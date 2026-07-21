Shell belohnt Laden von Elektro-Lkw mit „ClubSmart“-Punkten

Fahrer von Elektro-Lkw können seit Juli mit jedem Ladevorgang an Stationen von Shell Recharge sogenannte Shell ClubSmart Punkte sammeln. Für jede geladene Kilowattstunde kWh) werden 5 Punkte gutgeschrieben, bis zu einer Obergrenze von 500 Punkten pro Ladevorgang.

Mit diesem Angebot setze Shell Fleet Solutions einen weiteren Anreiz für Unternehmen, den Umstieg auf elektrische Schwerlastverkehre voranzutreiben und beziehe dabei gezielt die Fahrerebene ein, heißt es von dem Ölmulti. Die gesammelten Punkte würden direkt den Fahrern zugeschrieben und machten ihr Engagement im Alltag sichtbar.

„Wir wollen Elektromobilität nicht nur technisch ermöglichen, sondern auch erlebbar attraktiv gestalten. Die Einführung von ClubSmart Punkten für E-Lkw ist ein Signal der Wertschätzung gegenüber den Fahrern, die diesen Wandel tagtäglich umsetzen“, so Melanie Falkenstern, Leiterin von Shell Fleet Solutions Deutschland, Österreich und Schweiz.

Das Konzept verbinde den Ladevorgang mit einem direkten Mehrwert: Ladezeit werde zur Pausenzeit. Nach einer Ladung von 100 kWh ließen sich Punkte beispielsweise gegen Snacks oder Heißgetränke einlösen.