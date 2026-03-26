IG Metall ficht Betriebsratswahl bei Tesla in Grünheide an

Die IG Metall geht juristisch gegen die Betriebsratswahl im Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide vor. Die Gewerkschaft reichte laut dem Spiegel beim Arbeitsgericht Frankfurt (Oder) einen Antrag ein, mit dem die Unwirksamkeit des Wahlergebnisses festgestellt werden soll. Hintergrund sind nach Angaben der IG Metall massive Vorwürfe gegen den Wahlprozess.

Aus Sicht der Gewerkschaft sei der Wahlkampf von Einschüchterung und Drohungen geprägt gewesen. Zudem habe es eine ungleiche Behandlung von Listen und Kandidaten gegeben. Diese Umstände ließen für die IG Metall nur den Schluss zu, dass eine unzulässige Beeinflussung der Wahl vorgelegen habe.

IG-Metall-Chefin Christiane Benner: „Der Eindruck, dass die Wahl bei Tesla durch Drohungen beeinflusst wurde, ist zu schwerwiegend, um ihn nicht gerichtlich prüfen zu lassen.“ Die Beschäftigten und Kandidierenden hätten Anspruch auf faire Bedingungen gehabt, „ohne das Gefühl, für ihre Entscheidungen im Anschluss bestraft zu werden“.

Die Wahl in Grünheide galt als richtungsweisend und verlief in Teilen äußerst konfrontativ. So soll das Management unter Werksleiter André Thierig mit fragwürdigen Methoden gegen die Gewerkschaft vorgegangen sein. Nach Recherchen des Spiegel wurden Beschäftigten gegenüber mehrfach Aussagen gemacht, wonach ein geplanter Werksausbau nur ohne eine Mehrheit der IG Metall erfolgen werde. Thierig selbst erklärte dazu gegenüber dem Nachrichtenmagazin, er habe eine eigene Meinung zur Gewerkschaft, „die ich äußere und zu der ich stehe“.

Auch Konzernchef Elon Musk sowie aus den USA angereiste Manager äußerten sich laut Berichten vor der Wahl bei einer Betriebsversammlung in ähnlicher Weise. Die Abstimmung Anfang März endete für die IG Metall mit Verlusten: Sie landete auf dem zweiten Platz, während die Liste „Giga United“ die Mehrheit errang. Ein Großteil der Sitze entfiel auf Listen ohne Gewerkschaftsbindung.

Sollte das Arbeitsgericht dem Antrag der IG Metall stattgeben, müsste die Betriebsratswahl in Grünheide wiederholt werden.