Tesla: „Full Self-Driving“ wird im Februar 2026 von niederländischer Behörde getestet

Die niederländische Fahrzeugbehörde RDW rechnet damit, im Februar kommenden Jahres über die Zulassung von Teslas Fahrassistenzsystem „Full Self-Driving“ (FSD) zu entscheiden. Grundlage soll eine Vorführung sein, bei der Tesla belegt, dass das System die geforderten Sicherheitsstandards erfüllt.
Hintergrund ist eine Mitteilung des US-Elektroautobauers vor wenigen Tagen, in dem er erklärte, die RDW habe „zugesagt, dem Unternehmen im Februar die nationale Genehmigung der Niederlande zu erteilen“. Laut Tesla wäre mit einer solchen Genehmigung der Weg frei für eine Anerkennung in anderen EU-Staaten, schon bevor das Thema zur Abstimmung in den zuständigen EU-Fachausschuss geht.
Der Autohersteller hatte seine Kunden dazu aufgerufen, die RDW zu kontaktieren, um ihre Begeisterung auszudrücken und sich für eine schnelle Umsetzung zu bedanken. Die Behörde reagierte ablehnend auf diese Aktion und forderte die Öffentlichkeit auf, den Kontakt einzustellen. „Die Verkehrssicherheit bleibt oberste Priorität der RDW: Eine Genehmigung ist erst möglich, wenn die Sicherheit des Systems überzeugend nachgewiesen ist“, teilte die Behörde mit.
Parallel verfolgt Tesla seine internationalen Zulassungspläne weiter. CEO Elon Musk hatte Anfang des Monats erklärt, er rechne damit, dass Full Self-Driving in China Anfang des kommenden Jahres vollständig genehmigt wird. Das vollautomatische Fahren – unter Aufsicht des Menschen am Steuer – ist derzeit schon in den USA, Kanada, China, Mexiko, Puerto Rico, Australien und Neuseeland verfügbar.
Kommentare
South meint
Mja, natürlich drückt man die Daumen, das FSD funktioniert, aber persönlich halte ich „Das vollautomatische Fahren – unter Aufsicht des Menschen am Steuer “ für die gefährlichste Art aus Kundensicht auf dem Weg zum autonomen Fahren.
Man verlässt sich irgendwann auf das System und wird nachlässig bei der „Aufsicht“ und dann kommt es trotzdem mal zu einer Fehlfunktion und man hat ein Riesenproblem. Das zweite was mich stören würde. Die Haftung liegt dann sehr schnell bei mir. Das System hat Tücken, aber der Hersteller kann sich da leicht rausreden, dass ich ja die „Aufsicht“ hatte.
Ich freue mich tatsächlich schon auf das vollautonome Fahren, aber es muss wirklich ausgereift sein und der Hersteller muss in der Haftung liegen, sonst bin ich nur ein Versuchskaninchen, dass dann, wenn ich Pech habe, auch noch die Zeche zahlen muss.
Ben meint
Also so wie der Travel Assist heut schon auf der Autobahn funktioniert, fährt super, ich vertrau dem System und schau nur zum Fenster raus…bin trotzdem verantwortlich…wo ist da der Unterschied wenn das endlich auch in der Stadt funktioniert ?
Future meint
Cool, dann müssten die Influencer nicht immer extra nach Amerika reisen für die Videos. Was ist da los in den Niederlanden – müssen die keine eigene Industrie schützen? Erst die Sache mit den Billigchips und jetzt wollen sie auch noch Dav id ärgern.
Ben meint
Komisch, jetzt erst wird FSD in Europa getestet, zum Glück sind die europ. OEMs da schon durch 5-10 Jahre weiter und lassen ab 2026 ihre autonomen Systeme in Serie zu…ganz bestimmt.
Holger meint
Echt jetzt? Ist ja super! Kannst du mir bitte sagen welchen Hersteller ich da kaufen könnte, der mich autonom von A nach B bringt?