McLaren plant Hybrid-SUV und neues zweitüriges elektrifiziertes Coupé

McLaren will laut einem Bericht bis 2028 jedes Jahr ein neues Modell vorstellen. Darunter sollen das erste SUV der britischen Supersportwagenmarke und ein potentes Coupé sein. Beide Fahrzeuge sollen elektrifiziert zu den Kunden kommen. Das erste Elektroauto der Marke lässt derweil noch auf sich warten.

Die erste viertürige Baureihe von McLaren werde ein Hybrid-SUV mit V8-Motor und könnte das neue Einstiegsmodell im Programm sein. Das berichtet Automotive News unter Berufung auf ein kürzlich stattgefundenes globales Händlertreffen in England.

Laut einem Händler, der an dem Treffen teilgenommen hat, wird McLaren seine Modellpalette um zwei Fahrzeugklassen erweitern: eine SUV-Serie und die „Maverick“-Serie. Letztere sei eine Hommage an die Rennsporttradition der Marke und werde in sehr begrenzter Stückzahl produziert.

Neues Coupé kommt 2027, SUV 2028

Der fünfsitzige SUV habe hat das Seitenprofil eines Porsche Cayenne Turbo GT, sei aber größer, sagte ein anderer Händler. Ein Tonmodell des Allradfahrzeugs habe auf 24-Zoll-Rädern gestanden. „Das SUV ist formschön und muskulös“, wird einer der Händler zitiert. „Es hat Präsenz und wird im Segment der exotischen SUVs nicht untergehen.“ Bei dem Hybridantrieb wird es sich laut den Insidern nicht um ein Plug-in-Hybrid-System handeln – längeres rein elektrisches Fahren und externes Aufladen werden demnach nicht möglich sein.

McLaren plant unter neuer Eigentümerschaft eine Zukunft jenseits von Mittelmotor-Sportwagen. Offiziell heißt es von dem Unternehmen, dass bis 2028 jedes Jahr mindestens ein neues Modell auf den Markt kommen soll. Los geht es 2026 mit dem neuen Hypercar W1, das einen Plug-in-Hybridantrieb hat. Der Großteil der Modellpalette soll innerhalb von drei Jahren hybridisiert werden.

Auf der Händlertagung, an der auch der neue CEO Nick Collins teilnahm, erklärten Führungskräfte laut Automotive News, dass die Marke ihren Fokus auf Leistung beibehalten und gleichzeitig ihre Produktpalette erweitern werde. Das Unternehmen wurde im April von der Investmentfirma CYVN Holdings aus Abu Dhabi übernommen. CYVN ist Eigentümer des britischen Automobil-Startups Forseven, das mit McLaren fusioniert wurde.

McLaren wird dem Bericht zufolge eine neue Designsprache mit einem zweitürigen Mittelmotor-Coupé vorstellen, das 2027 auf den Markt kommen soll. Dieses Modell soll einen V6-Mildhybridantrieb mit fast 588 kW (800 PS) nutzen. Der Preis soll bei um die 300.000 US-Dollar liegen, umgerechnet circa 260.000 Euro. Das SUV mit dem V8-Hybrid-Antrieb soll 2028 starten, Angaben zum Preis gibt es noch nicht.

Keine Eile bei Elektroauto

McLaren hat bereits Plug-in-Hybrid- und Vollhybrid-Technik eingesetzt, was vorerst die maximale Art der Elektrifizierung bei der Marke darstellen wird. Bei Elektroautos hat man keine Eile. „China bewegt sich rasch in Richtung Elektrofahrzeuge, die USA hingegen nicht. Europa und Großbritannien befinden sich derzeit in unterschiedlichen Phasen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Phasen auch langfristig Bestand haben werden“, so CEO Collins im September. „Es steht jedoch außer Frage, dass Verbrennungsmotoren noch für lange Zeit die Hauptrolle dieser Marke spielen werden.“

Schon vor einigen Jahren brachte McLaren das Hypercar P1 mit Plug-in-Hybridantrieb als erstes Modell mit elektrifiziertem Antrieb auf den Markt. Zuletzt realisierte das Unternehmen den limitierten Supersportwagen Speedtail mit Hybridantrieb sowie als reguläres Kundenfahrzeug und zweiten Plug-in-Hybrid in der Firmenhistorie den Artura als Coupé und Roadster. „Könnte ich mir irgendwann einmal ein Elektroauto vorstellen? Ja. Haben wir es eilig, eines zu entwickeln? Nein“, so Collins.