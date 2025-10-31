Denza Z: BYDs Elektro-Bolide wird am Nürburgring getestet

Die Luxusmarke Denza des chinesischen Stromer-Herstellers BYD plant die Einführung eines vollelektrischen Sportwagens. Der Denza Z, erstmals im April 2025 vorgestellt, wurde kürzlich auf dem Nürburgring beim Testen gesichtet.

Bei der Präsentation auf der Automesse in Shanghai 2025 hielt BYD Details zur Leistung noch zurück. Das Unternehmen erklärte lediglich, der Denza Z werde das leistungsstärkste Modell von Denza oder BYD sein – ausgenommen der Luxusmarke Yangwang, deren Spitzenmodell U9 standardmäßig 960 kW/1.305 PS leistet oder in der Hochleistungsversion U9 Xtreme 2.207 kW/3.000 PS erreicht.

Der Denza Z soll den Yangwang U9 zwar nicht übertreffen, aber einige der technischen Entwicklungen des Supersportlers übernehmen. Laut BYD wird das Elektroauto über ein Steer-by-Wire-System verfügen, das keine mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderrädern hat. Das elektronische System soll ein besseres Gleichgewicht zwischen entspanntem Fahrgefühl beim Cruisen und Reaktionsfreudigkeit bei rasanter Fahrweise bieten. Außerdem lässt sich das Lenkrad mit flachem Boden einklappen, wenn es nicht gebraucht wird.

The upcoming Denza Z coupe from BYD has hit the Nürburgring for testing, giving us our best look yet at the brand’s Porsche 911 rival. 👉 Read the full story at Drive: https://t.co/CJ8jirpeGn pic.twitter.com/FnRkaJdz5U — Drive (@drivecomau) October 27, 2025

Der Z fährt laut Denza auf magnetorheologischen Dämpfern, die in der Lage sein sollen, sich in weniger als 10 ms an Veränderungen der Fahrbahnoberfläche anzupassen. Das Konzeptfahrzeug ließ bereits eine nahezu serienreife Form erkennen, die jüngsten Testfahrten zeigen laut dem Portal Drive nur geringe Unterschiede zum Showcar.

Optisch übernimmt der Denza Z demnach zahlreiche Designelemente vom Showcar. Dazu gehören ein tief angesetzter Frontsplitter, große Lufteinlässe zur Kühlung von Motor, Batterie und Bremsen sowie ein markanter Heckflügel. Dieser ist statisch befestigt und verzichtet offenbar auf aktive Verstellung. Auch die Bremsanlage weist Supercar-Niveau auf, große Carbon-Keramik-Scheiben und Sechskolben-Bremssättel sind verbaut.

Die Produktion des Denza Z ist für 2026 vorgesehen. Weitere technische Details will BYD erst kurz vor dem Marktstart veröffentlichen.