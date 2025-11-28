Koalition befürwortet Lockerung des EU-Verbrenner-Aus

Deutschland unterstützt nun offiziell eine Lockerung des von der EU beschlossenen Verbrennerverbots. Die Entscheidung fiel laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Rahmen der Einigung des Koalitionsausschusses von Union und SPD, in der vor allem strittige Fragen zur Rente verhandelt wurden.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant laut dpa einen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in dem er dafür wirbt, dass auch nach 2035 noch „hocheffiziente Verbrenner“ zugelassen werden dürfen. Dazu zählen Plug-in-Hybride sowie Elektroautos mit Range Extender, also kompaktem Verbrenner als Stromgenerator.
Merz hatte sich schon länger gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren ausgesprochen, während die SPD zunächst zögerte. Nach dpa-Angaben könnten auch der Druck von IG Metall und aus Bundesländern wie Niedersachsen, wo Volkswagen seinen Stammsitz hat, die Entscheidung beeinflusst haben.
Die EU-Kommission will die Verordnung zum „Verbrenner-Aus“ am 10. Dezember überprüfen. Derzeit gilt, dass Fahrzeuge ab 2035 im Betrieb kein CO2 mehr ausstoßen dürfen, was faktisch einem Verbot von Verbrennungsmotoren und dem Umstieg auf Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge entspricht. Hersteller und Unternehmensverbände fordern eine Lockerung, da sie erhebliche Belastungen für Europas Industrie befürchten.
Frank meint
Es sollten technologieoffen alle technologien ohne fossilen CO2 Ausstoß erlaubt sein.
Bei Verbrenner könnte man das CO2 abscheiden (da es im Auspuff um den Faktor 2000höher konzentriert ist als in der Luft klappt das hier auch viel besser. Die Tankstellen müssen verpflichtet werden es zurückzunehmen und entweder selbst zu E-Fuels zu recyceln oder
zum recycln weiterzuleiten.
Ansonsten sollten alle Verbrennerhersteller verpflichtet werden ihre ab 2028 hergestellten Verbrenner zu deutlich billiger zu betreibenden Elektroautos auf Wunsch umzurüsten:
für max 10.000 Euro mit mind 40kWh und mind 100kW Ladeleistung
Wenn das bei der Herstellung der Verbrenner von vornherein mitgedacht wird, dann ist das technisch einfacher (weniger Umbaustunden) und die Umbausätze sind leicht zu skalieren.
A-P meint
Wer sich weiterhin für einen Verbrenner entscheidet, wird spätestens nach einigen Jahren feststellen, dass die Unterhaltskosten deutlich höher ausfallen als bei einem Elektrofahrzeug.
Eigene Berechnungen für unterschiedliche Fahrprofile zeigen: Elektroautos sind bei den Gesamtkosten – einschließlich Energie, Wartung und sonstiger Ausgaben – stets im Vorteil. Der Verbrenner ist aus rein wirtschaftlicher Perspektive klar im Nachteil. Diese Einschätzung basiert auf nüchternen Fakten, nicht auf Emotionen.
brainDotExe meint
Es gibt Anwendungsfälle da sind die (Betriebs-)Kosten nebensächlich.
Dagobert meint
Handwäsche ist auch faktisch billiger, ich habe trotzdem eine Waschmaschine. Ginge es mir bei Mobilität ums Geld, würde ich mit dem Fahrrad fahren…
Wahrheit meint
Und als nächstes geht’s den Co2-Preisen an den Kragen. Würde ja bereits ein Jahr verschoben.
Tick tack tick tack…
Hahahahahahahahahahahahah😂
South meint
Hihihi, da Yo.shi wieder, bist letztens rausgschmissen worden…
Die Änderung spielt keine Rolle… und die Zeit läuft für das E Autos…
Tick Tack Tick Tack ….
Wahrheit meint
Das Bev ist damit erledigt😘
Mäx meint
Du bist also der Meinung, der CO2 Preis wird komplett zurückgenommen?
Dann wirst du wohl leider mal wieder von der Politik enttäuscht werden.
Es wird vielleicht nicht weiter erhöht, könnte sein, aber schon jetzt lohnen sich BEV im Betrieb. Wenn dann noch der Preis stimmt…kann man sich ja leicht vorstellen
Wahrheit meint
Na wenn sich Bev bereits jetzt im Betrieb lohnen, kann doch alles so bleiben wie es ist, oder? Man bekommt die bessere Technik zu einem günstigeren Preis. Noch mehr zu tun wäre Zwang. Und den gibt’s ja laut eurer Aussage nicht.
hu.ms meint
Das gehört nicht über verbote sondern über den preis geregelt – technologieoffen:
Wer co2 emittiert muss für die folgen aufkommen. Ganz normales verursacherprinzip.
Um den altbestand nicht zu überraschen also für neue verbrenner so richtig kfz-steuer.
So 20ct pro g macht dann so 20 € aufwärts pro 100 km…
Einfach beim tüv-termin die verbrenner-km auslesen (für alle) per leitung ans FA und die KI bucht dann vom konto ab.
Den rest regelt dann ganz einfach die marktwirtschaft:
35€/100km für neue verbrenner oder max. 10 € für BEV.
brainDotExe meint
Wäre fair, würde ich so unterschreiben. Dann kann man ab 2035 immernoch seinen Sonntagswagen als Verbrenner neu zulassen und nutzen ohne daß es übermäßig teuer oder gar unmöglich ist.
Wahrheit meint
Dann einmal die Kosten der Umweltschaden weltweit berechnen, die durch Verbrenner in Deutschland entstehen. Bitte klar und transparent, Zahlen würfeln findet keine Akzeptanz.
South meint
Yoa, passt. Das nimmt Druck von den Leuten, die heute Glauben, dass man nicht ohne Verbrennerunterstützung Autofahren kann. Das nimmt die Angst. Heute kennen viele E Autos noch nicht in der Praxis, trauen den Accus nicht. Das ist ja heute schon und wird in fünf Jahren schon ganz anders ausschauen.
Wenn wir 2030 drauf kommen, dass es technisch doch keinen Grund mehr für PHEV oder Range Extender gibt, die Akzeptanz gestiegen ist. Na, dann beschließen wir doch erneut ein Verbrennerzulassungsverbot… vielleicht als Kompromiss 2037?
Aber diese „effizienten“ Fahrzeuge werden sehr sicher teurer sein, der Sprit ist in der Zukunft keine günstige Angelegenheit, eine bessere Abgasreinigung auch nicht und auch für die Hersteller werden Verbrenner deutlich an Attraktivität verlieren.
Wahrheit meint
Das soll dann wer beschließen? Schwarz rot noch? Oder nach 3 Jahren steigenden Sprit und Heizkosten eher schwarz blau?
Träumer…
South meint
Hehehehe, es sich doch immer die gleichen Knaller…da kannst du noch so oft wie Rumpelstilzchen rumhüpfen… darfst ja zukucken…
Wahrheit meint
Du darfst zugucken wie sich die politische Richtung nach rechts verschiebt… Und du warst Wahlkämpfer.
Grün hat einmal gezeigt was sie können, hat dem Wähler nicht gefallen.
Viel Spaß dabei, und natürlich mit deinem id3. Ich bekomme nach dem ID4 dann wieder ein richtiges Auto, Herr Oberstudienrat.
Mäx meint
Und jetzt macht die CDU grüne Politik mit Umgehen der Schuldenbremse für Sondervermögen für Klimaschutz und dem Industriestrompreis.
Kein Wunder dass du schlecht drauf bist.
Wahrheit meint
Ich bin ganz im Gegensatz gut drauf. Meine politische Einstellung ist: der Staat ist übergriffig und jeder Bereich, in den er nicht eingreift ist ein Gewinn. Somit ist auch ein Verbot weniger für mich ein Gewinn.
Und wenn die CDU grüne Politik macht, kommt allemal etwas besseres heraus als wenn sich die grünen an grüner Politik versuchen.
South meint
Jetzt dreht Yo.shi völlig am Rad. Offensichtlicher Schmarrn. Die Gesetze wurden ja von den Konservativen verabschiedet oder gab es jemals eine Grüne Mehrheit in irgendeinem Parlament?
Und der Rest ist ja auch so ein Unsinn. Wenn dir der ID.4 nicht gefällt, na, du kannst dir heute doch jedes Auto kaufen, also auch einen Verbrenner oder PHEV… und auch nach 2035 kann man noch ganz lange Verbrenner fahren….
Und. Sorry, das betonen zu müssen. Aber was kann ich dafür, dass du dauernd offensichtlich falsche Tatsachen durch die Gegend posaunst. Du bist halt nicht die hellste Kerze… das ja nicht schlimm, aber dann sollte man wenigsten auch mal nachdenken. Fangen wir mal an, wie hoch ist den der Anteil der Grünen in Europa und in der BRD?
Mäx meint
Blau wird wohl hoffentlich endlich mal alsbald verboten oder mindestens mal ein Verbot geprüft.
Es kann einfach nicht sein, dass sich verfassungsfeindliche Parteien als die Opfer aufspielen eines ihrer Meinung nach verfassungsfeindlichen Vorgangs obwohl dieser explizit wegen solchen Parteien in die Verfassung geschrieben wurde.
Wahrheit meint
26% der Wähler einfach so Beinseite wischen. Verbieten ist wie immer einfacher als alles andere. Was meinst du was dann passiert? Gehen sie alle los und wählen brav die grünen? Die Unzufriedenheit wächst und die Wahlbeteiligung sinkt noch tiefer. Die schamlosen altparteien würden sich doch mit 5% der Wählerstimmen noch am die macht setzen lassen.
Ich hoffe auch auf ein Verbotsverfahren, das wird nach dem Verbrenneraus der zweitgrößte Bauchklatscher und dann ist der Weg frei für schwarz blau (oder eher umgekehrt, lol)
Jürgen W. meint
Technologieoffen heißt strategiefrei. Auf deutsch auch planlos.
Das hilft garantiert keinem. Unfassbar diese Ignoranz.
E.Korsar meint
„Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant laut dpa einen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in dem er dafür wirbt, dass auch nach 2035 noch „hocheffiziente Verbrenner“ zugelassen werden dürfen.“
Zukunft-News:
Ursula schickt Friedrich einen Antwortbrief: „Geht in Ordnung, dürfen aber nur mit E-Fuel betrieben werden.“ /s
Futureman meint
Mindestens 5 EU-Länder sind sowieso gegen eine Aufweichung, da dort E-Autos boomen, weiteren Ländern ist der Vorschlag von Merz egal, da sie keine Autoindustrie haben.
Aber immerhin kann Merz „seinen“ Wählern hier vortäuschen etwas zu unternehmen. In Wirklichkeit sind wieder einige Jahre verschwendet und Deutschland wird weiter abgehängt.
derJim meint
Das würde ich mir echt wünschen. Was diese „hocheffiziente Verbrenner“ PHEV so an realer CO2-Ersparnis ggü. reinen Verbrennern bringen wissen wir ja nach den Untersuchungen: fast nix. Auf dem Papier mit den unrealistischen Utility-Faktoren aber super effizient, klar. Das war auch wirklich nur ein Geschenk an die Autolobby. Und sehr teuer sind PHEV noch dazu. Die wird der Markt sicher größtenteils aussortieren, sehr wahrscheinlich auch schon merklich vor 2035.
F. K. Fast meint
Bei einer CxU-geführten Regierung habe ich oft das Gefühl, dass sie genau das Gegenteil von dem machen, was sinnvoll wäre.
derJim meint
Ja, vor allem die Probleme aktuell hängen ja auch gar nicht damit zusammen