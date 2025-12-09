Luftqualität verbessert sich, aber immer noch viele EU-Todesfälle wegen Luftverschmutzung

Im Jahr 2023 waren in der Europäischen Union mehr als 180.000 Todesfälle auf die Exposition gegenüber Feinstaub (PM2,5) über den von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Richtwerten zurückzuführen. Dies geht aus der neuesten Bewertung der Luftqualität und ihrer gesundheitlichen Auswirkungen der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervor.
Der Bericht „Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease status, 2025“ bestätigt einen neunzehnjährigen Trend: Die gesundheitlichen Folgen der Langzeitbelastung durch drei Hauptluftschadstoffe – Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon – nehmen weiter ab. Gleichzeitig sind jedoch fast alle Stadtbewohner in Europa (95 %) noch immer Luftverschmutzungen ausgesetzt, die deutlich über den WHO-Richtwerten liegen.
Zwischen 2005 und 2023 sanken die vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaub in der EU um 57 Prozent. Dies bedeutet, dass das Ziel des EU-Aktionsplans für null Verschmutzung, die gesundheitlichen Auswirkungen bis 2023 um 55 Prozent zu reduzieren, erreicht wurde.
Vorzeitige Todesfälle können vermieden werden
Laut EEA-Schätzungen hätten allein im Jahr 2023 durch die Reduzierung der Luftverschmutzung auf die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 182.000 Todesfälle durch Feinstaub, 63.000 durch Ozon und 34.000 durch Stickstoffdioxid in der EU vermieden werden können. Besonders stark betroffen sind Länder in Osteuropa und Südosteuropa, die aufgrund hoher Luftverschmutzungswerte die größten gesundheitlichen Belastungen verzeichnen.
Neben vorzeitigen Todesfällen wirkt sich Luftverschmutzung auch erheblich auf die Lebensqualität aus. Krankheiten wie Asthma führen zu eingeschränkter Gesundheit, während andere Erkrankungen, etwa ischämische Herzkrankheiten oder Lungenkrebs, zu vorzeitigem Tod führen. Neue Erkenntnisse deuten zudem darauf hin, dass Luftverschmutzung möglicherweise Demenz verursacht, deren Krankheitslast höher geschätzt wird als bei anderen relevanten Erkrankungen.
Die seit dem letzten Jahr geltende überarbeitete EU-Richtlinie zur Luftqualität bringt die EU-Standards näher an die Empfehlungen der WHO heran. Dies soll in den kommenden Jahren weitere Reduzierungen der gesundheitlichen Folgen von Luftverschmutzung ermöglichen.
Trotz der Fortschritte bleibt Luftverschmutzung laut der Studie das größte Umweltgesundheitsrisiko für Europäer, gefolgt von Faktoren wie Lärmbelastung, Chemikalienexposition und den zunehmenden gesundheitlichen Auswirkungen hitzebedingter Klimaeffekte, insbesondere in Städten und urbanen Gebieten.
Die Analyse der EEA umfasst 41 europäische Länder, darunter die 27 EU-Mitgliedstaaten, weitere EEA-Mitglieder und Kooperationsländer sowie zusätzliche europäische Kleinststaaten. Die Türkei wurde aufgrund unzureichender Daten für Feinstaub in der Analyse nicht berücksichtigt, sodass PM2,5-Schätzungen für 40 Länder erstellt wurden.
Kommentare
Meiner_Einer meint
Wer kennt sie nicht alle, die Karls und Fridas die urplötzlich an der schlechten Luft gestorben sind.
mipu meint
Ach, wenn erstmal die „hocheffizienten Verbrenner“ kommen, die hinten weniger Schadstoffe rauspusten, als vorne angesaugt werden, wird alles gut. Vielleicht sollte die EU sich bei der Freigabe dieser „Wundermotoren“ zu der Regelung hinreißen lassen, ab 20230 werden 25% der Abgase in den Innenraum der Autos umgeleitet, ab 2035 dann 50% usw.
Futureman meint
Dazu passt ja bestens Merz Vorstoß zur Verlängerung der Vergiftung von Millionen Menschen.
Future meint
Die Taxifahrer in meiner Stadt lieben ihre alten VWs mit den betroffenen EA189-Motoren. Die DUH macht uns allen aber Hoffnung, denn sie hat das Musterverfahren gegen VW am 25.09.2025 gewonnen. Bis heute sind immer noch 7,8 Millionen Dieselfahrzeuge mit illegalen Abschalteinrichtungen und dadurch stark erhöhtem Stickoxid-Ausstoß auf deutschen Straßen unterwegs. Die müssen jetzt endlich stillgelegt werden. Aber VW weigert sich und nimmt die ganzen Todesfälle einfach so hin.
eBikerin meint
„Die Taxifahrer in meiner Stadt lieben ihre alten VWs mit den betroffenen EA189-Motoren.“ Und wieder so eine Geschichte aus einer bekannten Münchner Freiluftgastronomie.
Du liebst doch auch die KI, ja?
“ Das Durchschnittsalter der gesamten Taxi-Flotte liegt oft im Bereich von 4-7 Jahren, mit einer Tendenz zu jünger“ Klar gibts auch ein paar alte Taxis – aber in deiner Stadt lieben die Taxifahrer ja über 10 Jahre alte VW. Warum ist in deiner Stadt eigentlich immer alles ganz anders als im Rest von Deutschland?
Haubentaucher meint
Das ist bei mir auch so (Stadt 170 Tsd Einwohner). Die Taxen zu 90 % Dreckschleudern, ein paaar Toyota Hybride und ein, zwei Tesla.
Hamburg machts vor. Es dürfen nur noch E-Taxis an den Start gehen bei Neuanschaffungen.
eBikerin meint
„Die Taxen zu 90 % Dreckschleudern, “
Und wie alte sind diese Dreckschleudern? Darum geht es doch.
Ach und über 60% aller Taxen sind auch immer noch von MB.
Haubentaucher meint
…Gleichzeitig sind jedoch fast alle Stadtbewohner in Europa (95 %) noch immer Luftverschmutzungen ausgesetzt, die deutlich über den WHO-Richtwerten liegen….
Verbrenner müssen von der Straße.
Jeff Healey meint
Ich wäre auch froh darüber.
Gerade heute Morgen im Freien zu tun gehabt und ein paar Mal richtig üble Diesel-Wollen abbekommen. So richtig „chlorig“ und penetrant, als würde die Abgasreinigung nicht funktionieren.
Das waren nicht mal so alte Fahrzeuge, und die Temperaturen sind derzeit auch noch sehr mild bei uns. Je schneller diese Fahrzeuge aus dem Straßenbild verschwinden, desto besser.
E.Korsar meint
So sehr mir die Idee gefällt, aber bei Todesfällen auf Grund von verdreckter Luft wäre ich eher für ein Rauchverbot. Da rettet man sehr schnell viele Lebensjahre und man nimmt niemanden sein Transportmittel weg.
Außerdem kann man die Kosten für einen Kubaurlaub mit 2 Kisten Cohiba Siglo VI rausrauchen, wenn man doch mal rauchen will. ;-)
eBikerin meint
Rauchverbot wird nicht kommen, dafür nimmt der Staat viel zu viel Geld damit ein.
Ausserdem sind Raucher so freundlich, dass sie deutlich früher sterben und damit die ohnehin maroden Rentenkassen entlasten.
Future meint
UK zeigt uns sehr gut, wie Nichtraucherschutz funktioniert. Am besten gefällt mir das Generationen-Rauchverbot: Personen, die nach dem 1. Januar 2009 geboren wurden, dürfen lebenslang keine legalen Tabakprodukte mehr kaufen (das Mindestalter wird jährlich erhöht). In einem Hochkonsumland wie Deutschland wäre sowas unvorstellbar.