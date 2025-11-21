Gotion High-Tech produziert VW-Einheitszellen in Serie

Gotion High-Tech hat die Massenproduktion von Einheitszellen für den Volkswagen-Konzern gestartet. Eine erste symbolische Lieferung an den deutschen Hersteller erfolgte in dieser Woche, berichtet das Portal Electrive. Die Liefervereinbarung zwischen beiden Partnern soll von 2026 bis 2032 gelten.
Die Produktion erfolgt im Werk von Gotion in Hefei, China, im Rahmen des sogenannten „Unified Cell Project“. Am 20. November wurden die ersten Einheiten in einer Zeremonie an Volkswagen-CTO Thomas Schmall und Frank Blome, CEO von Volkswagens Batterie-Tochter PowerCo, übergeben.
Gotion stellt für Volkswagen Einheitszellen mit LFP-Chemie her, aber auch andere Zellchemien sind möglich. Laut Unternehmensangaben verfügt das neue Werk in Hefei über eine jährliche Produktionskapazität von 20 GWh. Die Zellen sollen zwischen 2026 und 2032 geliefert werden. „Aufbauend auf der Lieferung einheitlicher Zellen an Volkswagen wird Gotion Batterieprodukte für mehrere Volkswagen-Plattformen liefern“, heißt es in einer Erklärung. Konkrete Details zu diesen Batterieprodukten wurden bislang nicht genannt.
Die Kooperation geht auf 2021 zurück, als bekannt wurde, dass eine Gotion-Tochter in Hefei eine Fabrik für das Einheitszell-Format von Volkswagen errichtet. Hefei ist zugleich der Sitz von Volkswagen Anhui, dem ehemaligen Joint Venture mit JAC, und ein Standort für die Produktion von MEB-Elektroautos, darunter der Cupra Tavascan für Europa und andere Märkte.
2023 erhielt die Gotion-Tochter Hefei Gotion High-Tech Power Energy Co Ltd. einen Beschaffungsauftrag von Volkswagen, der das Unternehmen zu einem designierten Lieferanten für die Überseemärkte des Konzerns machte. Gotion soll demnach nicht nur die chinesische Produktion versorgen, sondern auch Zellen exportieren. Abnahmemengen sind nicht veröffentlicht.
Die Einheitszelle wurde von Volkswagen im März 2021 beim „Power Day“ angekündigt. Es handelt sich um eine prismatische Zelle, die bis 2030 in 80 Prozent aller Elektroautos des Konzerns eingesetzt werden soll. Diesen September zeigte das Unternehmen ein serienreifes Produkt.
Die Zelle kann mit verschiedenen Akkuchemien ausgestattet werden, um den unterschiedlichen Anforderungen der Fahrzeugsegmente gerecht zu werden. Neben LFP-Zellen für kleinere Elektroautos sind auch NCM-Kathoden mit hohem Nickelanteil für Premium-Modelle und potenziell Festkörperbatterien möglich.
Auch in Europa wird die Einheitszelle hergestellt. Zuerst soll 2025/2026 die Produktion in einer Großfabrik von PowerCo in Salzgitter starten. Die in Spanien von der Volkswagen-Batteriesparte in Sagunt nahe Valencia geplante Fertigung könnte laut einem aktuellen Medienbericht im Juli 2027 beginnen.
Kommentare
Future meint
VW ist ja an Gotion beteiligt. Und Gotion soll auch dafür sorgen, dass es mit dem PowerCo-Werk in Sagunto nicht so endet wie bei Northvolt. Gotion hat nämlich die Expertise. Übrigens ist Gotion der Zellhersteller, dem gerade der Bau eines Werkes in USA verboten wurde, da die Firma eine zu große Nähe zur Chinesischen Regierung habe. Insofern passt Gotion gut zum Volkswagen Konzern. Gemeinsam mit China wird VW das hinbekommen mit den Zellen. Northvolt hätte es wie Volkswagen machen sollen und sich chinesische Expertise holen sollen – die chinesischen Maschinen alleine eben reichen nicht für eine erfolgreiche Zellproduktion.
Hans Meier meint
Wow nach wie vor Mutig…. volle Abhängigkeiten von China wie gesehen im Falle von aktuell Nexperia… Hauptsache der Profit stimmt… wie bei VWAG gewohnt in den letzten Jahrzenten spielen politische Dinge keine Rolle… DE sollte dringenst aufwachen und auf EU-Lösungen hinarbeiten wenn sie nicht zum Vasallenstaat von CN werden wollen. -> Man muss die Dinge wieder selber machen, egal ob der Profit aktuell stimmt oder nicht, das sollte die Politik den Kapitalos jetzt realtiv schnell beibringen wie das auch CN macht.
Steffen meint
Was heißt da mutig, geht ja momentan kaum anders. Gibt es deutsche Autobauer (oder europäische), die nicht den Großteil ihrer Batterien (oder Zellen) aus China beziehen (müssen)?
brainDotExe meint
Ich denke viel wird auch von dem CATL Werk in Deutschland beliefert.
Mäx meint
Da werden ca. 8GWh pro Jahr hergestellt.
Zukünftig evtl. mal mehr aber das müsste der aktuelle Stand sein.
Bei 60kWh pro Fahrzeug wären das gerade mal 133.000 Fahrzeuge.
Da wohl vor allem Daimler, BMW und VW beliefert werden, dürfte der durchschnittliche Anteil etwas höher sein.
Aber egal 100.000 – 150.000 Fahrzeuge.
Das reicht also gerade mal für VW Zwickau, wenn überhaupt.
Also nur ein kleiner Teil der Produktion in Deutschland wird von CATL aus Deutschland beliefert.
Hans Meier meint
CN sind nicht die einzigen die Batterien produzieren, Auswahl ist gegeben, wird aber nicht genutzt. $ over future.
Future meint
Die Zellen von Samsung kommen doch aus dem schönen Ungarn und Samsung ist auch keine chinesische Firma. Moralisch ist das trotzdem noch nicht voll einwandfrei, weil ja immer noch Rostoffe und Vorprodukte aus China kommen. Aber egal.