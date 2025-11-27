Audi, Easelink, Nissan und Voyah wollen Elektroautos konduktiv laden

Drei Autohersteller haben eine Kooperation zur Standardisierung der Matrix-Charging-Technologie vereinbart, die auf konduktivem Laden basiert. Im Gegensatz zum induktiven Laden, wie es häufig bei Kleingeräten verwendet wird, erfolgt beim konduktiven Verfahren eine direkte physische Verbindung leitender Kontakte. Dadurch erreicht der Ladevorgang laut der Automobilwoche eine Energieeffizienz von bis zu 99,8 Prozent.

Das System funktioniert über eine fest am Boden verankerte Ladeplatte. Wird das Elektroauto darüber gefahren, fährt die Platte automatisch an die am Fahrzeugboden angebrachte Kontaktfläche heran und stellt den physischen Kontakt her.

Die Gründungsmitglieder der „Matrix Charging Interest Group“ (MCIG) sind Audi, Nissan und der chinesische Hersteller Voyah, die Premiummarke des Autobauers Dongfeng. Voyah entstand aus einem Joint Venture zwischen Dongfeng und Renault. Zudem ist das österreichische Unternehmen Easelink Teil der Kooperation, das die Ladetechnik entwickelt hat.

Easelink, 2016 gegründet, hat die Basistechnik weiterentwickelt und als Matrix-Charging-Technik auf den Markt gebracht. Tests in Wien und Graz mit 66 umgebauten Elektro-Taxis belegten nach Angaben des Unternehmens die Alltagstauglichkeit des Systems.

Neben MCIG befassen sich auch Gremien verschiedener Standardisierungsorganisationen wie ISO und IEC mit Fragen des konduktiven Ladens. Die neue Branchenkooperation will die Technologie von Easelink nun verbreiten. Easelink ist dazu bereit, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory) zu vergeben, um Produktentwicklern Zugang zu den wesentlichen Patenten zu ermöglichen.

„Unser Ziel ist es, Matrix Charging als globalen Standard für automatisiertes Laden zu etablieren“, sagt Easelink-Gründer und Geschäftsführer Hermann Stockinger. Lizenznehmer sollen unter fairen Bedingungen die Möglichkeit erhalten, die Technologie weiterzuentwickeln und je nach Markenprofil zu differenzieren. „Die Aufgabe von MCIG besteht darin, die Schnittstelle zu standardisieren und ihre branchenübergreifende Markteinführung zu überwachen“, betont der Vorsitzende Menno Treffers.