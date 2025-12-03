VW bewirbt ID. Buzz „75 Jahre“ mit Preisvorteil von 5344 Euro

2025 feiert der Volkswagen Bulli seinen 75. Geburtstag. 1950 startete mit dem Transporter T1 das bis heute am längsten gebaute und erfolgreichste Nutzfahrzeug Europas seine Serienproduktion. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) bringt anlässlich des Jubiläums zwei Aktionsmodelle auf den Markt: den Multivan und den ID. Buzz als „75 Jahre“-Edition.

Insgesamt entstehen für Deutschland 500 Exemplare der beiden Modelle, die ausschließlich vor Ort bei VW-Nutzfahrzeughändlern bestellt werden können. Ein Online-Verkauf ist nicht vorgesehen. Die Plug-in-Hybridversion des Multivan wird nicht als Aktionsmodell angeboten, nur das Fahrzeug mit Turbodieselmotor. Hier liegt der Fokus daher auf dem rein elektrischen ID. Buzz.

Wie der Multivan wird auch der ID. Buzz in Hannover gebaut. Mit dem Multivan „75 Jahre“ teilt sich das E-Fahrzeug als Sondermodell die Bi-Color-Lackierung in „Candy-Weiß“ / „Starlight Blue Metallic“ und die Folierung „75“. Zudem tritt auch der elektrische Bulli in der verlängerten Karosserieversion an. Der hier vergrößerte Radstand schafft Raum für die große 86-kWh-Batterie. Zusätzlich an Bord ist eine Wärmepumpe, die der Reichweitenoptimierung dient.

Der 210 kW (286 PS) starke 75-Jahre-Bulli steht auf den 20-Zoll-Leichtmetallrädern des Typs Solna mit glanzgedrehten Oberflächen und 235er Reifen (hinten 265er). Auch hier ist die Fond-Verglasung dunkel getönt ausgeführt. Die Frontscheibe ist beheizbar. Analog zum Multivan-Sondermodell besitzt der ID. Buzz „75 Jahre“ eine Umfeldbeleuchtung mit Logo-Projektion und eine klappbare Anhängerkupplung.

Die sieben Sitze des ID. Buzz sind mit laut VWN besonders nachhaltigen, Bi-Color-Stoff/Kunstleder-Sitzen aus Seaqual-Garn ausgeführt. Die Fäden bestehen zu rund 10 Prozent aus gesammelten Meereskunststoffen und zu 90 Prozent aus recycelten PET-Flaschen. Auch hier beheizbar: das Multifunktionslederlenkrad. Ebenfalls stets mit an Bord: das Navigationssystem „Discover Pro“, der Sprachassistent IDA mit ChatGPT-Integration, die Rückfahrkamera, eine Diebstahlalarmanlage, der „Travel Assist“ und die 3-Zonen-Klimaautomatik „Air Care Climatronic“.

Der Preisvorteil des ID. Buzz „75 Jahre“ beträgt laut dem Hersteller 5.344 Euro, der Gesamtpreis 75.169 Euro.

Für alle, die rein gewerblich mit dem Bulli als Nutzfahrzeug unterwegs sind, kündigt VWN zudem ein neues Modell im Programm an: den ID. Buzz Cargo mit langem Radstand. Auch hier wird dann ab 2026 bei dem Kastenwagen die große 86-kWh-Batterie zum Einsatz kommen. Die weiteren technischen Details und die Preise des verlängerten ID. Buzz Cargo werden später bekannt gegeben.