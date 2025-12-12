Tesla-Fabrik in Grünheide: Werkleiter warnt erneut vor IG Metall

Wenige Monate vor den Betriebsratswahlen in Teslas Elektroauto-Fabrik nahe Berlin in der Gemeinde Grünheide hat Werkleiter André Thierig erneut in den laufenden Wahlkampf eingegriffen. Tonaufnahmen einer internen Veranstaltung belegen laut dem Handelsblatt, wie er den möglichen Einfluss der IG Metall mit der Zukunft des Standorts verknüpft. Er stellte infrage, ob Tesla bei einem Wahlerfolg der Gewerkschaft in die Erweiterung der Fabrik investieren wird.
Er könne sich „nicht vorstellen, dass Elon, dass unser Board sich für den Ausbau der Fabrik entscheiden würde, wenn die Wahl mehrheitlich Richtung IG Metall ausfällt“, so Thierig. Entscheidungen über Investitionen würden nicht in Grünheide, sondern vom CEO Elon Musk, dem Finanzchef und dem Vorstand in den USA getroffen. Das US-Management beobachte genau, wie die Belegschaft abstimmt.
Tatsächlich galt die geplante Ausweitung der Kapazitäten einmal als Großprojekt: Von derzeit auf rund 240.000 Fahrzeuge pro Jahr hochgerechneter Produktion sollte die Fabrik perspektivisch auf eine Million Autos wachsen. Doch diese Pläne stehen inzwischen auf der Kippe. Schon im August 2024 war der Ausbau wegen fehlender Marktsignale auf Eis gelegt worden. Mit dem aktuellen Stand des Werks sind theoretisch 500.000 E-Autos pro Jahr möglich.
Tesla-Chef Musk gilt als gewerkschaftsfeindlich, sein deutscher Werkleiter Thierig unterstützt dies. Dennoch wurde die IG Metall bei der Wahl im März 2024 stärkste Einzelfraktion, während vier weitere Listen eine Mehrheit gegen sie bildeten. Seitdem warnt Thierig immer wieder vor dem Einfluss der Arbeitnehmervertreter und macht sie für Probleme anderer Hersteller verantwortlich.
Das Unternehmen hat Thierig zufolge zwar auch 2025 „Unmengen am Standort investiert“. Konkret sei ein „substanzieller dreistelliger Millionenbetrag“ in den Anlauf neuer Modelle sowie in Automatisierungsprojekte in der Produktion geflossen. Der Werkleiter betonte aber, dass es „immer auch einen gewissen Wettbewerb unter den Standorten“ gebe. Tesla werde langfristig Produktivität und Kosten mit Werken wie Shanghai vergleichen.
„Eine rote Linie, darüber werden wir nie verhandeln“
„Wenn wir hier am Standort nicht weiter so wettbewerbsfähig produzieren können, wie wir das aktuell tun, würde man sicherlich genau draufschauen, wo man strategisch in Zukunft investiert“, so Thierig. Eine 35-Stunden-Woche sei für ihn daher auch „eine rote Linie, darüber werden wir nie verhandeln“. Damit würde die Wettbewerbsfähigkeit deutlich beeinträchtigt und Produktion könnte ins Ausland verlagern werden.
Obwohl Tesla bereits Fläche für eine Erweiterung gerodet, Genehmigungen eingeholt und Planungen begonnen hat, ist unbekannt, ob der Ausbau tatsächlich kommt. Thierig betonte zwar, man könne jederzeit beginnen, doch erst müsse klar sein, dass der Markt die zusätzlichen Kapazitäten verlange.
Der Absatz in Europa bereitet Tesla derzeit Sorgen. In mehreren Ländern haben sich die Verkäufe nahezu halbiert. Auch der Start des neuen Model Y sowie eine günstige Variante des Mittelklasse-Bestsellers konnten den Abwärtstrend nicht stoppen. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass Tesla Investitionen zurückhaltend prüft.
Gegenüber den Beschäftigten stellte Thierig dennoch positive interne Auswertungen heraus. Er widersprach Berichten über eine Krise und sagte: „Wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht es nach wie vor so aus: Wir dominieren den Elektroautomarkt in Europa.“ Das Model Y sei nach wie vor das meistverkaufte E-Auto. „Darauf könnt ihr unglaublich stolz sein. Und das bedeutet, dass die Arbeitsplätze hier in Grünheide sicher sind – im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitsplätzen in unserer Industrie.“
Kommentare
Detlef meint
Da hat wohl jemand mehr Sorge um die eigene Haut als um den Standort. Komplett eingebrochene Umsätze wegen des Rechtsdralls der Fahrzeuge hält man bestimmt nicht durch solche Attitüden auf.
(Y owner here)
Andi EE meint
China ist ausverkauft, Deutschland braucht man nicht, um 2025 sehr gut abzuschließen. Schade weil es da nicht läuft, aber hier darf man gar nichts kopieren, sonst kommt es nicht gut.
Future meint
Die Amerikaner haben halt noch nichts gehört davon, dass Work-Life-Balance in Deutschland eine so wichtige Rolle spielt, obwohl das ja mal in den 80er Jahren in USA erfunden wurde. Deutschland hat das perfektioniert mit der Idee der 4-Tage-Woche. Es braucht mehr englische Influencer-Kanäle aus Deutschland, damit mal jemand die Investoren vorwarnt, wie das hier alles läuft. Dann muss sich nachher auch kein Investor beschweren und kann einfach vorher schon nach Ungarn gehen, so wie viele andere es ja auch tun.
Andi EE meint
Nicht nur in den USA, wir in der Schweiz kennen diese sozialistischen Instrumente auch nicht. Zum Glück haben wir vergleichsweise schwache Gewerkschaften, sicher ein Erfolgsgarant für unsere gutlaufende Wirtschaft. Und dieser Betriebsrat ist wirklich ein extrem kontraproduktives Instrument. Wie will man eine höhere Produktivität anstreben, wenn der Betriebsrat intrinsisch den Roboter ablehnt / der die Arbeitsplätze ersetzen könnte. Das ist in der Anlage schon absurd für eine Firma die im Wettbewerb bestehen muss.
Tim Leiser meint
Geht nicht Elon selbst davon aus, dass Menschen dank Optimus bald nicht mehr arbeiten werden und sich mithilfe eines BGE zurücklehnen können? Warum nicht gleich den Roboter einsetzen? Der streikt auch nicht.
Future meint
Früher in den 80er Jahren wurde in Deutschland schon wochenlang gestreikt, weil die IG Metall gegen den Einsatz von Industrieroboter in der Autoproduktion war.
Sobald die humanoiden Roboter unsere Arbeit übernehmen, braucht eh keiner mehr ein Auto, denn das Robotaxi ist auch längst da. Die paar Autos dafür kommen dann bestimmt aus Ungarn oder China.
LOL meint
wenn man sieht welche Welten bei VW zwischen Unternehmen und IGM aufeinanderprallen, muss man sich nicht mehr wundern
NeutralMatters meint
Ohh … das mit den rhetorischen „roten Linien“ kennen wir von anderer Stelle.
Wenn sich die Angestellten organisieren wollen, ist das ihr gutes Recht – da hat die Geschäftsführung nichts mitzureden.
Auch sollte man sich als Geschäftsführer die Frage stellen, warum Teslas Absatz in Europa rückläufig ist – aber Reflektionsvermögen scheint bei Thierig nicht sehr ausgeprägt zu sein.
LOL meint
Dann doch lieber ein Werk in Ungarn bauen, so wie die deutschen Hersteller ?
Genau darum geht es doch, wenn wir hierzulande nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, dann gehts eben wo anders hin.
Wir reden nicht generell kaum noch von Ausbau in Deutschland sondern von Erhalt bzw. Abbbau und Verlangerung.
Future meint
Große Fabriken sind schmutzig und dann kommen noch die ganzen Pendler dazu. Wer will denn sowas noch haben vor der eigenen Haustür. Die Deindustrialisierung sorgt für Ruhe. Man kann doch ein Arbeitsamt bauen statt einer Fabrik und alles ist gut.
ZastaCrocket meint
Betriebliche Mitbestimmung, wo kommen wir denn dahin? Nachher lassen sich die Mitarbeiter nicht mehr richtig ausknautschen oder drangsalieren. Das geht natürlich gar nicht!
paule meint
Selber Schuld, wenn man so unterbelichtet ist und als Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Im Nachhinein ist dann das Gejammer groß und man will mit Hilfe der Gewerkschaft und Betriebsrat wort-und vertragsbrüchig werden. Solche Pfeifen glauben auch noch, ihnen gehört ein Teil der Firma, und man könnte diese erpressen.
Werde ich nie verstehen, wie man sich freiwillig in solch eine Lage bringt. Und Du hast dann noch Mitleid mit solchen Leuten, die im Leben dermaßen versagt haben. In der Regel sind das dann auch noch die Null-Leister.