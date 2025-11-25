Überarbeiteter Toyota bZ4X rollt erst im Januar 2026 auf deutsche Straßen

Toyota nimmt seit Juli Bestellungen für den überarbeiteten bZ4X an. Das mittelgroße Elektro-SUV zu Preisen ab 42.990 Euro sollte in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf deutsche Straßen kommen, verspätet sich aber etwas. Die Japaner teilten mit, dass die ersten Exemplare ab Januar 2026 ausgeliefert werden sollen.

Der neue bZ4X kommt mit verbessertem elektrischen Antriebsstrang zu den Kunden. Neue Batterien bieten mehr Leistung, schnelleres Laden und eine größere Reichweite. In der Top-Ausstattung verfügt das E-SUV künftig zudem über ein 22-kW-Bordladegerät.

Zwei Batterievarianten mit 57,7 oder 73,1 kWh Kapazität werden angeboten. Das große Akkupack erhöht die Reichweite auf bis zu 568 Kilometer nach WLTP-Norm, mit dem kleineren sind offiziell 471 Kilometer pro Ladung möglich. Toyota garantiert, dass die Traktionsbatterie bis zu zehn Jahre lang oder bis zu einer Laufleistung von 250.000 Kilometern noch über mindestens 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität verfügt.

Die laut dem Hersteller kompakten, leichten und energieeffizienten E-Achsen mit integriertem Elektromotor, Getriebe und Wechselrichter wurden ebenfalls verbessert. Spezielle innere Energieverluste wurden reduziert, was zur Steigerung von Leistung und Effizienz beiträgt. Bestellbar sind Vorder- oder Allradantrieb, mit 165 kW/224 PS beziehungsweise einer Systemleistung von 252 kW/343 PS.

Die technischen Verbesserungen gehen mit einem modifizierten Außen- und Innendesign einher. Die Frontpartie im Hammerhead-Look verbindet eine schlankere, elegantere Optik mit einer optimierten Aerodynamik. Der Innenraum wurde komplett überarbeitet: Highlights sind Toyota zufolge eine neue Mittelkonsole für die einfache Nutzung digitaler Geräte und eine neu gestaltete Instrumententafel mit serienmäßigem 14-Zoll-Multimediadisplay.

Aktualisierungen an Fahrwerk und Karosserie sorgten für ein niedrigeres Geräusch- und Vibrationsniveau sowie für komfortablere Fahreigenschaften und eine verbesserte Fahrdynamik, wirbt das Unternehmen weiter.