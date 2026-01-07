Toyota: Bis zu 12.300 Euro „Deutschland-Prämie“ bei (Elektroauto-)Leasing

Toyota gibt zum Start ins Jahr 2026 die „Deutschland-Prämie“ bekannt, die in unterschiedlicher Höhe für alle Modelle angeboten wird. Besonders viel sparen lässt sich beim Leasing des vollelektrischen Mittelkasse-SUV bZ4X: Hier steigt die Prämie auf bis zu 12.300 Euro im Privat-Leasing beziehungsweise bis zu 10.800 Euro im gewerblichen Leasing.
Auch andere Modelle wie von Yaris und Yaris Cross bis zum Corolla und C-HR werden günstiger angeboten. Die genaue Höhe der Deutschland-Prämie ist modellabhängig und gilt stets bei privatem wie gewerblichem Leasing, Details wie die Laufzeit, Laufleistung und Anzahlung unterscheiden sich. Die Beantragung und Genehmigung müssen bis zum 31.03.2026 vorliegen.
So hoch fällt Toyotas Deutschland-Prämie für die hierzulande angebotenen Modelle beim privaten Leasing aus:
- Aygo X: 3200 Euro
- Yaris: 4000 Euro
- Yaris Cross: 4200 Euro
- C-HR: 5500 Euro
- Urban Cruiser (E-Auto): 5800 Euro
- RAV4: 5900 Euro
- Corolla Touring Sports: 6900 Euro
- bZ4X (E-Auto): 12.300 Euro
Kommentare
Mary Schmitt meint
Toyota hat immer so getan als ob es gar keine Elektromobilität jenseits des Plugins gäbe. Und auf die Zukunft verwiesen, in der man dann irgendwann Feststoffakkus hat und dann würde man auch rein Elektrische bauen. Das ist gescheitert, wie man hier liest. Jetzt versucht man nach Dacia das Thema Riesenrabatte. Wann wird Tesla folgen?
South meint
Also Toyota ist wirklich kein schlechter Hersteller, aber mit BEV konnten sich die Japaner nicht anfreunden.
Die Garantie auf den Accu ist wirklich einzigartig, Zehn Jahre, max. 1 Mio. Kilometer. Donnerwetter. Beim bZ4X, immerhin Mittelklasse, wären das nach Rabatt in etwa 36 T€ bei 568 WLTP. Yoa, auch wirklich gut. Der Verbrauch ist auch nicht schlecht, aber das Laden von 10-80% in 28 Minuten ist wirklich langsam, ein echter Malus.
Den besten technischen Stand hat Toyota zwar nicht, aber mit dem Preis kann man sich das Modell durchaus mal ankucken…
Marcel meint
Das gilt bzw galt mal im NFZ-Bereich. Bei verbrennern ist die Garantie von Toyota top, da hast du Recht (15 Jahre).
Bei Bevs gibt’s 8 Jahre ODER 160.000 km, und dann liegt die Grenze bei 70% Kapa. Das ist nun wirklich nix dolles.
Das Thema hatten wir neulich am Stammtisch, als wir überlegt haben wie wir weiterhin die Antriebswende sabotieren.
Marcel meint
Einfach alle mal auf Toyotas Seite nach den Garantiebedingungen suchen (Link hängt), dann sehen wir wer in seiner Not zu F a k e N e w s greift :)
CaptainPicard meint
Aber warum? Toyota sollte doch mit den vielen Hybriden kein Problem haben die CO2-Emissionsziele zu erfüllen, müssen also nicht unbedingt ihr BEV in den Markt drücken. Damit kann man ausschließen dass sie mit dieser Prämie Verlust machen, was wiederum die Frage aufwirft warum die Listenpreise derart überteuert sind.
TomTom meint
Wie kann man denn so eine ketzerische Frage stellen… 😉
Lanzu meint
Vielleicht reichen die Hybriden doch nicht aus. Das wäre eigentlich auch nicht überraschend. In 2024 hatte Toyota Flottenemissionen von 109 g/km und das Ziel ab 2025 ist bei ca. 94 g/km.