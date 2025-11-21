Ford Trucks stellt mit F-Line E ersten serienreifen Elektro-Lkw vor

Ford Trucks stellt mit dem F-Line E seinen ersten Lkw mit Elektroantrieb vor. Das Modell tritt in der 19- und 26-Tonnen-Klasse an und wird bei Ford Otosan in der Türkei neben den dieselbetriebenen F-Line-Modellen gefertigt. Kommendes Jahr soll der F-Line E in allen wichtigen Märkten in Europa am Start sein. Burak Hoşgören, bei Ford Trucks für die internationalen Märkte verantwortlich, äußerte gegenüber dem Portal Electrive, dass der F-Line E 2026 auch in Deutschland startet.

Das 6×2-Modell hat einen E-Antrieb mit 310 kW/422 PS Dauer- und 390 kW/530 PS Peakleistung. Das Drehmoment beträgt 1.370 beziehungsweise 2.470 Nm in der Spitze. Die Batterie auf NMC-Basis (Nickel-Mangan-Kobalt) besteht aus vier Packs à 98 kWh, damit ergibt sich ein Gesamt-Energiegehalt von 392 kWh brutto. Nutzbar sind davon 314 kWh.

Untergebracht sind die Akkus an den Seitenträgern des Fahrzeugs. Als Reichweite gibt Ford Trucks bis zu 300 Kilometer an. Zum Antrieb präzisiert der Hersteller noch, dass der F-Line E ein Automatikgetriebe mit drei Gängen an Bord hat.

Der F-Line E wird auch mit vier statt sechs Rädern erhältlich sein. In der Achskonfiguration 4×2 mit 19 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht verbaut Ford Otosan einen anderen Motor und auch weniger Batteriezellen. Damit ergeben sich 235 kW/320 PS Dauer- und 290 kW/394 PS Peakleistung sowie 294 kWh Brutto-Batteriekapazität (davon 235 kWh nutzbar). Die Reichweite sinkt auf 250 Kilometer.

Für die 6×2-Version des F-Line E wird eine DC-Ladefähigkeit von bis zu 285 kW angegeben, für den 4×2 von bis zu 213 kW, was den Ladestopp auf „unter 45 Minuten“ begrenzen soll, um die Batterie von 20 auf 80 Prozent zu füllen.

Zum 6×2-Modell nennt Ford Trucks noch eine zulässige Achslast von 8 Tonnen (vorne) und 11,5 Tonnen (hinten). Die Vorderachse verfügt über eine mechanische Federung, hinten ist eine Luftfederung verbaut. Bei den Reifen handelt es sich um 22,5-Zöller mit Alufelgen.