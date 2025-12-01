ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

E-Mobilitäts-Umfrage: Bürger sehen Politik und Hersteller nicht überzeugt

in Politik, Studien & Umfragen von | 1 Kommentar

Porsche-Cayenne-Coupe

Bild: Porsche (Symbolbild)

Union und SPD haben sich auf eine neue E-Auto-Förderung geeinigt, setzten sich aber auch für die Aufweichung des geplanten EU-Ausstiegs aus fossil betriebenen Verbrenner-Fahrzeugen ein. Laut einer Umfrage sieht eine Mehrheit der Bevölkerung weder bei Industrie noch Politik echte Überzeugung für Elektro­mobilität.

CDU, CSU und SPD haben im Koa­li­tions­aus­schuss Ende November über die deutsche Haltung zum geplanten europäischen Zulassungsverbot von Autos mit fossil betriebenen Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 beraten und sich darauf geeinigt, gegenüber der EU-Kommission auf eine Aufweichung zu drängen.

Rund 69 Prozent der im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) Befragten denken, dass deutsche Automobilhersteller nicht mit Überzeugung auf Elektromobilität setzen. Zugleich ist eine relative Mehrheit von 48 Prozent der Meinung, die deutsche Politik würde die E-Mobilität nicht als die wichtigste Zukunftstechnologie im Verkehrsbereich betrachten.

„Der Beschluss der Koalitionäre zum sogenannten Verbrenner-Aus wird dem Verkauf von E-Autos vermutlich nicht helfen“, so Carolin Friede­mann, IKND-Ge­schäfts­führ­er­in und -Gründerin. „Die Mehrheit der Deutschen glaubt schon heute nicht, dass die Politik und Autohersteller überzeugt hinter der Elektro­mobilität stehen. Dabei ist Elektro­mobilität längst ein realer Markt, technologische Stärke und eine Chance für Beschäftigung. Deutsche Hersteller liefern technisch hochwertige E-Autos, es kommen immer günstigere Modelle auf den Markt. Statt Vollbremsung braucht es jetzt volle Kraft voraus und klare Rückendeckung.“

Via: IKND

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Kommentare

  1. E.Korsar meint

    Da ist der Normalbürger natürlich verwirrt. „Kauft Elektroautos! Aber jetzt noch nicht sooo viele. Sollen ja nach 2035 noch ein paar Verbrenner vertickt werden. Auf jeden Fall, ihr tut alle was fürs Klima. Egal, ob BEV oder PHEV oder hocheffizienter (sic!) Verbrenner. Wir lieben alle Wähler.“

    Hauptsache, die Leute haben ein gutes Gewissen, wenn sie ein Fahrzeug erstanmelden, welches nochmal 70000 Liter fossilen Sprit verbrennt.

    Antworten

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige