Toyota: Bis zu 12.300 Euro „Deutschland-Prämie“ bei (Elektroauto-)Leasing

Toyota gibt zum Start ins Jahr 2026 die „Deutschland-Prämie“ bekannt, die in unterschiedlicher Höhe für alle Modelle angeboten wird. Besonders viel sparen lässt sich beim Leasing des vollelektrischen Mittelkasse-SUV bZ4X: Hier steigt die Prämie auf bis zu 12.300 Euro im Privat-Leasing beziehungsweise bis zu 10.800 Euro im gewerblichen Leasing.

Auch andere Modelle wie von Yaris und Yaris Cross bis zum Corolla und C-HR werden günstiger angeboten. Die genaue Höhe der Deutschland-Prämie ist modellabhängig und gilt stets bei privatem wie gewerblichem Leasing, Details wie die Laufzeit, Laufleistung und Anzahlung unterscheiden sich. Die Beantragung und Genehmigung müssen bis zum 31.03.2026 vorliegen.

So hoch fällt Toyotas Deutschland-Prämie für die hierzulande angebotenen Modelle beim privaten Leasing aus: