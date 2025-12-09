Luftqualität verbessert sich, aber immer noch viele EU-Todesfälle wegen Luftverschmutzung

Im Jahr 2023 waren in der Europäischen Union mehr als 180.000 Todesfälle auf die Exposition gegenüber Feinstaub (PM2,5) über den von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Richtwerten zurückzuführen. Dies geht aus der neuesten Bewertung der Luftqualität und ihrer gesundheitlichen Auswirkungen der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervor.

Der Bericht „Harm to human health from air pollution in Europe: burden of disease status, 2025“ bestätigt einen neunzehnjährigen Trend: Die gesundheitlichen Folgen der Langzeitbelastung durch drei Hauptluftschadstoffe – Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon – nehmen weiter ab. Gleichzeitig sind jedoch fast alle Stadtbewohner in Europa (95 %) noch immer Luftverschmutzungen ausgesetzt, die deutlich über den WHO-Richtwerten liegen.

Zwischen 2005 und 2023 sanken die vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaub in der EU um 57 Prozent. Dies bedeutet, dass das Ziel des EU-Aktionsplans für null Verschmutzung, die gesundheitlichen Auswirkungen bis 2023 um 55 Prozent zu reduzieren, erreicht wurde.

Vorzeitige Todesfälle können vermieden werden

Laut EEA-Schätzungen hätten allein im Jahr 2023 durch die Reduzierung der Luftverschmutzung auf die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 182.000 Todesfälle durch Feinstaub, 63.000 durch Ozon und 34.000 durch Stickstoffdioxid in der EU vermieden werden können. Besonders stark betroffen sind Länder in Osteuropa und Südosteuropa, die aufgrund hoher Luftverschmutzungswerte die größten gesundheitlichen Belastungen verzeichnen.

Neben vorzeitigen Todesfällen wirkt sich Luftverschmutzung auch erheblich auf die Lebensqualität aus. Krankheiten wie Asthma führen zu eingeschränkter Gesundheit, während andere Erkrankungen, etwa ischämische Herzkrankheiten oder Lungenkrebs, zu vorzeitigem Tod führen. Neue Erkenntnisse deuten zudem darauf hin, dass Luftverschmutzung möglicherweise Demenz verursacht, deren Krankheitslast höher geschätzt wird als bei anderen relevanten Erkrankungen.

Die seit dem letzten Jahr geltende überarbeitete EU-Richtlinie zur Luftqualität bringt die EU-Standards näher an die Empfehlungen der WHO heran. Dies soll in den kommenden Jahren weitere Reduzierungen der gesundheitlichen Folgen von Luftverschmutzung ermöglichen.

Trotz der Fortschritte bleibt Luftverschmutzung laut der Studie das größte Umweltgesundheitsrisiko für Europäer, gefolgt von Faktoren wie Lärmbelastung, Chemikalienexposition und den zunehmenden gesundheitlichen Auswirkungen hitzebedingter Klimaeffekte, insbesondere in Städten und urbanen Gebieten.

Die Analyse der EEA umfasst 41 europäische Länder, darunter die 27 EU-Mitgliedstaaten, weitere EEA-Mitglieder und Kooperationsländer sowie zusätzliche europäische Kleinststaaten. Die Türkei wurde aufgrund unzureichender Daten für Feinstaub in der Analyse nicht berücksichtigt, sodass PM2,5-Schätzungen für 40 Länder erstellt wurden.