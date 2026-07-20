Volvo-Trucks-Manager: „Wo möglich, sollte man Elektro-Lkw einsetzen“

Volvo Trucks leitet bei seinen elektrischen Lastkraftwagen einen Generationswechsel ein. Mit der Enthüllung des neuen FH Aero Electric in Göteborg präsentiert das Unternehmen ein Modell, das eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern erzielen kann. Die Batterie des neuen Flaggschiffs verfügt dazu mit 725 kWh über eine hohe Netto-Speicherkapazität.

Die Bestellbücher für die zweite Generation der E-Lkw wurden am 15. Juni geöffnet. Die Produktion soll ab Anfang September auf einer flexiblen Fertigungslinie erfolgen, die sowohl Verbrennermodelle als auch Elektrofahrzeuge umfasst. Die Herstellung findet in Gent, Belgien, sowie in Tuve, Schweden, statt. Im Zuge dieser Neuausrichtung stellt Volvo Trucks gleichzeitig die erste Generation der schweren E-Lkw-Modelle FH, FM und FMX Electric ein.

Niklas Andersson, Director Electric Solutions bei Volvo Trucks, betont im Interview mit dem Portal Electrive die Bedeutung der neuen Reichweite für die Wettbewerbsfähigkeit. Die Marke von 700 Kilometern soll Kunden Sicherheit beim Übergang vom Diesel zum Elektroantrieb geben. „Die Reichweite ist das zentrale Thema, wenn Menschen den Wechsel von Diesel- auf Elektro-Lkw in Erwägung ziehen“, so der Manager.

Erfahrungen aus der ersten Generation zeigen laut Andersson, dass Elektro-Lkw für eine Vielzahl von Transportaufgaben geeignet sind. Um die Zuverlässigkeit der neuen Modelle sicherzustellen, führt Volvo Trucks interne Tests in Nordschweden und Spanien sowie Praxistests mit ausgewählten Kunden unter realen Bedingungen durch.

Für den Vertrieb setzt das Unternehmen auf intensive Schulungen der Mitarbeiter sowie auf die Bereitstellung von Fahrzeugen an nationale Vertriebsgesellschaften, um Probefahrten zu ermöglichen. Strategisch plant Volvo Trucks, neben batterie-elektrischen Antrieben auch weiterhin Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellen in seinem globalen Portfolio zu führen. So will man unterschiedlichen Marktbedingungen gerecht werden.

„Aber wo immer es möglich ist, ein Elektrofahrzeug einzusetzen, sollte man dies auch tun“, unterstreicht Andersson. „Denn das ist die mit Abstand energieeffizienteste Lösung, wenn man die gesamte Kette von der Energieerzeugung bis hin zu den Rädern des Lkw betrachtet. Dabei entstehen die geringsten Verluste, weshalb BEVs die beste Art der Energienutzung darstellen.“