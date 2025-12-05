Neues Tesla Model 3 Standard für 36.990 Euro in Deutschland bestellbar

Nach der neuen „Standard“-Version des Mittelklasse-SUV Model Y bietet Tesla nun zudem das Limousinen-Pendant Model 3 auch in Deutschland in einer reduzierten Ausführung an. Damit sinkt der Grundpreis der Baureihe von bisher 39.990 auf 36.990 Euro. Die Kunden müssen dafür einige Abstriche gegenüber dem „normalen“ Model 3 machen.

Tesla betont beim Model 3 Standard den niedrigen Verbrauch von 13,0 kWh/100 km nach WLTP-Norm. Das ermöglicht eine offizielle Reichweite von 534 Kilometern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h ist in 6,2 Sekunden erledigt, maximal ist Tempo 201 möglich.

Außen unterscheidet sich das günstigere Model 3 auf den ersten Blick nicht von den teureren Versionen. Die Auswahl an Lackierungen ist auf Weiß, Schwarz und Grau reduziert. Weiß ist die einzige ohne Aufpreis erhältliche Farbe. Die 18 Zoll großen Basis-Räder weisen ein neues Design auf. Die Stoßdämpfer sind schlichter. Die Außenspiegel sind elektrisch einklappbar, haben aber keine Abblendautomatik. Das Fahrerassistenzsystem hat weniger Funktionalität.

Innen gibt es ein nur ein manuell justierbares Lenkrad, der 8-Zoll-Touchscreen für die Rückbank und die hintere Sitzheizung fehlen. Die Vordersitze sind beheizt, haben aber keine Belüftung und bieten nur manuelle statt elektrische Verstellmöglichkeiten. Es sind zudem Stoff- statt Kunstledersitze und ein Textildekor verbaut. Die anpassbare Ambientebeleuchtung ist nicht verfügbar, das Soundsystem hat weniger Lautsprecher.

Wie alle Elektroautos der US-Marke bietet auch das neueste Model 3 Features wie Fernzugriff über die Smartphone-App, Routenplaner mit Anzeige der Supercharger-Verfügbarkeit in Echtzeit sowie Spiel- und Unterhaltungsoptionen. Handyschlüssel, Klimaanlagen-Fernsteuerung, „Wächter-Modus“, „Dog-Mode“ andere charakteristische Tesla-Merkmale sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Unter anderem können mit Sprachbefehlen Titel übersprungen, Podcasts gewechselt, die Innenraumtemperatur geregelt oder die Navigation gesteuert werden.

Die elektrische Heckklappe des Kofferraums öffnet sich automatisch bei Annäherung. Das Fassungsvermögen beträgt 549 Liter für fünf Insassen, bei umgeklappter zweiter Sitzreihe sind es 1659 Liter. Falls zusätzlicher Platz benötigt wird, bietet der Frontkofferraum ein Volumen von 88 Litern. Reicht das nicht, ermöglicht das Model 3 Standard eine Anhängelast von bis zu 1000 Kilogramm.

Das Model 3 Standard profitiert von den jüngsten Updates, die Anfang des Jahres für die Reihe eingeführt wurden: eine neue Frontkamera, die dem Fahrer auf dem Mitteldisplay einen größeren Blick auf die Umgebung gewährt. Dazu kommen eine Kamera-Reinigungsfunktion und eine integrierte Heizung, um Beschlag und Vereisung zu verhindern. „Der neugestaltete, präzisionsgefertigte Blinkerhebel zeichnet sich durch seine mühelose Bedienung aus, die sich auf jeder Fahrt auszahlt“, heißt es.

Für die Stromversorgung von Mobilgeräten stehen zwei drahtlose Ladedocks und ein USB-C-Anschluss vorn sowie zwei USB-C-Anschlüsse hinten mit jeweils bis zu 65 W zur Verfügung. Das adaptive Scheinwerfersystem ist serienmäßig. Es arbeitet mit nach vorne gerichteten Kameras, die herannahende Fahrzeuge, Rücklichter, Umgebungslicht und Kurven erkennen, um dann einzelne Fernlichtpixel punktuell zu dimmen. Dadurch werden andere Fahrer nicht geblendet, während die Straße für den Fahrer voll ausgeleuchtet bleibt.

Auch beim Model 3 Standard wird durch Over-the-Air-Updates kontinuierlich aktualisiert. Das Fahrzeug ist serienmäßig mit dem Fahrerassistenzsystem „Autopilot“ ausgestattet und durch Hardware auf autonomes Fahren mit „Full Self-Driving (Supervised)“ vorbereitet. Letzter Funktion soll nach Genehmigung durch die lokalen Aufsichtsbehörden auf den entsprechenden Fahrzeugen per Fernzugriff aktiviert werden.

Tesla will das Model 3 Standard ab „voraussichtlich“ Februar 2026 an Kunden ausliefern. Darüber hinaus gibt es weiter die Ausführungen Model 3 Premium mit Hinter- oder Allradantrieb (44.990 bzw. 49.990 Euro) für bis zu 740 Kilometer pro Ladung sowie die Sportversion Model 3 Performance (58.490 Euro) mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,1 Sekunden und 262 km/h Höchstgeschwindigkeit.