Sixt-Co-Chef: Wir unterstützen Elektromobilität „auf realistischer Basis“

Sixt-Co-Chef Alexander Sixt gibt sich in einem ausführlichen Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) als Elektroauto-Fan. Die Pläne der EU zum „Verbrenner-Aus“ ab 2035 und geplante Vorgaben für die Mietwagenunternehmen lehnt der Konzern aber entschieden ab.

Man habe schon vor Jahren in den Ausbau der Elektrofähigkeiten von Sixt investiert, da die globalen Marktbewegungen klar in Richtung Elektrotransformation zeigten, so der Manager. Die aktuelle Dynamik in China unterstreiche das, Sixt werde seine Elektroflotte im kommenden Jahr weiter ausbauen. Das Unternehmen betreibe eine der größten Elektroflotten in Europa, Plug-in-Hybride mit eingerechnet. „Und wir tun das in einem Umfang, der zur tatsächlichen Kundennachfrage und zur Wirtschaftlichkeit passt.“

Die EU plant laut Sixt, dass spätestens von 2030 an Mietwagenanbieter nur noch Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb anschaffen dürfen. „Das Gesetzgebungsverfahren, das die EU nun offensichtlich sehr zügig vorantreibt, kommt in seiner Ausgestaltung und seinem Zeitplan überraschend“, so Alexander Sixt. „Die gesamte Wirtschaft war bislang auf ein Verbrenner-Aus 2035 ausgerichtet. Natürlich befürworten wir die Transformation klar – aber realistisch.“

Aus Brüssel heißt es Sixt zufolge, dass es schon im Jahr 2027 eine verpflichtende Quote von 50 bis zu 75 Prozent geben soll, die bis 2030 auf 100 Prozent steigt. Hiermit ziehe die EU das viel diskutierte „Verbrenner-Aus“ bis 2035 für 60 bis 70 Prozent aller Neufahrzeugzulassungen um acht Jahre vor. Es betreffe nicht nur die Mietwagenflotten, sondern alle Gewerbebetriebe vom Kleinstunternehmen bis zu großen Logistikern, aber vor allem auch alle Dienstwagen von Unternehmen.

„Wir sprechen also faktisch von einem Verbrenner-Aus für den größten Teil der Neuzulassungen von Fahrzeugen in gut einem Jahr. Stillschweigend, ohne einen Aufschrei oder gar größere öffentliche Diskussion und ohne die notwendige Infrastruktur“, unterstrich Alexander Sixt.

Eine Studie der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) kommt zu dem Ergebnis, dass durch die EU-Gesetzgebung zwei Millionen neue Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen und der Markt schnell nachzieht und die nötige Ladeinfrastruktur aufbaut. „Die Wette, dass mehr Elektroautos automatisch zu ausreichender Ladeinfrastruktur führen, halte ich für sehr gewagt“, sagte Alexander Sixt. „Das kann erhebliche Herausforderungen für eine unserer Schlüsselindustrien mit sich bringen, mit nicht absehbaren Folgen für die Unternehmen und die Arbeitsplätze.“

„Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen folgt dem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur“

Studien beweisen dem Mietwagen-Manager zufolge, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen dem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur folgt und nicht umgekehrt. Stand heute stünden 60 Prozent aller europäischen Ladesäulen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. „Oder anders: 80 Prozent der gesamten EU ist Ladewüste! Versuchen Sie mal, ein Elektroauto in Südeuropa zu laden, wo es faktisch keine Lademöglichkeit gibt.“ Aber auch in Deutschland sei die Ladeinfrastruktur bei Weitem noch nicht ausreichend, so hätten knapp 50 Prozent aller Kommunen keine einzige öffentliche Lademöglichkeit.

Die Bundesregierung setzte 2019 das Ziel von einer Million Ladesäulen. Nach sieben Jahren stehe man bei rund 180.000, erklärte Alexander Sixt. Studien zeigten, dass das aktuelle Tempo den Bedarf bei Eintritt des sogenannten Verbrenner-Verbots im Jahr 2035 bei Weitem verfehlen wird. „Quoten schaffen keine Ladesäulen.“ Von einer flächendeckenden Versorgung mit Ladeinfrastruktur in ganz Europa sei man noch weit entfernt.

Sixt wollte 70 bis 90 Prozent seiner Flotte im Jahr 2030 auf Elektroautos umstellen, davon ist man aber auf Abstand gegangen. Der Markt sei seinerzeit von einem wesentlich schnelleren Fortschritt bei Ladeinfrastruktur und Kundennachfrage ausgegangen. Beides sei deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagte Alexander Sixt. Daraus habe man gelernt, dass Elektrifizierung nur mit einem belastbaren Infrastruktur-Fundament und einer echten Kundennachfrage funktioniert – in dieser Reihenfolge.

„Wir unterstützen Elektromobilität ausdrücklich“

„Wir unterstützen Elektromobilität weiterhin ausdrücklich, aber auf realistischer Basis“, so Alexander Sixt. „Konkret heißt das: Wir elektrifizieren unsere Flotte weiter entlang der Kundennachfrage und investieren parallel über 50 Millionen Euro in unser eigenes Ladenetz.“

Die Realität spiele in der geplanten EU-Gesetzgebung wohl überhaupt keine Rolle, merkte Alexander Sixt an. „Das grenzt an Planwirtschaft“, meinte er. „Und damit gefährdet die EU einen wichtigen Faktor unseres Wohlstands, der an der Automobilindustrie hängt.“ Mit einer 100-Prozent-Elektroquote veränderten sich auch die geopolitischen Rahmenbedingungen. Derzeit stammten rund 70 bis 80 Prozent der Akkus für Elektrofahrzeuge aus China. Damit steige mit jedem zusätzlichen Stromer die strukturelle Abhängigkeit von einem Schlüsselbauteil, für das Europa bislang keine eigene ausreichende industrielle Basis aufgebaut hat. Ähnliches beobachte man bei Halbleitern und anderen Schlüsselkomponenten.

„Hinzu kommt, dass die EU mit ihren Plänen den Havanna-Effekt verstärken wird. Mangels Ladeinfrastruktur werden wohl Verbrenner von den Konsumenten länger gefahren und nicht durch neue Elektrofahrzeuge ersetzt, was sich wiederum negativ auf die Autobranche, Arbeitsplätze und den Wohlstand auswirken kann“, warnte Alexander Sixt. „Europa muss aufholen – aber mit eigenem Tempo und eigener Industrie. China hat dies getan, mit einer klaren Strategie und massiven Infrastruktur-Investitionen.“