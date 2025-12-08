VDA erwartet rund 693.000 E-Auto-Neuzulassungen im Jahr 2026

Die deutsche Autoindustrie erwartet 2026 nur eine verhaltene Erholung. Laut einer Prognose des Branchenverbands VDA, über die die Rheinische Post berichtet, dürften die Neuzulassungen um zwei Prozent auf 2,9 Millionen Fahrzeuge steigen. Damit läge der Markt weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau von 2019.
Deutlich zuversichtlicher zeigt sich der Verband beim Blick auf Elektroautos: Für 2026 rechnet der VDA mit rund 693.000 neuen reinen Stromern – etwa 30 Prozent mehr als im voraussichtlichen Gesamtjahr 2025. Zusammen mit Plug-in-Hybriden, für die 286.000 Neuzulassungen erwartet werden, käme der Markt auf knapp eine Million Fahrzeuge mit elektrisch unterstützten Antrieben.
Voraussetzung ist dafür aus Sicht der Industrie, dass die von der Bundesregierung angekündigte Förderung für private Elektroautos kommt. Die EU-Kommission prüft zudem nach Druck unter anderem aus Deutschland, das geplante Aus für die Neuzulassungen von fossil betriebenen Verbrennerautos ab 2035 zu kippen.
Als zentralen Grund für die zurückhaltende Gesamtprognose nennt der VDA die schwache Wirtschaft. Auch international erwartet der Autoverband nur geringe Dynamik: In Europa wird ein Plus von zwei Prozent in Aussicht gestellt, in China lediglich ein Prozent Wachstum. Für die USA sagt der VDA einen Rückgang von rund vier Prozent voraus.
Auch bei der Produktion in Deutschland rechnet der VDA im kommenden Jahr mit einem leichten Minus von einem Prozent. Elektroautos könnten jedoch stabilisierend wirken, ihre Fertigung soll um fünf Prozent auf 1,76 Millionen Einheiten steigen.
Futureman meint
Da klingen die Vorgaben genauso „positiv“, wie damals bei der Zoe. Dort hieß es lange, bis zu 299km Reichweite. Bei 2 km mehr klang es wohl nach zu viel.
Nicht auszudenken, hätten sie geschrieben, über 700.000 E-Autos in 2026 könnten es werden.
Gunnar meint
Sehr vorsichtige Prognose mit nur 24% Marktanteil. Ich hoffe, dass es deutlich mehr wird, eher Richtung 30%.
Gernot meint
Wir liegen aktuell schon bei 22,2% BEV-Anteil an den Neuzulassungen und der Wert steigt von Monat zu Monat. Im Januar lag der Anteil noch bei 16,6%. Pro Monat kommt ein halber Prozentpunkt dazu. Damit kämen wir rechnerisch Ende 2026 schon auf 29% Anteil. Dieses Wachstum haben wir, obwohl es keine Kaufprämie o.ä. gibt und obwohl viele Hersteller viele Segmente noch gar nicht mit BEV bedienen.
Nun kommt nächstes Jahr (höchstwahrscheinlich) aber auch noch eine neue Kaufprämie. Dazu kommen zahlreiche Modelle für das Massensegment. Von VW der ID.2all. ID.3 und ID.4 bekommen endlich ein großes Facelift, das (mutmaßlich) die Designsünden beseitigt und ggf. günstigere LFP-Batterien in den Einstiegsvarianten bringt. Bei BMW kommen Einstiegsvarianten des iX3 und endlich die Limousine der neuen Klasse. Audi ist bei Nicht-SUVs in den unteren Klassen bisher völlig blank. Nächstes Jahr kommt wohl der elektrische A3. Mercedes bringt eine elektrische C-Klasse. usw.
Eigentlich würde ich mit 800.000 BEV in 2026 rechnen. Weil möglicherweise die Depression der deutschen Wirtschaft und kommende Massenentlassungen zu Kaufzurückhaltung führen und es keine 2,9 Mio Neuzulassungen gibt, möchte ich eher auf einen Anteil wetten: 27,5% Anteil im Jahresmittel und 30% am Jahresende. Ich lege mir einen Termin auf Wiedervorlage für Dezember 2026. Mal schauen, wer dann die bessere Vorhersage getätigt hat. Der VDA oder ich.
South meint
Ich lese gerade… „das Elektroauto trotzt allen Bremsern“ … ;-)
Trotzdem. Auch erst wieder ein paar Artikel zu den Zulieferern gelesen. Die Autoindustrie kommt mit neuen Modellen nicht mehr in die Pötte. Die Preise hoch, die Modelle betagt, beim Staat betteln, aber groß an die Mitarbeiter Prämien ausschütten.
Mary Schmitt meint
Das mag schon möglich sein. Ich spüre Aufbruchstimmung Richtung Elektromobilität. Außerdem kommen sicher gefragte Modelle aus dem VW Konzern und von BMW. Auch Stellantis muss endlich liefern, wenn sie nicht Ende 2027 mit einer großen CO2-Schuld dastehen wollen. Woanders also Aufbruchstimmung und Aufbrauchstimmung bei Tesla-Fans. Sie verteidigen ihre Marke mit Zähnen und Krallen. Aber sie kaufen einfach nicht neu. Der Lohn sind 0,7% Marktanteil.
Mäx meint
Fast, wirklich fast hättest du es geschafft.
Cupra meint
Das würde ich sogar als vorsichtige Schätzung ansehen. Denke auch, dass die 700.000 geknackt werden. Vor allem mit den neuen Kleinwagen die kommen, kann das schnell erreicht wert.
ID.alist meint
Das wäre einen Anstieg auf nur 24%, ich glaube schon, dass Deutschland mindestens einen 25% Anteil an BEVs bei den Zulassungen erreichen wird.
Mäx meint
Es geht doch um das Wachstum.
30% BEV Wachstum wären doch schön.
2027 nochmal 30% und wir sind schon bei 900k und damit ca. 30%
2028 nochmal 30% und wir wären schon bei 40%.
Und erstmal ist das ja nicht abwegig, weil die Modellvielfalt erweitert wird, die Fahrzeuge besser werden und die Flottenvorgaben nicht verschwinden.
Was nach 2027 passiert muss man dann mal schauen.