Peugeot: 108-Nachfolger könnte als günstiges Elektroauto kommen

Peugeot denkt über eine Rückkehr in das Segment der Kleinstwagen nach. Vier Jahre nach dem Aus für den Verbrenner 108 dient der größere 208 als Einstiegsmodell, nachdem steigende Regulierung und Produktionskosten das A-Segment wirtschaftlich ausgehöhlt hatten. Auch der technisch verwandte C1 der Stellantis-Konzernschwester Citroën verschwand in diesem Zuge vom Markt.

Nun signalisiert Peugeot-Chef Alain Favey Bereitschaft für einen neuen Anlauf – allerdings nur, falls die EU eine neue Fahrzeugkategorie für Elektroautos einführt, die den Bau kleiner, erschwinglicher Modelle wieder profitabel macht. Er erinnerte im Gespräch mit Autocar daran, dass Peugeot mit 106, 107 und 108 (Artikelbild) früher hohe Stückzahlen erzielt habe und sagte: „Wenn es diese neue Kategorie gibt, die es uns erlaubt, kleinere Autos mit Gewinn zu produzieren, dann wird es selbstverständlich wieder Platz für Peugeot in diesem Bereich geben.“

Diese potenzielle EU-Kategorie trägt den Arbeitstitel E-Car und soll die Rückkehr ultrakompakter Fahrzeuge erleichtern. Zwar fehlen noch konkrete Details, doch der Ansatz sieht vor, gesetzliche Vorgaben und verpflichtende Technik teilweise zu reduzieren, damit kleine Fahrzeuge trotz niedriger Preise wieder auskömmliche Margen erzielen können.

In der Branche wird der Vorstoß begrüßt. Hersteller wie Dacia und BYD signalisieren Interesse an neuen Einstiegsmodellen für Europa. Auch Citroën deutet an, dass ein freundlicheres regulatorisches Umfeld den Weg für ein modernes Pendant zur 2CV ebnen könnte – technisch wohl eng verwandt mit einem möglichen neuen Peugeot-Kleinstwagen, wie schon bei 108 und C1.

Ohne neue Regeln wird Peugeot laut Favey nicht zu Kleinstwagen zurückkehren. Zwar erkennt er die Bedeutung moderner Sicherheits- und Assistenzsysteme ausdrücklich an, doch sie treiben aus seiner Sicht die Kosten zu stark nach oben. „Die Sicherheits- und Assistenzsysteme ergeben natürlich alle Sinn, aber einem muss klar sein: Die Menschen müssen für sie bezahlen“, sagte er Autocar. Steigende Preise sorgten dafür, dass der europäische Markt heute deutlich kleiner sei als vor der Pandemie.

Für Favey führt dies zu einer grundsätzlichen Frage: Wenn immer mehr verpflichtende Technik Autos verteuert und damit für viele unerschwinglich macht, müsse man überlegen, ob es alternative Wege gebe. Eine besondere Regulierung für erschwingliche Einstiegsmodelle könne die Voraussetzung sein, um wieder attraktive, zugängliche Kleinstwagen zu bauen.