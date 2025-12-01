E-Mobilitäts-Umfrage: Bürger sehen Politik und Hersteller nicht überzeugt

Union und SPD haben sich auf eine neue E-Auto-Förderung geeinigt, setzten sich aber auch für die Aufweichung des geplanten EU-Ausstiegs aus fossil betriebenen Verbrenner-Fahrzeugen ein. Laut einer Umfrage sieht eine Mehrheit der Bevölkerung weder bei Industrie noch Politik echte Überzeugung für Elektro­mobilität.

CDU, CSU und SPD haben im Koa­li­tions­aus­schuss Ende November über die deutsche Haltung zum geplanten europäischen Zulassungsverbot von Autos mit fossil betriebenen Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 beraten und sich darauf geeinigt, gegenüber der EU-Kommission auf eine Aufweichung zu drängen.

Rund 69 Prozent der im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) Befragten denken, dass deutsche Automobilhersteller nicht mit Überzeugung auf Elektromobilität setzen. Zugleich ist eine relative Mehrheit von 48 Prozent der Meinung, die deutsche Politik würde die E-Mobilität nicht als die wichtigste Zukunftstechnologie im Verkehrsbereich betrachten.

„Der Beschluss der Koalitionäre zum sogenannten Verbrenner-Aus wird dem Verkauf von E-Autos vermutlich nicht helfen“, so Carolin Friede­mann, IKND-Ge­schäfts­führ­er­in und -Gründerin. „Die Mehrheit der Deutschen glaubt schon heute nicht, dass die Politik und Autohersteller überzeugt hinter der Elektro­mobilität stehen. Dabei ist Elektro­mobilität längst ein realer Markt, technologische Stärke und eine Chance für Beschäftigung. Deutsche Hersteller liefern technisch hochwertige E-Autos, es kommen immer günstigere Modelle auf den Markt. Statt Vollbremsung braucht es jetzt volle Kraft voraus und klare Rückendeckung.“