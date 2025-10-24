Porsche stellt Hochvolt-System im Cayenne Electric näher vor

Der erste vollelektrische Cayenne Electric wird in wenigen Wochen das SUV-Portfolio von Porsche erweitern. Er basiert auf einer weiterentwickelten Premium Plattform Electric (PPE) des Volkswagen-Konzerns und setzt auf eine 800-Volt-Architektur, die hohe Ladeleistung, intelligente Energieverteilung und Effizienz ermöglicht.

Porsche kombiniert die neue Plattform mit einem leistungsfähigen Antriebssystem für alltags- und langstreckentaugliche Reichweiten. Nach WLTP-Norm soll das große SUV über 600 Kilometer mit einer Ladung schaffen. „Mit dem Cayenne Electric heben wir die E-Performance auf ein neues Niveau. Unser innovatives Hochvolt-System vereint maximale Effizienz mit der für Porsche typischen Fahrdynamik“, sagt Michael Steiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Forschung und Entwicklung.

Das Herzstück ist eine funktionsintegrierte Hochvolt-Batterie mit 113 kWh Brutto-Energieinhalt, die in die Fahrzeugstruktur eingebunden ist und neben Energiespeicherung auch tragende Aufgaben übernimmt. Gegenüber der Batterie der Elektroauto-Reihe Taycan der zweiten Generation auf einer eigenständigen Plattform wurde das Verhältnis von Zellen zu Gehäuse um zwölf Prozent verbessert. Die Integration steigert die Fahrzeugsteifigkeit, senkt den Schwerpunkt und unterstützt so das agile Fahrverhalten.

Die Batterie besteht aus sechs austauschbaren Modulen mit 192 Pouch-Zellen. Die Graphit-Silizium-Anode und die Nickel-Mangan-Kobalt-Aluminium-Kathode (NMCA) mit hohem Nickelanteil ermöglichen hohe Energiedichte und Schnellladefähigkeit. Aluminium erhöht die Zellstabilität. Porsche erreicht damit eine siebenprozentige Steigerung der Energiedichte gegenüber dem Taycan bei verbesserter Ladeeffizienz.

Ein zentrales Element ist das doppelseitige Kühlkonzept, das die Batterie sowohl von oben als auch unten temperiert. Energieeffiziente Drucklüfter reduzieren den Energieverbrauch um rund 15 Prozent. Dies sorgt laut den Entwicklern für dauerhaft hohe Lade- und Leistungsfähigkeit bei minimalem Energieverlust.

Das prädiktive Thermomanagement vernetzt alle Kühl- und Heizkreisläufe, analysiert Temperatur, Streckenverlauf und Fahrprofil und steuert die Energieflüsse vorausschauend. Während der Fahrt berechnet die Software in Echtzeit den Heiz- oder Kühlbedarf unter Einbeziehung von Navigation, Topografie, Verkehrslage und Fahrstil, um die Batterie im optimalen Temperaturfenster zu halten.

„Elektromobilität so, wie sie zu Porsche passt“

„Die funktionsintegrierte Batterie, das doppelseitige Kühlkonzept und das vorausschauende Thermomanagement zeigen, wie wir Technologie ganzheitlich denken. Unser Anspruch ist es, Elektromobilität zu gestalten, wie sie zu Porsche passt – effizient, leistungsstark und emotional zugleich“, so Steiner.

Bei der Lade-Performance setzt der Cayenne Electric neue Maßstäbe: An High-Power-Chargern (HPC) lädt er mit bis zu 400 kW, von 10 auf 80 Prozent in unter 16 Minuten. In zehn Minuten lässt sich Strom für über 300 Kilometer Reichweite in die Akkus ziehen. Die Ladeleistung bleibt den Angaben nach über einen breiten Ladezustandsbereich nahezu konstant. An 400-Volt-Säulen sollen bis zu 200 kW möglich sein.

Ab 2026 wird Porsche für den Cayenne Electric das kabellose 11-kW-Ladesystem Wireless Charging anbieten. Die induktive Ladetechnik arbeitet vollautomatisch, erkennt die Bodenplatte des Fahrzeugs, senkt es leicht ab und soll bis zu 90 Prozent Energieübertragungsrate erreichen. Ladevorgänge lassen sich über die App My Porsche steuern, Zeitfenster definieren und mehrere Fahrzeuge authentifizieren.