KGM Torres Vollhybrid als „Essential“-Sondermodell mit 6.400 Euro Preisvorteil

Mit einer Sonderedition geht KGM (früher SSangYong) in den Jahresendspurt: Unter anderem der hybride Torres ist nun als „Essential“-Sondermodell bestellbar. Komfortextras erweitern die Serienausstattung und verbessern so das Preis-Leistungs-Verhältnis. Gegenüber den regulären Preisen ergibt sich laut dem Hersteller eine Ersparnis von bis zu 6.400 Euro.

Der neue Torres Hybrid Essential ist zu Preisen ab 32.990 Euro bestellbar. Der erste Vollhybrid der südkoreanischen Automobilmarke entwickelt eine Systemleistung von 150 kW/204 PS und bildet damit die Topmotorisierung. Das Zusammenspiel aus Benzin- und Elektromotor verbessert das Ansprechverhalten des Mittelklasse-SUV, während der Kraftstoffverbrauch auf 6,1 Liter je 100 Kilometer nach WLTP-Norm sinkt.

In der Sonderedition soll der Torres mit einer umfangreichen Ausstattung punkten. LED-Scheinwerfer sind ebenso an Bord wie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Edelstahl-Einstiegsleisten, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben, elektrisch anklappbare, einstellbare und beheizbare Außenspiegel, eine Lenkradheizung und das schlüssellose Keyless-Go-Zugangssystem.

Als zentrales Bedienelement dient ein 12,3 Zoll großer Touchscreen, der Navigation, Digitalradio sowie das per Apple CarPlay beziehungsweise Android Auto eingebundene Smartphone steuert. Die wichtigsten Fahrzeuginformationen liefert eine ebenfalls 12,3 Zoll große digitale Instrumentenanzeige hinter dem Lenkrad.

Bei der Sicherheit bietet das Essential-Sondermodell mehr als die Grundausstattung. Neben einem automatischen Notbremssystem mit Frontkollisionswarner und Sicherheitsabstandswarnung unterstützen den Fahrer unter anderem ein Spurverlassenswarner, ein Spurhalte-, ein Verkehrsfluss- und ein Berganfahrassistent sowie eine Verkehrszeichenerkennung. Die serienmäßige Müdigkeitserkennung empfiehlt eine Pause, wenn sie Anzeichen für eine unaufmerksame Fahrweise erkennt. Beim Torres Essential komplettieren ein Querverkehrswarner und ein Totwinkelassistent die Sicherheit.