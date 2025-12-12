Elon Musk schließt Tesla-Motorrad erneut kategorisch aus

Tesla-Chef Elon Musk hat erneut Spekulationen über ein mögliches Tesla-Motorrad zurückgewiesen. Auslöser war ein auf X veröffentlichter KI-Clip, der Musk mit einem futuristischen Einrad-Fahrzeug zeigte und suggerierte, er habe ein Motorrad enthüllt. Musk reagierte und stellte klar, dass der E-Fahrzeug-Hersteller keinerlei Pläne für ein solches Produkt verfolgt.

In seinem Kommentar begründete Musk seine Haltung mit Sicherheitsbedenken. Er erklärte: „Das wird niemals passieren, da wir Motorräder nicht sicher machen können.“ Zudem verwies er auf ein persönliches Erlebnis: „Ich hatte eine Nahtoderfahrung auf einem Straßenmotorrad.“ Bereits früher hatte Musk beschrieben, dass er als 17-Jähriger von einem Truck erfasst wurde und dabei fast ums Leben kam.

Gleichzeitig zeigte Musk in der Vergangenheit Sympathie für elektrische Dirtbikes, die abseits des Straßenverkehrs genutzt werden und nicht mit schweren Fahrzeugen wie Lkw in Kontakt kommen. Er bezeichnete solche Offroad-Modelle als „cool“, betonte jedoch erneut, dass Tesla keine Straßenmotorräder entwickeln werde.

Never happening, as we can’t make motorcycles safe. For @CommunityNotes, my near death experience was on a road bike. Dirt bikes are safe if you ride carefully, as you can’t be smashed by a truck. — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2025

Bei der Premiere des Pick-up-Trucks „Cybertruck“ vor sechs Jahren demonstrierte Tesla dessen flexibles Ladebett mit Hilfe eines darauf parkenden Elektro-Quads („ATV“/All Terrain Vehicle). Musk bestätigte später, dass neben dem Pick-up auch das deutlich kompaktere „Cyberquad“ (Artikelbild) in Serie gehen werde. Dazu ist es bisher aber nicht gekommen.

Elektrofahrzeuge und deren Vertrieb an Verbraucher sowie der Energiebereich allgemein sind nicht mehr der grundsätzliche Fokus von Musk. Zwar will er mit Tesla weiter Elektroautos sowie den Batterie-Lkw Semi anbieten, er konzentriert sich für die Zukunft aber vor allem auch auf Robo-Taxis, KI-Technologie insgesamt und humanoide Roboter. Das hat er im September in seinem „Master Plan Part IV“ für Tesla festgelegt.