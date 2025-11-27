Analyse: E-Flotten rechnen sich längst, trotzdem bleibt Großteil des Sparpotenzials ungenutzt

Die Mehrheit der mittelständischen Unternehmen steht unter hohem Kostendruck. Dennoch verzichten viele auf eines der größten Einsparpotenziale im Fuhrpark: die Elektrifizierung der Dienst- und Serviceflotten. Eine Analyse von ADS-TEC Energy zeigt, dass die Gesamtkosten batterieelektrischer Fahrzeuge bereits heute bis zu 20 Prozent unter denen vergleichbarer Verbrenner liegen.

Batterieelektrische Flotten profitieren von niedrigeren Energie- und Wartungskosten, neuen steuerlichen Abschreibungsmodellen seit 2025 sowie planbaren Betriebskosten durch intelligente Energiestrategien bei Depotladung.

Viele Unternehmen orientieren sich am von der EU ab 2035 geplanten „Verbrenner-Aus“. Dann sollen in der Region keine fossil betriebenen Benzin- und Dieselautos mehr neu zugelassen werden. Für gewerblich genutzte Flotten dürften jedoch wesentliche Vorgaben früher relevant werden. Dazu gehören strengere CO₂-Flottengrenzwerte und neue Regeln für Dienstwagen, die mögliche Einführung einer EU-weiten Elektroquote für Firmenflotten bis 2030 sowie die Ausweitung des Emissionshandels (ETS 2) auf den Verkehrssektor ab 2027.

Trotz dieser Trends haben laut der Auswertung 51 Prozent der mittelständischen Unternehmen noch keinen aktiven Elektrifizierungsprozess angestoßen. Als Gründe nennen Flottenverantwortliche vor allem Unsicherheiten bei Kosten und Planung, fehlende interne Zuständigkeiten, sowie die Annahme, dass ohne leistungsstarken Netzanschluss kein sinnvoller Einstieg möglich sei.

Ein weit verbreitetes Hindernis der Elektrifizierung wird dabei dem Anbieter von batteriegepufferten Schnellladelösungen ADS-TEC Energy zufolge überschätzt – ein aufwendiger Netzausbau sei in vielen Fällen gar nicht notwendig. Moderne batteriegestützte Schnellladesysteme ermöglichten hohe Ladeleistung bereits bei 22–87 kVA Netzanschluss. Viele mittelständische Flotten könnten ihren Ladebetrieb sofort starten, ohne jahrelange Netzausbauprojekte oder hohe Leistungspreise.