Offroad-Qualitäten.“

Das vollelektrische Cayenne-Angebot umfasst zunächst zwei Modelle: den ab 105.200 Euro kostenden Cayenne Electric und den mindestens 165.500 Euro teuren Cayenne Turbo Electric – beide mit Allradantrieb und somit dem elektronischen Porsche Traction Management (ePTM) ausgestattet.

Der Cayenne Turbo beschleunigt aus dem Stand in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 7,4 Sekunden auf 200 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Möglich wird dies durch ein neu entwickeltes Antriebssystem, das bei Aktivierung der Launch Control bis zu 850 kW (1.156 PS) Leistung und bis zu 1.500 Nm Drehmoment entwickelt.

Eine Öl-Direktkühlung der E-Maschine an der Hinterachse des Turbo-Modells soll hohe Dauerleistung und Effizienz sicherstellen. Das System ist laut Porsche eine Innovation aus dem Motorsport. Im normalen Fahrbetrieb stehen bis zu 630 kW (857 PS) zur Verfügung. Mittels Push-to-Pass-Funktion können auf Knopfdruck für zehn Sekunden zusätzliche 130 kW (176 PS) aktiviert werden.

Das Einstiegsmodell Cayenne kommt im Normalbetrieb auf 300 kW (408 PS) und mit Launch Control auf 325 kW (442 PS) sowie 835 Nm Drehmoment. Es beschleunigt in 4,8 Sekunden aus dem Stand von 0 auf 100 km/h und erreicht 230 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Bei der Energierückgewinnung erreicht der Cayenne Electric mit bis zu 600 kW Rekuperationsleistung Werte auf Formel-E-Niveau. Im Alltag lassen sich rund 97 Prozent aller Bremsvorgänge bis zum Stillstand rein über die E-Maschinen abwickeln. Die mechanische Reibbremse greift den Angaben nach nur selten ein. Für den Cayenne Turbo ist für diesen Fall und auf Wunsch auch die Keramikbremse Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) verfügbar.

Serienmäßig kommt bei beiden Modellen eine adaptive Luftfederung mit Porsche Active Suspension Management (PASM) zum Einsatz. Der Turbo verfügt außerdem über die Hinterachs-Quersperre Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Zudem steht für das Topmodell erstmals auch Porsche Active Ride zur Wahl. Das aus den Porsche-Sportlimousinen bekannte und für den Cayenne neu applizierte aktive Fahrwerk soll Aufbaubewegungen nahezu vollständig kompensieren und „für außergewöhnliche Stabilität, Dynamik und Komfort“ sorgen. Beide Modelle lassen sich mit einer Hinterachslenkung mit einem Einschlagwinkel von bis zu fünf Grad ausstatten.

Das Herzstück der vollelektrischen Cayenne-Modelle bildet die neu entwickelte 113-kWh-Hochvolt-Batterie mit doppelseitiger Kühlung für optimales Thermomanagement. Damit erreicht der Cayenne Electric eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 642 Kilometern, der Turbo bis zu 623 Kilometer. Dank 800-Volt-Technologie lädt der Cayenne mit bis zu 390 kW DC-Ladeleistung und „unter spezifischen Bedingungen“ mit bis zu 400 kW. Der SoC (State of Charge/Ladestand) lässt sich in unter 16 Minuten von zehn auf 80 Prozent erhöhen, Energie für 325 (Cayenne) beziehungsweise 315 (Cayenne Turbo) Kilometer Reichweite können binnen zehn Minuten nachgeladen werden.

Als erster Porsche unterstützt der Cayenne Electric zudem optional das induktive Laden mit bis zu 11 kW. Beim Porsche Wireless Charging genügt es, über einer Bodenplatte zu parken. Der Ladevorgang startet dann automatisch.

„Unverkennbar Porsche und unverkennbar Cayenne“

„Der neue Cayenne ist unverkennbar Porsche und unverkennbar Cayenne. Wir haben auf bewährten Designmerkmalen aufgebaut und das bewahrt, was dieses SUV einzigartig macht. Ergebnis ist ein modernes Designkonzept, das den Cayenne in die Zukunft trägt“, sagt Michael Mauer, Leiter Style Porsche. „Zu den Highlights zählen die tiefe Fronthaube mit den flach ausgeführten Matrix LED-Scheinwerfern mit optionaler HD-Technologie. Diese betonen die Breite des Fahrzeugs und fassen alle Lichtfunktionen in einem Modul zusammen. Typisch Porsche sind die stark konturierten Kotflügel und die Flyline, also die ikonische Gestaltung der flach abfallenden Dachlinie.“

Für Kunden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich Böschungswinkel und Robustheit gibt es ein Offroad-Paket. Dessen Bugteil mit veränderter Geometrie hilft bei der Bewältigung von unwegsamen Feldwegen, besonders steiler Auf- oder Abfahrten sowie von schwerem Gelände.

Mit einem cW-Wert von 0,25 gehört der neue Cayenne Electric laut dem Hersteller zu den strömungsgünstigsten SUVs seiner Klasse mit entsprechenden Vorteilen bei Reichweite und Verbrauch. „Porsche Active Aerodynamics (PAA) passt die aerodynamischen Eigenschaften präzise auf die jeweilige Fahrsituation und Geschwindigkeit an und bietet neben einer effizienten Regelstrategie durch aerodynamischen Abtrieb auch einen Beitrag zur markentypischen Fahrdynamik“, heißt es.

Zu den aktiven Aerodynamik-Elementen zählen im Bugteil bewegliche Kühlluftklappen, der adaptive Dachspoiler sowie zusätzlich am Heckteil des Turbo die aktiven Aeroblades. Sie verlängern die seitlichen Abrisskanten und verbessern die Strömungseigenschaften, was zu einem Reichweitenplus insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten führen soll. Weitere aerodynamische Maßnahmen sind Air Curtains im Bugteil, der nahezu vollständig geschlossene Unterboden, spezielle Aero-Räder sowie ein Diffusor im Heck.

55 Millimeter länger als der Verbrenner-Cayenne

Gemessen am Verbrenner-Modell ist der neue Cayenne Electric in der Länge um 55 Millimeter gewachsen. Das E-SUV ist 4.985 Millimeter lang, 1.980 Millimeter breit und 1.674 Millimeter hoch. Am größten ist der Unterschied beim Radstand: 3.023 Millimeter bedeuten ein Plus von fast 13 Zentimetern. Im Fond profitieren die Passagiere so von mehr Raum und Komfort. Die Fondsitzanlage ist serienmäßig elektrisch verstellbar und bietet flexible Einstellmöglichkeiten von der Komfortposition bis zur Cargostellung. Das Ladevolumen beträgt 781 (Cargo) bis 1.588 Liter, hinzu kommt der 90 Liter große Frunk im Vorderwagen. Die Anhängelast liegt ausstattungsbedingt bei bis zu 3,5 Tonnen.

„Die neu eingeführten Mood Modes machen den Innenraum zu einem Erlebnisraum, der sich an Stimmung und Situation anpasst“, wirbt Porsche. „Ein luftiges Raumgefühl beschert das Panorama-Schiebedach mit Sunshine Control, einer elektrisch schaltbaren Flüssigkristallfolie. Ein weiteres Highlight ist die neue Flächenheizung: Sie wärmt nicht nur die Sitze, sondern auch Kontaktflächen wie Armauflagen und Paneele. Ergänzt wird das Komfortangebot durch die Ambientebeleuchtung inklusive Kommunikationslicht.“

Im Bereich der Digitalisierung hebe der Cayenne Electric das Fahrerlebnis auf ein neues Niveau, so Porsche. Herzstück der neu entwickelten Porsche Driver Experience sei das Flow Display: ein gebogenes OLED-Panel, das sich nahtlos in die Mittelkonsole einfügt. Es wird durch ein volldigitales Kombiinstrument mit 14,25-Zoll-OLED-Technologie und ein 14,9 Zoll großes, optionales Beifahrer-Display ergänzt. Zusammen entsteht die größte Displayfläche, die je in einem Porsche verbaut wurde.

Erstmals für den Cayenne ist zudem ein Head-up-Display mit AR-Technologie verfügbar. Alle Displays sind in die Interieur-Architektur eingebettet. Die Tasten und Regler für besonders häufig genutzte Funktionen wie Klimatisierung und Audio-Lautstärke sind im Kontrast dazu analog ausgeführt. Zusätzlich wurde eine Handablage entwickelt, die auch beim dynamischen Fahren eine ergonomische Bedienung der digitalen und analogen Elemente ermöglichen soll.

Über das Porsche App Center lassen sich Drittanbieter-Apps ins Fahrzeug integrieren. Streaming- und Gaming-Funktionen werden geboten. Der neue Voice Pilot versteht durch künstliche Intelligenz komplexe, zusammenhängende Anfragen, erkennt den Kontext und soll wie ein echter Gesprächspartner reagieren. Mit dem Porsche Digital Key werden das Smartphone und die Smartwatch zum Fahrzeugschlüssel, der digital mit bis zu sieben weiteren Nutzern geteilt werden kann.

Der neue Cayenne Electric ergänzt ab sofort das bekannte Antriebsportfolio, das weiterhin weltweit parallel angeboten wird. „Kunden zu begeistern ist unser oberstes Ziel bei Porsche. Mit der Elektrifizierung des Cayenne erreichen wir ein neues Performance-Level, welches Maßstäbe für die Zukunft setzt. Gleichzeitig werden wir den Cayenne mit effizienten Verbrennungs- und Hybridantrieben bis weit ins nächste Jahrzehnt weiterentwickeln“, erklärt Matthias Becker, Mitglied des Vorstands, Vertrieb und Marketing.