Neues Tesla Model 3 Standard für 36.990 Euro in Deutschland bestellbar

Nach der neuen „Standard“-Version des Mittelklasse-SUV Model Y bietet Tesla nun zudem das Limousinen-Pendant Model 3 auch in Deutschland in einer reduzierten Ausführung an. Damit sinkt der Grundpreis der Baureihe von bisher 39.990 auf 36.990 Euro. Die Kunden müssen dafür einige Abstriche gegenüber dem „normalen“ Model 3 machen.
Tesla betont beim Model 3 Standard den niedrigen Verbrauch von 13,0 kWh/100 km nach WLTP-Norm. Das ermöglicht eine offizielle Reichweite von 534 Kilometern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h ist in 6,2 Sekunden erledigt, maximal ist Tempo 201 möglich.
Außen unterscheidet sich das günstigere Model 3 auf den ersten Blick nicht von den teureren Versionen. Die Auswahl an Lackierungen ist auf Weiß, Schwarz und Grau reduziert. Weiß ist die einzige ohne Aufpreis erhältliche Farbe. Die 18 Zoll großen Basis-Räder weisen ein neues Design auf. Die Stoßdämpfer sind schlichter. Die Außenspiegel sind elektrisch einklappbar, haben aber keine Abblendautomatik. Das Fahrerassistenzsystem hat weniger Funktionalität.
Innen gibt es ein nur ein manuell justierbares Lenkrad, der 8-Zoll-Touchscreen für die Rückbank und die hintere Sitzheizung fehlen. Die Vordersitze sind beheizt, haben aber keine Belüftung und bieten nur manuelle statt elektrische Verstellmöglichkeiten. Es sind zudem Stoff- statt Kunstledersitze und ein Textildekor verbaut. Die anpassbare Ambientebeleuchtung ist nicht verfügbar, das Soundsystem hat weniger Lautsprecher.
Wie alle Elektroautos der US-Marke bietet auch das neueste Model 3 Features wie Fernzugriff über die Smartphone-App, Routenplaner mit Anzeige der Supercharger-Verfügbarkeit in Echtzeit sowie Spiel- und Unterhaltungsoptionen. Handyschlüssel, Klimaanlagen-Fernsteuerung, „Wächter-Modus“, „Dog-Mode“ andere charakteristische Tesla-Merkmale sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Unter anderem können mit Sprachbefehlen Titel übersprungen, Podcasts gewechselt, die Innenraumtemperatur geregelt oder die Navigation gesteuert werden.
Die elektrische Heckklappe des Kofferraums öffnet sich automatisch bei Annäherung. Das Fassungsvermögen beträgt 549 Liter für fünf Insassen, bei umgeklappter zweiter Sitzreihe sind es 1659 Liter. Falls zusätzlicher Platz benötigt wird, bietet der Frontkofferraum ein Volumen von 88 Litern. Reicht das nicht, ermöglicht das Model 3 Standard eine Anhängelast von bis zu 1000 Kilogramm.
Das Model 3 Standard profitiert von den jüngsten Updates, die Anfang des Jahres für die Reihe eingeführt wurden: eine neue Frontkamera, die dem Fahrer auf dem Mitteldisplay einen größeren Blick auf die Umgebung gewährt. Dazu kommen eine Kamera-Reinigungsfunktion und eine integrierte Heizung, um Beschlag und Vereisung zu verhindern. „Der neugestaltete, präzisionsgefertigte Blinkerhebel zeichnet sich durch seine mühelose Bedienung aus, die sich auf jeder Fahrt auszahlt“, heißt es.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Für die Stromversorgung von Mobilgeräten stehen zwei drahtlose Ladedocks und ein USB-C-Anschluss vorn sowie zwei USB-C-Anschlüsse hinten mit jeweils bis zu 65 W zur Verfügung. Das adaptive Scheinwerfersystem ist serienmäßig. Es arbeitet mit nach vorne gerichteten Kameras, die herannahende Fahrzeuge, Rücklichter, Umgebungslicht und Kurven erkennen, um dann einzelne Fernlichtpixel punktuell zu dimmen. Dadurch werden andere Fahrer nicht geblendet, während die Straße für den Fahrer voll ausgeleuchtet bleibt.
Auch beim Model 3 Standard wird durch Over-the-Air-Updates kontinuierlich aktualisiert. Das Fahrzeug ist serienmäßig mit dem Fahrerassistenzsystem „Autopilot“ ausgestattet und durch Hardware auf autonomes Fahren mit „Full Self-Driving (Supervised)“ vorbereitet. Letzter Funktion soll nach Genehmigung durch die lokalen Aufsichtsbehörden auf den entsprechenden Fahrzeugen per Fernzugriff aktiviert werden.
Tesla will das Model 3 Standard ab „voraussichtlich“ Februar 2026 an Kunden ausliefern. Darüber hinaus gibt es weiter die Ausführungen Model 3 Premium mit Hinter- oder Allradantrieb (44.990 bzw. 49.990 Euro) für bis zu 740 Kilometer pro Ladung sowie die Sportversion Model 3 Performance (58.490 Euro) mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,1 Sekunden und 262 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Kommentare
Rob meint
Ob sich eine „Entfeinerung“ des Model 3 angesichts der besser werdenden Konkurrenz als der grosse Durchbruch erweist wird sich zeigen, aber weitere Schritte zu günstigen Elektroautos sind immer willkommen.
David meint
Hier muss man eigentlich gar nicht mehr erklären, aus welchem Gründen man das Auto nicht in Erwägung ziehen sollte. Denn der Kunde zieht es nicht mehr in Erwägung, da ist die Story schon over.
F. K. Fast meint
Technisch klingt das ja alles durchaus OK, aber wenn ich sehe, wie oft mein Kollege mit TM3 zum Service muss, weil die Achsaufhängungen immer wieder Probleme machen, vergeht mir das Interesse. Aus gleichem Grund meide ich auch Renault.
Teamracer meint
Da stellt sich dann die Frage, wie alt das Model 3 ist.
Ich dachte die neuen Higland hätten diese Probleme weniger?
Bei unserem Model 3 von 2019 ist es alle 80 000 km soweit. Erstes mal komplett erneuert auf Garantie. Beim zweiten mal leider nicht. Sonst aber keine Probleme und die Wartungskosten sind recht niedrig.
xordinary meint
Einfach mal bessere Querlenker (z.B. von Meyle) einbauen lassen (natürlich nicht bei Tesla, sondern einer freien Werkstatt), dann hast du Ruhe.
Halber Akku meint
Das Auto würde mir so in der Ausführung zu dem Preis ja sogar taugen. Aber das ich es mal erleben darf, dass ein Autohersteller einen Blinkerhebel mit den Worten „Der neugestaltete, präzisionsgefertigte Blinkerhebel zeichnet sich durch seine mühelose Bedienung aus, die sich auf jeder Fahrt auszahlt“ als neues Highlight bewirbt, hätte ich auch nie gedacht. Selbst der erste Ur Polo von 1974, bei welchem im Standardmodell die Sonnenblende auf der Beifahrerseite aufpreispflichtig war, hatte einen „präzisionsgefertigten Blinkerhebel“ in Serie…
Tinto meint
Mir haben es die “ schlichten Stoßdämpfer “ angetan :-)
Halber Akku meint
Die hatte ich 1986 in meinem 14 Jahre alten 02er BMW :-)
Future meint
Das ist schönste Blinkerhebelpoesie für die deutsche Leserschaft. Hebel und Knöppe hat man ja gern im Land. Da es wohl keine Knöppe im Auto gibt, ist der Hebel umso wichtiger.
EVrules meint
„Der neugestaltete, präzisionsgefertigte Blinkerhebel zeichnet sich durch seine mühelose Bedienung aus, die sich auf jeder Fahrt auszahlt“.
… nun also doch?
Scheint es genug Rückmeldung gegeben zu haben, dass ein Blinkertasten am Lenkrad eine mehr als fragwürdige „Innovation“ waren?
Und dennoch: Ein verhältnismäßig einfaches Bauteil wie ein Blinkerhebel ist stets „präzise“, weil es ansonsten nicht zusammen passen würde.
hu.ms meint
Da ist mir ein elroq 85 mit 100km mehr reichweite, kürzer und trotzdem mehr platz innen und der grossen heckklappe für 3k mehr nach rabatt bei weitem lieber.
Dieser tesla muss auf 33k runter um signifikant in europa mehr gekauft zu werden als der bisherige SR.
Futureman meint
Mal „schnell“ ein vergleichbares Modell konfiguriert und bei 49.000 € gelandet. Das ist doch schon ein wenig Preisabstand.
brainDotExe meint
Du hast den Rabatt vergessen.
RudiFaehrtTesla meint
Irrelevant. Maßgeblich ist der Listenpreis. Alles andere ist Augenwischerei.
brainDotExe meint
Es ist also irrelevant was ich als Kunde tatsächlich bezahle?
Das ist falsch.
Maßgeblich ist der Kaufpreis.
RudiFaehrtTesla meint
Daher ist es Augenwischerei. Nicht jeder kann den Preis soweit herunter handeln, dass es interessant wird. Statistisch gesehen wird weitaus mehr der Listenpreis bezahlt.
brainDotExe meint
Augenwischerei, heutzutage können die meisten Webseiten wie Carwow bedienen.
hu.ms meint
Ja Rudi,
wenn du nicht verhandeln kannst / willst um ca. 5.000 € herausholen ist das doch nicht für alle anderen die da klar auftreten gültig.
Mein vater sagte immer: „maul auf oder geldbeutel.“
Bist ja in dieser beziehung wirklich bedauernswert.
Envision meint
15-20% gehen gerne mal runter, auch bei anderen Herstellern so… deshalb ist das Listenpreis Vergleiche oft völliger Unsinn – wird aber natürlich gerne von unverbesserlichen Elon Jüngern gemacht…
P.S: ein BMW iX3 mit 800 WLTP und 345kw Allrad ist bei uns im Firmen Leasing auch nur 110 Euro/Monat teurer wie z.B. ein Soda Enyaq 85 RWD! mit ähnlicher Ausstattung, wird man schon in Versuchung geführt…
RudiFaehrtTesla meint
Das du da komplett daneben liegst wird Dir schon bewusst sein. Einen Enyaq 85 bekommst du nie für den Preis. Einen BMW schon gar nicht.
F. K. Fast meint
Doch, gebraucht. Dann sogar noch viel günstiger. Aber auch der gebrauchte Tesla 3 ist günstiger.
hu.ms meint
Neuer enyaq 85 für 39.990 € leicht zu finden.
Jörg2 meint
hu.ms
Und jetzt rüste den 40.000-Skoda mal auf M3 aus.
Dann bist Du bei knapp 50.
Du könntest natürlich „braucht man alles nicht“ spielen. Dann haut Dein Vergleich aber nicht mehr hin.
Erinnere ich das richtig? Vor kurzer Zeit war, Tesla-bezogen, Deine Argumentation, die 45..50.000€-Teslas müssten 5.000 preiswerter werden, damit sie sich verkaufen.
Jetzt ist der Einstieg bei 37 und Du gehst in die nächste „müssen erst um XY preiswerter…“ Runde.
War das vorher Quatsch?
Ist das jetzt Quatsch?
Halber Akku meint
@hu.ms: kann ich bestätigen. Allein schon mal bei drei Händlern bei mir in der Nähe.
Gunnar meint
Der Elroq 85 hat eine WLTP-Reichweite von 573 km. Das Model 3 hat 534 km. Macht eine Differenz von 39 km und nicht 100 km. Und auf der Autobahn wird bei höherer Geschwindigkeit die Differenz noch niedriger ausfallen, sich vielleicht sogar umkehren ab einer bestimmten Geschwindigkeit aufgrund des deutlich besseren Luftwiderstandes des Model 3.
andi_nün meint
Der Elroq 85 ist nirgends mit Rabatt für private Käufer um 36k zu bekommen. Und natürlich hat der Elroq 85 eine geringere Realreichweite und auch weniger Platz innen. Nur die Heckklappe ist besser.
Wärmepumpe auch optional.
Matrix Scheinwerfer optional.
Elekt. Heckklappe optional.
Und alle garniert mit der grauenhaften Software + App des VW Konzerns.
RudiFaehrtTesla meint
So ist es.
hu.ms meint
Wer lesen kann hat deutliche vorteile.
Ich schrieb „für 3K mehr“.
Neu enyaq 85 werden einige für 39.990 € angeboten.
simon meint
Baut endlich mehr Modelle. Mit der Gigafactory Brandenburg hätte man auch einen Golf, ein kleines SUV und einen Van auf den Markt bringen sollen. Anstatt dem Cybertruck einen preisgünstigen Pickup wie den F150, der so einschlägt wie das Model 3 damals. Der Semi kommt auch so spät, wenn überhaupt noch, eine EU Version und man hätte einige Kunden generieren können.
Anti-Brumm meint
Kann mir gut vorstellen, dass ein „Tesla-Golf“ auch an den Grenzen der Wirtschaftlichkeit einer solchen Modellreihe kratzen würde. Auch Tesla kocht nur mit Wasser. Bei einem <30.000€ Auto muss eben auch Tesla überlegen, ob bzw. wie sich das für sie ausgeht.
Für den Preis finde ich das genannte Model 3 allerdings durchaus attraktiv (wenn man auf diese Bauform steht). Ganz ehrlich, beheizte Fondsitze, Monitor hinten oder automatisch abblendbare Außen(!)spiegel muss man bei anderen Herstellern überhaupt mal in der Aufpreisliste suchen.
Andi EE meint
Das Cybercab kommt, das ist der Kleinwagen von Tesla.
Das definiert den Personentransport neu, Tür zu Tür Transport, tiefe Kosten, wenig Ressourcenverbrauch, braucht fast keine Parkplätze. Top fürs Klima, da auch viel weniger Infrastruktur braucht wird (Parkhäuser, Garagen …)
Den Polo oder was auch immer, ist dann nicht mehr nötig, da überteuert und für ein Konzern sowieso nicht lukrativ, weil die Marge viel zu klein ausfällt. Ökonomisch ein totaler Fail dein Vorschlag. Wie stellst du dir das vor, VW ist ja jetzt schon im Minus, sie haben gemeldet, dass nächstes Jahr 11 Mrd. € in der Kasse fehlen. Das ist nicht wirklich klug es VW gleich zu tun und du kommst mit dieser Blaupause. 🙃
brainDotExe meint
Das Cybercab ist zum einen aber deutlich länger als ein Kleinwagen, das ist eher der Kompaktklasse zuzuordnen. Zum anderen soll es nicht manuell steuerbar sein, also für die allermeisten uninteressant.
RudiFaehrtTesla meint
Du vergisst, dass du nicht zu den meisten gehörst.
brainDotExe meint
Das ist schlicht und einfach falsch.
Andi EE meint
Das Cybercab ist lang wegen der Luftwiderstandsminimierung.
Die Polo-Bauform ist aufgrund des abgesägten Hecks nicht Autobahn-tauglich. So eine Form verbraucht wahrscheinlich doppelt so viel Energie wie ein Cybercab bei 120km/h. Da die zweite Sitzreihe nicht nötig ist, kann das Heck kurz nach dem Passagier (Kopf) wieder abfallen und flach auslaufen, was die optimale Formgebung für geringen Luftwiderstand ist.
Uninteressant … wenig Geld für A nach B ausgeben, ist für die allermeisten Personen das Wichtigste. Dass man dann auch noch entspannt Filme schauen oder Mails schreiben kann, ist in den allermeisten Fällen viel besser als selber fahren / ein Fahrzeug selber zu besitzen. Da liegst du komplett daneben.
brainDotExe meint
Es ist vollkommen egal warum das Cybercab die Abmessungen hat die es hat. Mit der Länge ist es eindeutig kein Kleinwagen sondern Kompaktklasse.
Warum soll die Polo-Bauform nicht autobahntauglich sein? So gut wie niemand fährt regelmäßig Langstrecke auf der Autobahn.
Uninteressant? Die Mehrheit der Autofahrer im deutschsprachigen Raum hat Spaß am Autofahren und will ein Auto besitzen. Günstig von A nach B zu kommen ist da nicht so wichtig wie du dir das vorstellst.
hu.ms meint
„Das Cybercab kommt, das ist der Kleinwagen von Tesla“
Dauert noch mindestens 5 jahre bis tesla-autos – egal welcher bauart – ohne überwachung durch einen fahrzeuginsassen hier in europa genehmigt werden.
In USA evtl. 1 jahr früher. Aber bis dahin fahren schon 100.000 waymo-taxis 1,5mio. mal täglich taxifahrgäste ohne überwachung.
Der punkt ist doch: vor 8 jahren war tesla mit dem M3 jahrelang führend bei BEV – jetzt bei autonomen fahren sind sie sogar zurück gegenüber konkurrenten.
Und das wird sich noch massiv auswirken.
Holger meint
Soweit ich Musk verstanden habe, wird es nur noch und das irgendwann den Roadster als Fahrerauto geben. Ansonsten hat sich Tesla schon längst aus dem Wettbewerb um Modellvielfalt zurückgezogen. Es geht nur noch um autonomes Fahren und das in ganzen Flotten(Cybercap). Wenn das klappt bricht die Massenproduktion von Fahrerautos ein. Gerade durch das kostengünstige Vison-Only-Konzept wird es günstiger sein im Robotaxi zu fahren als einen eigenen PKW zu besitzen. Ob man das allerdings in Deutschland zulassen wird, wage ich zu bezweifeln.
Der Semi wird 2026 kommen und zwar mit einer FSD-fähigen Hardware. Man baut ja keine Fabrik um dann ein Modell abzusagen.
Futureman meint
Popcorn bereit stellen…
Über 500km Reichweite für den Preis ist unschlagbar. Da darf man auf die Zahlen im ersten Quartal gespannt sein.
hu.ms meint
Du kennst wohl kia EV3 mit 81kwh-akku nicht.
Nach rabatt gleicher preis und grosse heckklappe.
Futureman meint
Mal „schnell“ ein vergleichbares Modell konfiguriert und bei 49.000 € gelandet. Das ist doch schon ein wenig Preisabstand.
Bin gespannt, bei wie vielen Modellen ich die Copy Paste Funktion nach anwenden kann. Da scheinen sich die Hersteller gut abgesprochen zu haben. Blöd nur, wenn einer kommt und die Preis soweit unterbietet.
Holger meint
Naja, wenn ich einfach nur den Air nehme dann bin bei 41390,–
Also braucht es einen Preisnachlass von 4400,– ?
Außerdem verbraucht der Kia 2 kWh mehr und dazu kommen noch die Pflichtinspektionen.
Heckklappe finde ich allerdings auch einen Vorteil.
Wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Tesla für den Preis FSD-fähig ist, dann erscheint das alles wieder in einen ganz anderen Licht.
hu.ms meint
15 rabatt sind bei kia ganz normal.
Warum muss man bei tesla ausstattung kaufen, die man garnicht haben will.
Da wäre doch ein „kahl-KP“ von 33K viel verkaufsfördernder.
Bis FSD ohne menschliche überwachung bei tesla kommt, ist das auto längst verrostet.
Halber Akku meint
In ähnlicher Preislage sind bei mir um die Ecke neue Mazda 6e mit nahezu Vollausstattung, ähnlicher Reichweite und großer Heckklappe zu haben. Es gibt inzwischen einfach mehr Mitbewerber als noch vor ein paar Jahren, als das Tesla M3 quasi konkurrenzlos war.
Steven B. meint
kann mir sehr gut vorstellen, dass man dieses Jahr vergessen möchte bei Tesla, deswegen geht man gleich einmal in die Vollen und konzentriert sich bereits jetzt auf das Q1, um das Q4/2025 nicht mehr zu kommentieren. Am Ende wird es sicher ein böses erwachen geben, letztes, dieses, und bei den Entwicklungen, wohl auch im nächsten Jahr
Andi EE meint
In Deutschland wird das nichts bewirken, Tesla ist geächtet. Ich glaub so was gibt es nirgends auf der zivilisierten westlichen Welt, dass sich die Leute so hinter einer Ideologie / Moral scharen und dann die Geächteten derart ausgrenzen.
Man muss sich das mal vorstellen, dass es in westlichen Demokratien einen Staat gibt, der ernsthaft versucht, 20-25% der Bevölkerung von der Demokratie auszuschließen. Und dann kommt noch dazu, sich damit rühmt, dass man damit die Demokratie verteidigt. Das ist zutiefst undemokratisch. Auch wenn man deren Meinung überhaupt nicht teilt, darf man das nicht tun. Das ist das Gebaren einer Diktatur, wenn das durchkommt.
Rob meint
Sicher das in den USA, die du sicherlich mit „zutiefst undemokratisch“ beschreiben wolltest, 20-25% ausreichen um die Menge an Personen abzudecken die der orangene Mann am liebsten von den Wahlen ausschliessen möchte?
Andi EE meint
Die Republikaner prüfen nicht, den Demokraten das Stimmrecht zu entziehen oder hast du da News in dieser Richtung?
hu.ms meint
Weltweit werden bestimmte produkte nicht gekauft, weil deren hersteller bzw. deren eigentümer sich politisch falsch verhalten, inakzeptabe produktionsmethoden oder starke umweltverschmutzung haben.
Inzwischen ein ganz normaler vorgang.
In D denken die leute mehr über sowas nach – alle anderen sind einfach naiver.
Andi EE meint
Es ist ja nirgends nur ansatzweise so extrem wie bei euch. Auch in der Historie seid ihr ein Volk welches bedingungslos hinter einer Ideologie Standort, auch wenn sie noch so dämlich und verrückt war.
Dass euch das selber nicht auffällt, dass ihr euch so bedingungs- und kompromisslos hinter eine Sache stellt und dann die Abweichler abstraft. Jetzt ist es politisch vielleicht in eine andere Richtung, aber genauso so radikal und ausgrenzend wie damals. Dass das bei euch nie ein Thema ist, dass ihr dieses Zusammenrotten und quasi Lynchen auf dem öffentlichen Platz, immer wieder durchzieht.
Das hat natürlich auch eine positive Seite, wenn alles am gleichen Strick zieht. Aber auch fatale Folgen wenn es in der vermeintlichen Pluralität für alle so einfordert.
hu.ms meint
Andi, auf dein niveau steige ich nicht ein.
Es ging um kaufverweigerung bestimmter produkte.
Andi EE meint
@hu.ms
Was ist denn dein Niveau? Die Verkaufszahlen von Tesla in Deutschland?
Future meint
Ich schreibe ja seit Wochen, dass man VW aus vielen moralischen Gründen nicht kaufen kann. Aber die Moral ist den meisten Leuten egal, sobald der lieber Verkäufer mit seinen Rabatten wedelt. Das ist bei VW schon seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts so und wird sich erstmal nicht ändern.
Thorsten 0711 meint
„Man muss sich das mal vorstellen, dass es in westlichen Demokratien einen Staat gibt, der ernsthaft versucht, 20-25% der Bevölkerung von der Demokratie auszuschließen. Und dann kommt noch dazu, sich damit rühmt, dass man damit die Demokratie verteidigt. Das ist zutiefst undemokratisch. Auch wenn man deren Meinung überhaupt nicht teilt, darf man das nicht tun. Das ist das Gebaren einer Diktatur, wenn das durchkommt.“
Da bin ich mal einer Meinung mit dir, Andi!
Andi EE meint
Das Wichtigste in einer Demokratie, dass man die Herrschenden per Mehrheitsentscheid abwählen kann. Genau das hebelt man aber aus, wenn man die die gegen meine Meinung stimmen, von der Wahl ausschließt.
Ich würde sogar soweit gehen, dass man selbst eine Demokratie abwählen darf und zu einem anderen System wechseln dürfen sollte. Ich hoffe nicht dass das passiert, aber wenn sich eine Demokratie ihrer Wurzeln beraubt, muss es möglich sein, dass man sie stoppt.
Hier in dem Fall hat man es ja mit einer Demokratie zu tun, die sich mit einer von ihr konstruierten Moral, die Mehrheit erhalten möchte. Sie sagt quasi, die anderen spielen nicht fair, also dürfen die Grundrechte für die nicht mehr gelten.
Aber das ist doch nicht der Kern der Demokratie, jeder darf seine Meinung äussern und so stimmen wie er möchte. Es ist die Aufgabe der Parteien, die besseren Lösungen zu finden und diese auch konsequent umzusetzen, damit es gute gute Resultate bringt. In der Demokratie muss man keine Angst haben, wenn man einen guten Job macht, dass man abgewählt wird.
Im Moment sehe ich es eher so, dass ein paar Dogmen nicht gestürzt werden dürfen, die eine bessere Politik verhindern. Durch das ewige Beweisen des Gutmenschentums, bewirkt man exakt das Gegenteil, man toleriert die Missstände.
Future meint
Wenn sich die Demokratie mehrheitlich für eine Autokratie entscheidet, dann muss man das akzeptieren. Vermutlich ist es später nicht so einfach, die Autokratie wieder loszuwerden, falls das eine Mehrheit gerne hätte. Michel Friedman hat es am 27.09.2025 auf SPON so formuliert, dass er befürchte, dass Deutschland in zehn Jahren keine Demokratie mehr sein könnte. Ich sehe es ähnlich.