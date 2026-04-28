Elektro-Supersportwagen Denza Z als Cabrio präsentiert

Der chinesische Autokonzern BYD hat einen auch in Europa erwarteten Sportwagen mit reinem Batterieantrieb seiner Premiummarke Denza näher vorgestellt. Es sei der „weltweit erste intelligente Elektro-Supersportwagen“.

Das im Rahmen der Beijing Auto Show präsentierte Cabriolet mit versenkbarem Stoffverdeck Denza Z ist den Angaben zufolge ein serienreifes Fahrzeug und „ein Meisterwerk“. Der elektrifizierte Supersportwagen stehe „für die Verschmelzung von Technologie und Perfektion im Design und zeichnet sich durch eine reine Ästhetik aus, die auf einer weltweit führenden technischen Architektur aufbaut“.

Der Z verkörpert laut Denza die Designphilosophie „Pure Emotion“ und vereine nahtlos Carbonfaser mit aerodynamischer Leistung, um eine elegante und dynamische Silhouette zu schaffen. Auch hier folge die Form der Funktion: Kanäle auf der Motorhaube dienten als Luftschächte, um den Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten zu erhöhen.

Die Karosseriearchitektur erreiche eine führende Balance zwischen Steifigkeit, Leichtbauweise und Raumausnutzung, so die Entwickler. Das Fahrwerk verfüge über DiSus-M, ein intelligentes magnetorheologisches (elektromagnetisches) Karosserie-Steuerungssystem, das speziell für höchste Leistungsanforderungen entwickelt wurde. Mehr als 1000 PS (736 kW) sollen eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden erlauben. Die „Blade“-Batterie der zweiten Generation und besonders schnelles „Flash Charging“ soll lange Fahrten ermöglichen.

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Der Z hat schon Testfahrten und Rundenrekordversuche auf der Nürburgring-Nordschleife in Angriff genommen. Diesen Sommer soll er einen Auftritt beim Goodwood Festival of Speed in Großbritannien feiern. Denza hat einen öffentlichen Wettbewerb gestartet, um Namen für die drei Varianten des Z – Standard, Cabrio und Track – zu finden, die letztendlich zu den Kunden gelangen sollen.

„Die Einführung des Denza Z markiert einen Wendepunkt für die globale Automobilindustrie, da die weltweit erste Premiummarke mit einem einzigartigen Ansatz für Elektrifizierung in das Kernsegment millionenschwerer Luxus-Supersportwagen vordringt“, erklärt BYD. Dies sei ein traditionell von etablierten europäischen Herstellern dominierter Bereich. Weitere technische Spezifikationen und der Zeitplan für die Markteinführung soll „zu gegebener Zeit“ folgen.