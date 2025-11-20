600 Kilometer Reichweite: Renault Trucks stellt neuen Elektro-Lkw für den Fernverkehr vor

Renault Trucks erweitert seine E-Tech T Serie: Mit dem E-Tech T 585 und dem E-Tech T 780, der mit einer Ladung 600 Kilometer weit fahren kann. Der E-Tech T 780 wurde für die Anforderungen des Fernverkehrs entwickelt und legt den Fokus auf maximale Reichweite. Der E-Tech T 585 hingegen soll durch eine optimierte Nutzlast punkten und sich für vielfältige Transportaufgaben eignen. Ergänzt wird das Portfolio weiterhin durch den E-Tech T 540 4×2, der für den regionalen Verteilerverkehr konzipiert ist.

Die größere Reichweite des E-Tech T 780 und T 585 wurde durch die Integration einer elektrischen Achse erreicht. Die E-Achse ermöglicht es, alle Teile des Antriebsstrangs – Elektromotoren und Getriebe – am Heck des Fahrzeugs zusammenzufassen. Diese Architektur schafft Platz zwischen den Längsträgern für zusätzliche Batteriepacks.

Die neuen Modelle sind mit Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte (NCA: Nickel, Kobalt, Aluminium) ausgestattet, deren spezielles L-förmiges Design sich laut den Entwicklern nahtlos in das neue Layout einfügt. Renault Trucks garantiert die Leistung der Batterien für bis zu 8 Jahre oder 1 Million Kilometer.

Der E-Tech T 585 mit einer Batteriekapazität von 585 kWh kann mit einer Ladung 460 Kilometer zurücklegen und bietet gleichzeitig die höchste Nutzlast in dieser Fahrzeugreihe. Mit einer Batteriekapazität von 780 kWh erzielt der E-Tech T 780 eine Reichweite von 600 Kilometern. „Das Fahrzeug wurde speziell für Spediteure entwickelt, die besonderen Wert auf maximale Effizienz und Reichweite legen“, so der Hersteller.

Um Ladezeiten optimal zu nutzen, sind beide Modelle mit Ladestationen nach dem Megawatt Charging System (MCS) kompatibel. Mit einer Leistung von bis zu 720 kW lässt sich während einer 45-minütigen Fahrerpause Energie für rund 350 Kilometer nachladen. Alternativ können die E-Lkw im Depot über das Standard-CCS-System mit bis zu 350 kW geladen werden.

Parallel dazu hat Renault Trucks auch das aktuelle Modell, den E-Tech T 540 4×2, weiterentwickelt. Er verfügt über eine Reichweite von 450 Kilometern mit einer Batterieladung.

Komfort, Manövrierfähigkeit und optimierte Nutzlast

Die für den Fernverkehr konzipierten E-Tech T 585 und E-Tech T 780 in der 6×2-Konfiguration bieten Renault Trucks zufolge dank einer voll integrierten Luftfederung hohen Fahrkomfort und eine besonders präzise Manövrierfähigkeit beim Andocken. Ihre lenkbare und anhebbare Hinterachse sorge dafür, dass die Wendigkeit dieser Modelle mit der einer 4×2-Sattelzugmaschine vergleichbar ist. Gleichzeitig reduzierten sie den Reifenverschleiß beim Rangieren oder Rückwärtsfahren mit geringer Beladung.

Der E-Tech T 585 überzeuge zudem mit einer Nutzlast von bis zu 28 Tonnen, entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Serviceangebot zur Maximierung der Verfügbarkeit

Um die Leistung und Wirtschaftlichkeit seiner Elektrofahrzeuge langfristig zu sichern, bietet Renault Trucks eine Palette vernetzter und vorausschauender Dienstleistungen an:

Die Flottenmanagementlösung Optifleet mit ihren verschiedenen Modulen ermöglicht Routenplanung, Fahrzeugverfolgung in Echtzeit, Leistungsanalyse und Lademanagement für eine vereinfachte Planung und Überwachung.

mit ihren verschiedenen Modulen ermöglicht Routenplanung, Fahrzeugverfolgung in Echtzeit, Leistungsanalyse und Lademanagement für eine vereinfachte Planung und Überwachung. Das Serenity Pack , ein spezieller Vertrag für Elektromobilität, sorgt für eine bestmögliche Nutzung von Elektro-Lkw durch eine verbesserte Ortung und personalisierte Unterstützung durch die Experten von Renault Trucks im ersten Betriebsjahr.

, ein spezieller Vertrag für Elektromobilität, sorgt für eine bestmögliche Nutzung von Elektro-Lkw durch eine verbesserte Ortung und personalisierte Unterstützung durch die Experten von Renault Trucks im ersten Betriebsjahr. Die Driver App ermöglicht es dem Fahrer, den Ladezustand zu überwachen und sein Fahrzeug aus der Ferne vorzubereiten (Vorkonditionierung der Kabine und der Batterien), um eine optimale Verfügbarkeit vor jedem Einsatz zu gewährleisten.

ermöglicht es dem Fahrer, den Ladezustand zu überwachen und sein Fahrzeug aus der Ferne vorzubereiten (Vorkonditionierung der Kabine und der Batterien), um eine optimale Verfügbarkeit vor jedem Einsatz zu gewährleisten. Schließlich bietet der Beratungsservice von Renault Trucks den Transportunternehmen Zugang zu Experten für Elektromobilität und Tools (Flotten- und Streckenanalyse, Bewertung der Energiekapazität des Standorts, Simulationen von Reichweiten und CO₂-Einsparungen usw.), um eine individuelle Dekarbonisierungsstrategie zu entwickeln.

Die drei neuen Modelle werden im Werk in Bourg-en-Bresse produziert, wo seit Ende 2023 Fahrzeuge der elektrischen Schwerlast-Baureihe – Renault Trucks E-Tech T und Renault Trucks E-Tech C – montiert werden. Sie sind ab sofort bestellbar.