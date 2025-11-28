Cupra teasert Raval vor Marktstart im Jahr 2026

Mit dem Cupra Raval bringt die Seat-Schwestermarke im nächsten Jahr ein sportliches kleines Elektroauto zum erschwinglichen Preis auf den Markt. Die Spanier geben nun mit einer getarnten Vorserienversion einen aktuellen Ausblick und verraten Konkretes zu dem 4.046 Millimeter langen Modell.

Basierend auf der MEB+-Plattform des Volkswagen-Konzerns und ausgestattet mit dynamischem Frontantrieb, biete der Raval „ein sportliches und fesselndes Fahrerlebnis, bei dem die Person am Steuer im Mittelpunkt steht“. Mit einer Länge von vier Metern sei er kompakt, aber dank seines Fahrverhaltens, seines großzügigen Innenraums und seines praktischen, geräumigen Kofferraums nicht ausschließlich für das Stadtleben konzipiert. Er eigne sich für deutlich mehr, einschließlich Roadtrips und längere Reisen.

Der Raval wird 2026 als erstes Modell der „urbanen Elektrofahrzeugfamilie“ des Volkswagen-Konzerns, die vier Modelle aus der Markengruppe Core von VW, Cupra und Skoda umfasst, seine Weltpremiere feiern und auf den Markt kommen. Beginnend mit der Produktion des Raval in den kommenden Monaten und gefolgt vom VW ID. Polo, die beide in Martorell hergestellt werden, soll diese Fahrzeugfamilie die Elektromobilität „emotionalisieren und demokratisieren“ und „einen neuen Maßstab in Europa setzen, um sie für deutlich mehr Menschen attraktiver und zugänglicher zu machen“.

„Der Cupra Raval verkörpert alles, wofür Cupra steht, von Fahreremotionen über mutiges Design bis hin zu herausragender Leistung. Es ist ein Auto, das die nächste Ära der Elektromobilität prägen und Elektrofahrzeuge einer neuen Generation zugänglich machen wird“, sagt Markus Haupt, CEO von Cupra. „Der Cupra Raval wurde in Martorell entworfen, entwickelt und wird dort bald produziert werden. Er steht für unser Engagement für die Elektrifizierung. Als erstes Modell der urbanen Elektrofahrzeugfamilie, einem Projekt, das wir für den Volkswagen Konzern leiten dürfen, bestätigt er auch die Position unseres Unternehmens als Automotive Powerhouse.“

Mit einem Sportfahrwerk, das 15 Millimeter tiefer liegt als andere auf der Plattform basierende Modelle, einer speziell abgestimmten Federung, einer progressiven Lenkung, die die Agilität verbessert, und ESC Sport soll der Raval außergewöhnliches Handling und Fahrspaß bieten. „Die Cupra typische Fahrdynamik und das Setup bringen die sportliche DNA des Modells zum Ausdruck“, so der Hersteller. Die dynamische Fahrwerksregelung nutzt adaptive Stoßdämpfer, deren Dämpfung sich für mehr Komfort oder ein agileres, sportlicheres Handling anpassen lässt. Im Cupra-Modus werden die Dämpfer straffer, wodurch die Karosserieneigung verringert und die Fahrdynamik verbessert wird.

Der Raval bietet laut Cupra eine für Fahrzeuge dieser Kategorie überdurchschnittliche Traktion und Kurvenstabilität. Sein elektronisches „One Box“-Bremssystem optimiere das Pedalgefühl und verbessere die Bremsleistung durch Motorbremsung. Darüber hinaus sei das Elektroauto mit Scheibenbremsen vorne und hinten ausgestattet, um maximale Leistung zu gewährleisten.

Bis zu 166 kW (226 PS) und 450 Kilometer Reichweite

Die 166 kW (226 PS) starke Spitzenversion Raval VZ Extreme geht noch einen Schritt weiter: mit Dinamica-Schalensitzen, einem DCC-Sportfahrwerk mit höherer Steifigkeit (+5 %) für verbessertes Handling und bessere Straßenlage, einer um 10 Millimeter breiteren Spurweite als die Plattform, einem ESC-off-Modus, 19-Zoll-Rädern mit breiteren 235-Millimeter-Reifen und einem elektronischen Sperrdifferenzial.

„Exklusiv in der VZ-Version sorgen das elektronische Differenzial und die sportlichen Achsschenkel für ein fortschrittliches Fahrzeugsystem, das die Fahrbedingungen über Sensoren überwacht und mithilfe einer Steuereinheit die Drehmomentverteilung zwischen den Rädern elektronisch regelt, um Traktion, Stabilität und Leistung zu optimieren“, heißt es weiter.

„Mit der Einführung des Cupra Raval setzen wir ein klares Statement und zeigen, was ein kompaktes Elektrofahrzeug für den Stadtverkehr leisten kann. Es ist ein Auto für alle, die Emotionen und Individualität suchen und dabei alle Vorteile der Elektromobilität genießen möchten. Um den Nervenkitzel des Cupra Raval wirklich zu spüren, muss man sich hinter das Steuer setzen“, sagt Werner Tietz, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Cupra.

Der Raval wird in verschiedenen Ausstattungsvarianten mit Individualisierungsoptionen erhältlich sein. „Ob zusätzliche Leistung, eine größere Batterie für mehr Reichweite oder eine ausgewogene Mischung aus beidem – es gibt für jeden Bedarf die passende Option“, wirbt Cupra. Das Elektroauto mit einer WLTP-Reichweite von bis zu rund 450 Kilometern soll ab 26.000 Euro kosten.