Umweltminister Schneider verteidigt sozial gestaffelte E-Auto-Prämie

Bundesumweltminister Carsten Schneider verteidigt die geplante sozial gestaffelte Förderung für Elektroautos. Ihm sei es „wichtig, dass wir bei den Förderungen, ob das nun die Heizung oder das E-Auto ist, zielgenauer vorgehen“, sagte der SPD-Politiker der Augsburger Allgemeinen. „Zuschüsse gibt es für die, die es wirklich nötig haben.“
Mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sei er sich hier einig, betonte Schneider. Teilweise gebe es auch heute schon gute soziale Ausgleichsmechanismen bei Klimaschutzmaßnahmen, die allerdings viel zu wenig bekannt seien. Bei unsanierten und schlecht gedämmten Häusern beispielsweise zahle der Vermieter nahezu die gesamten CO2-Kosten.
Für den Kauf eines Elektroautos oder Plug-in-Hybrid-Modells soll es im kommenden Jahr eine Prämie von 3000 bis 5000 Euro geben – allerdings nur für Privatleute mit „kleinem oder mittlerem Einkommen“. Das beschloss der Koalitionsausschuss von Union und SPD Ende November.
Insgesamt stehen drei Milliarden Euro zur Verfügung, damit könnten 600.000 Stromer gefördert werden. Die neue Kaufprämie soll die Nachfrage nach emissionsarmen Fahrzeugen im Straßenverkehr und den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität unterstützen.
Ein engagierter Klimaschutz ist nach Ansicht von Schneider heute kein Standortnachteil mehr. „Die Probleme der Unternehmen resultieren aus mittlerweile abgeschotteten Märkten wie den USA, Zöllen, hohen Energiekosten durch den russischen Angriff auf die Ukraine und daraus, dass China heute ein starker Wettbewerber und nicht mehr nur Absatzmarkt ist“, sagte er.
Eine zuverlässige Klima- und Umweltpolitik lasse neue Märkte entstehen, so der Umweltminister. Außerdem gebe es für die Wirtschaft Entlastungen beim Strompreis oder den Sonderabschreibungen. „Ich wünsche mir, dass sich das auch in neue Zuversicht übersetzt“, sagte Schneider. Was nicht helfen würde, wäre ein klimapolitischer Schlingerkurs in voller Fahrt. Die Wirtschaft brauche Planungssicherheit.
Kommentare
mipu meint
„Die Probleme der Unternehmen resultieren aus mittlerweile abgeschotteten Märkten wie den USA, Zöllen, hohen Energiekosten durch den russischen Angriff auf die Ukraine und daraus, dass China heute ein starker Wettbewerber und nicht mehr nur Absatzmarkt ist“, sagte er.
Genau, dass die deutschen Hersteller die e-Mobilität immer ausgebremst und blockiert haben und dabei sträflich Zukunftsthemen für den Quartalsgewinn geopfert haben … ach, das ist ja gar nicht so gewesen ….
Micha meint
In Europa sind die deutschen Hersteller mit guten BEVs überdurchschnittlich vertreten. Die Gewinneinbrüche kommen vor allem aus dem Chinageschäft.
These: VW und Co. können noch so gute BEVs bauen oder sich auf den Kopf stellen. Dass die Chinesen mittlerweilse am liebsten chinesische Autos kaufen wird man nicht ändern können, genauso wie die Deutschen weiterhin deutsche Autos bevorzugen und Franzosen französische. Klar haben die Firmen auch Fehler gemacht, aber der große Umbruch ist unvermeidlich und geopolitisch begründet.