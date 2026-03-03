Deutscher Werkleiter wirft Handelsblatt „Anti-Tesla-Kampagne“ vor

Teslas deutsches Werk in Brandenburg nahe Berlin baut laut einem Bericht des Handelsblatts deutlich weniger Elektroautos, die Auslastung sinkt drastisch. Die Expansion rücke in weite Ferne. Der deutsche Werkleiter Andre Thierig wirft der Wirtschaftszeitung vor der nahenden Betriebsratswahl vor, gemeinsam mit der IG Metall „eine Anti-Tesla-Kampagne zu fahren“.
Der bemängelte Artikel sei schlecht recherchiert und „unseriös“, erklärt Thierig über das Online-Karrierenetzwerk LinkedIn. So sei beispielsweise die Rede von 149.000 gebauten Model Y im letzten Jahr. Tatsächlich habe Tesla 2025 erneut über 200.000 Einheiten des Mittelklasse-SUV hergestellt. Und das, obwohl im ersten Quartal die Produktion für die Umstellung auf die neue Generation angehalten und dann über mehrere Wochen wieder auf 5000 Einheiten pro Woche hochgefahren worden sei.
Das Handelsblatt schreibe auch, dass die Fabrik krisele und bezichtige ihn der Lüge hinsichtlich der Aussagen, dass die Produktion hochgefahren werde. „2025 haben wir jedes Quartal die Produktion im Vergleich zum Vorquartal erhöht. Seit Beginn der Produktion in 2022 haben wir bereits über 700.000 Model Y in Grünheide produziert“, so der Werkleiter. Für das erste Quartal dieses Jahres plane man zudem eine weitere Steigerung im Vergleich zum vierten Quartal 2025.
Thierig betont Teslas Deutschland-Engagement
Das Model Y sei drei Jahre in Folge das meistverkaufte Fahrzeug weltweit und die „Giga Berlin“ habe daran einen erheblichen Anteil, unterstreicht Thierig. Weit mehr als die Hälfte aller globalen Märkte würden aus dem Werk in der Gemeinde Grünheide heraus beliefert.
„Und wie das Handelsblatt auf eine Gewinnmarge von 0,74% kommt, bleibt wohl allein ihren geheimen ‚Rechenkünsten‘ vorbehalten“, schreibt der Manager.
Fakt sei zudem, dass Tesla seit 2020 über fünf Milliarden Euro in Grünheide investiert habe. „Welches andere ausländische Unternehmen hat in der jüngeren Vergangenheit derart in Deutschland investiert und zudem fast 11.000 unbefristete und übertariflich bezahlte Arbeitsplätze geschaffen?“, so Thierig. „Und das in einem Sektor, der nachhaltige und zukunftsorientierte Produkte herstellt, die für den Mobilitätswandel benötigt werden!“
Fakt sei ebenso, dass Tesla aktuell weitere fast 100 Millionen in die Produktion von Batteriezellen investiere, wodurch weitere mehrere Hundert Arbeitsplätze entstünden. Welche andere Autofabrik in Deutschland könne diese Fertigungstiefe aufweisen?
Der Artikel sei „einfach von vorn bis hinten gefüllt mit falschen Informationen und Behauptungen“, kritisiert der deutsche Werkleiter. Das Handelsblatt mache seit geraumer Zeit „so viel Stimmung gegen Tesla“, dahinter sehe er zwei Ziele. „Das Handelsblatt verkommt zum Sprachrohr der IG Metall. Die Artikel, gespickt mit Falschinformationen, sollen meiner Meinung nach Angst und Verunsicherung unter der Belegschaft erzeugen und somit das Wählerverhalten beeinflussen“, so Thierig.
Zudem sei „dieser Kampagnenjournalismus“ für die Zeitung „einfach eine prächtige Einnahmequelle! Skandale in Verbindung mit Tesla klicken super. Warum seriös, wenn sich so Geld verdienen lässt?“ Vor diesem Hintergrund würden auch alle zukünftigen Anfragen unbeantwortet bleiben, „da wir uns an so etwas sicher nicht beteiligen“.
Kommentare
Skodafahrer meint
Tesla schaltet keine Anzeigen und gefährdet somit das Geschäftsmodell der Presse.
Aztasu meint
Nein
NeutralMatters meint
Für eine „Anti-Tesla-Kampagne“ sorgen Musk und der Werksleiter Thierig selbst.
bs meint
Man sieht selten so ein Unternehmensfeindliches Land wie Deutschland.
Ich verstehe auch nicht, warum ein Gewerkschaft bei einer Firma mitreden muss. Es gibt einen Minimumlohn in Deutschland und andere Gesetzte über Arbeitsbedingungen. Dazu können die MA sich in einer Betriebsrat einbringen. Was soll einen Gewerkschaft da? Der Arbeitgeber weiss, dass wenn er nicht gut bezahlt, dass die MA weg gehen. Haben wir vergessen, dass VW, Mercedes und BWM die neue Fabriken gerne in Ungarn bauen? Warum wohl?
Die Deutschen Autoindustrie entlasst massenhaft die MA, aber Tesla ist der Böse hier.
Musk ist ein schlauer Kerl, aber er hat wirklich unterschätzt wie feindlich Deutschland auf Unternehmertum reagiert. Armes Deutschland.
David meint
Das geht ganz schnell bei den Tesla Fans. Jetzt wird ein Grundpfeiler unserer Demokratie, die Mitbestimmung, mal eben infrage gestellt. Von Tesla wird nichts infrage gestellt. Demnächst kommt sicher die Forderung, dass die ICE Krankenbesuche machen darf.
Aztasu meint
Tesla-Fanboys sind echt einfach nur Mitläufer…
Böhser Neffe meint
Wenn Musk so schlau wäre, hätte er eben nicht in Deutschland investiert, ist ja nicht erst seit gestern so, ich hatte E-Mobilisten eher für grün3 Spinn3r gehalten, nicht für marktr4dikale Sozi4ldarwinist3n. Deutschland war noch nie wirklich marktradikal, sondern ist einen Sonderweg gegangen.
MrBlueEyes meint
Man sieht auch selten so einen deutschlandfeindlichen CEO ausländischer Firmen… 🤷♂️
David meint
Thierig hat wiederholt gelogen zu Produktionszahlen, das findet man hier mit der Suche. Es war vielfach von 5000 und 6000 Autos pro Woche die Rede und von Steigerungen von Quartal zu Quartal. Käme auf über 250.000 bis über 300.000 Fahrzeuge hinaus. Die gab es nie annähernd. Auch jetzt sagt er nicht konkret, wie viele Autos 2025 produziert wurden. Über 200.000. Was ist das für ne Aussage? Ich dachte, er wäre der Werksleiter.
Die Kritik am Handelsblatt ist billig. Reine ad personam Taktik. Sie haben auch schon unschöne Berichte über VW gebracht. Nur muss man sagen, da gab es keinen Aufschrei. Manchmal habe ich dazu einen Kommentar zur korrekten Einordnung geschrieben, oft aber auch nicht. Denn da läuft es ja und das weiß eigentlich auch jeder. Bei Tesla ist es anders. Da läuft es nicht und das weiß auch jeder.
Andi EE meint
Jetzt konkret @David, Porsche hat mit dem Miniabsatz eine Milliarde Verlust im letzten Quartal gemacht. Soll man jetzt das kopieren? Du bist doch für die Misere verantwortlich, du tust zumindest so, als würdest du in der Teppichetage bei Porsche ein- und ausgehen.
Wie wäre es, wenn du dich um deinen maroden Laden kümmern würdest und dich erst dann wieder meldest, wenn du das in Ordnung gebracht hast?! Du bist doch der Totalversager, der mit dem beispiellosen Porsche-Absturz von der Cashcow zum riesigen Verlustbringer im Konzern, aufgeschlagen hat.
Mit dem Leistungsausweis sich so aufzuführen, find ich arrogant.
Tinto meint
Richtige Spielverderber, die vom Handelsblatt. Das findet der Thierig ganz ganz gemein!
David meint
Womöglich wird er sogar sein Abo kündigen.
M. meint
Es muss doch zweifelsfrei zu klären sein, wie viele Autos dort gebaut werden.
Auf welche Quellen stützt sich beispielsweise die Aussage des Handelsblatts?
Auch hat das Werk selbst keine Marge. Wobei – ja, schon, aber das sind interne Zahlen: Lohnkosten, Steuern, Materialkosten, Instandhaltung, Betriebskosten, usw. Und dagegen kann man natürlich die gebauten Fahrzeuge rechnen – aber deren Preis legt das Werk nicht fest. Das Werk „verkauft“ an die Vertriebsgesellschaft und bekommt selbst soviel Geld, wie für den Betrieb gebraucht wird. Geld, das im Werk nicht gebraucht wird, geht nicht an das Werk. Fertig. Das Unternehmen kann mit den Verkaufserlöse (im Rahmen der Gesetze, selbstredend) machen, was sie möchte. Das Werk hat damit nichts zu tun.
Daher frage ich mich schon, was das Handelsblatt da gerechnet hat. Vielleicht hat es ja jemand gelesen und kann Licht ins Dunkel bringen.
Auf der anderen Seite redet der Werkleiter aber selbst Unsinn.
Wenn er sagt, das Model Y wäre 3 Jahre in Folge das meistverkaufte Auto der Welt gewesen, liegt er da zumindest für das dritte Jahr falsch – da war es ein Toyota. Falls er auf BEV hinauswollte – ja. Aber das sagte er nicht.
Was auch nicht stimmt: dass andere Unternehmen nicht in Deutschland investieren würden. Da verteilen sich die Summen nur anders, da keine Werke gebaut werden (müssen), die sind ja in großer Zahl vorhanden. Aber da müsste man jetzt tiefer schürfen…
Und wenn er sagt, dass in Grünheide übertariflich gezahlt wird, darf man dann fragen, welcher Tarif zum Vergleich herangezogen wurde? Welche Einstufungen hier gelten? Wenn man überall von ungelernten Arbeitern ausgeht, die könnte das ja tatsächlich sein, dann wäre nicht der Tarif an sich das „Problem“, sondern die willkürlich schlechte Einstufung der Arbeiten. Diese Jobs müssten aber eigentlich mehrheitlich der Automatisierung zum Opfer gefallen sein, denn dumme Jobs mit hoher Wiederholgenauigkeit machen, das können (und machen) Roboter schon lange.
David meint
Eine Firma, die den vorgeschriebenen Sicherheitsfahrer im Auto dahinter beifahren lässt, damit es so aussieht, als wenn es keinen Sicherheitfahrer gäbe. Was erwartest du von der, wenn es darum geht, Zahlen zu nennen, die niemand sonst überprüfen kann und wo eine höhere Zahl besser wäre? Genau das, was jetzt passiert ist, sie nennen eine höhere Zahl.
M. meint
Eigentlich erwartete ich (hier) keine Diskussion über nicht selbst fahrende Systeme, sondern nur korrekte Zahlen zur Produktion und zur Auslastung.
Faktenbasiert. Falls das geht.
Vielleicht geht das nicht, dann ist das halt so.
Aber falls doch: einfach die Zahlen, vielleicht auch Verlauf der letzten Jahre.
Das wäre schön.
hu.ms meint
Verständliche überreaktion bei laufend rückläufigen bestelleingängen aus europa.
RudiFaehrtTesla meint
Unsinn. Du weißt, dass er Recht hat.
M. meint
Kommt da noch was oder war das schon die komplette faktenbasierte Begründung – dass er „das weiß“?
Andi EE meint
Danke an @ecomento.de, dass man auch die Gegendarstellung veröffentlicht. ♥️
toto meint
Ja, als langjähriger Leser vom Handelsblatt, habe ich schon seit einigen Monaten die Wahrnehmung, dass dort systematisch Artikel über Tesla erscheinen, die entweder belanglose negative Neuigkeiten völlig übertrieben aufbauschen und / oder mit falschen Zahlen und absichtlich irreführenden Darstellungen agieren.
Daher lese ich das gesamte Handelsblatt nur noch wenig. Und wenn, dann mit generell starkem Argwohn, auch bei Berichten, die nicht mit Tesla zusammenhängen.
Sehr schade, denn früher war das ein neutrales und seriöses Informationsmedium.
RudiFaehrtTesla meint
RudiFaehrtTesla meint
Es war ein konstruktiver Kommentar. Ich bleibe dabei, dass das Handelsblatt immer gegen Tesla geschrieben hat. Das lässt sich durch Recherche sehr leicht nachweisen!
Aztasu meint
Nennt sich Fakten. Tesla ist nun mal mittelmäßig, die Fabrik schlecht ausgelastet und die Gehälter niedriger als bei der Konkurrenz. Was soll man da auch gutes schreiben? Tesla ist ein Witz
Future meint
Journalisten und Tesla haben sich doch noch nie gemocht. Das liegt halt an der fehlenden Presseabteilung. Außerdem erwarten die Motorjournalisten halt auch ihre Luxusreisen an besonders coole Destinationen, um dort die Autotests duechzuführen. Sowas macht Tesla halt nicht. Es gibt noch nicht mal einen Journalistenrabatt bei Tesla, den es bei allen anderen Herstellern selbstverständlich gibt. Wenn der Werksleiter hier mitliest, dann sollte er auf die Journalisten zugehen und sie mit hohen Rabatten und Luxusreisen locken und milde stimmen.
M. meint
M. meint
Interessant, dass es jedoch „konstruktiv“ ist, Journalisten pauschal der Korruption zu bezichtigen.
Wenn wir das mal auf diese Publikation übertragen – wo landen wir denn da?
Paule meint
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
M. meint
Da bist du ja Experte.
Kasch meint
brainDotExe meint
Getroffene Hunde bellen. Scheint also doch was dran zu sein, an der Berichterstattung des Handelsblatts.