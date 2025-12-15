China und EU nehmen Gespräche über E-Auto-Mindestpreise wieder auf

Die EU hat vor einem Jahr zusätzliche Zölle auf in China gebaute Elektroautos aktiviert. Das wird damit begründet, dass die Volksrepublik ihren Autobauern durch hohe Subventionen einen unfairen Vorteil verschafft. China sieht das nicht ein und droht mit Gegenmaßnahmen. Politiker arbeiten daran, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden.
Nun haben China und die EU ihre Gespräche über einen Mindestpreisplan für in dem asiatischen Land hergestellte Elektrofahrzeuge wieder aufgenommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das chinesische Handelsministerium teilte demnach mit, die Verhandlungen hätten bereits begonnen und würden weitergeführt. Peking mahnte die EU, nicht eigenständig mit einzelnen Herstellern zu verhandeln.
Hintergrund der Gespräche sind die im Oktober 2024 beschlossenen EU-Zölle von bis zu 45,3 Prozent auf chinesische Elektroautos. Auch in China produzierende EU-Unternehmen sind von den Strafzöllen betroffen. Die Maßnahme folgte auf eine Untersuchung der Europäischen Kommission, nach der chinesische Hersteller von unfairen Subventionen profitieren.
China weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, seine Hersteller seien schlicht wettbewerbsfähiger als ihre europäischen Konkurrenten. Peking drängt Brüssel seit Längerem darauf, Zölle durch einen Mindestpreis zu ersetzen.
„China begrüßt das erneute Engagement der EU zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über Preisverpflichtungen und schätzt ihre Rückkehr auf den Weg der Lösung von Differenzen durch Dialog“, sagte Handelsministeriumssprecher He Yadong laut Reuters auf einer Pressekonferenz. Weitere Details nannte er nicht.
Die Europäische Kommission hatte zuvor erklärt, dass frühere Mindestpreisvereinbarungen vor allem für homogene Güter galten und nicht für komplexe Industrieprodukte wie Autos. Zudem äußerte sie Zweifel, ob ein einheitlicher Mindestpreis ausreiche, um Schäden durch Subventionen wirksam auszugleichen.
Kommentare
Elvenpath meint
Jaja, freien Handel will man halt nur dann haben, wenn es einem Vorteile bringt.
EV6_Fahrer meint
Wie soll ich das verstehen?
Es wird einen Mindestpreis geben, und der chinesische Hersteller bekommt dann den erhöhten Gewinn? Was ist das für eine Regelung?
Dann doch lieber Zölle auf die Autos wenn unbedingt nötig,
dann kann wenigstens die EU mit dem Geld arbeiten und nicht die chinesischen Autobauer!
Oder verstehe ich hier etwas verkehrt?
Aber egal wie, der europäische Käufer zahlt eigentlich zu viel für das Produkt.
Gernot meint
Zunächst mal ist völlig richtig, dass Zölle bei uns landen und ein höherer Gewinn wegen Mindestpreis bei den Chinesen, was deren Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen wird. Grundsätzlich ist das Thema kompliziert, hat viele Facetten und das Zahlenwerk der ganzen staatlichen Autobauer in China ist schwer zu analysieren. Aber ein Teil der Vorwürfe der EU steht auf dünnem Eis und deswegen muss die EU ggf. einen Kompromiss suchen.
Beispielsweise ist laut EU BYD der am stärksten subventionierte Autohersteller in China. Wissen Sie, wie das kommt? China hat(te) eine Kaufprämie für Elektroautos – wie Deutschland auch. Weil die Chinesen pragmatisch sind und die Abrechnung dann viel einfacher ist, haben die Chinesen die Kaufprämie direkt mit den Autoherstellern abgerechnet, statt bei uns mit jedem Käufer separat abzurechnen. Die chinesischen Autohersteller haben den Preis des Autos um den Betrag der Kaufprämie gesenkt. Weil das Geld direkt an die Autohersteller ausgezahlt wurde, hat die EU das als illegale Subvention gewertet. Und weil BYD die meisten Elektroautos verkauft hat, hat es zwangsläufig auch die meisten Kaufprämien kassiert und war somit – laut EU-Analyse – der am stärksten „subventionierte“ Autohersteller in China. In Deutschland wurde die Kaufprämie an die Käufer ausgezahlt, aber die Autohersteller haben die Kaufprämie natürlich komplett eingepreist, d.h. indirekt floss ihnen auch hier die Kaufprämie zu.
Wie die WTO das beurteilen würde, vermag ich nicht zu sagen, aber die Mindestpreise könnten auch ein Eigentor werden. Könnte dann sein, dass die Chinesen sich darauf verlegen, den Autos schon in der Einstiegsvariante eine Wahnsinnsausstattung mitzugeben, was europäische Hersteller schmerzen könnte, weil deren Geschäftsmodell eher darauf ausgelegt, an Extras als am Basismodell zu verdienen.
McGybrush meint
Warum führt man in der EU nicht das gleiche ein wie die Chinesen von uns verlangen.
Will man in der EU Autos verkaufen, MUSS man ein Joint venture mit einem EU Hersteller eingehen.
Hier und da kann man das ja individualisieren.
Gernot meint
Den Zwang zu einem Joint-Venture mit einem Local gibt es in China schon seit Jahren nicht mehr. Z.B. Tesla gehört sein Werk in Shanghai zu 100%.
McGybrush meint
Tesla ist die absolute Ausnahme. Ich wüsste kein anderen Europäischen Autobauer der das ohne Joint Venture darf. Auch Tesla hat das nicht mal eben in einer Nacht und Nebel Aktion geschafft das zu umgehen.
Daniel meint
Im Kampf gegens Auto stören günstige Preise natürlich.
BEV meint
„Mindestpreisvereinbarungen vor allem für homogene Güter galten und nicht für komplexe Industrieprodukte wie Autos“
genau das ist doch der Punkt, Mindestpreise auf Landwirtschaftliche Produkte um den einzelnen „Erzeuger“ (Bauern) zu schützen, (die Preise sind trotzdem zu niedrig um hier gewinnbringend zu Wirtschaften), aber einen Mindestpreis auf ein Auto, bei dem gar nicht genau festgelegt ist was dafür geboten wird, wie soll man denn sowas definieren, ein Preis pro Tonne macht wenig Sinn
ein Mindestpreis für ein Auto, das kann am Ende nur ein Nachteil für den Verbraucher sein