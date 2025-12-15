China und EU nehmen Gespräche über E-Auto-Mindestpreise wieder auf

Die EU hat vor einem Jahr zusätzliche Zölle auf in China gebaute Elektroautos aktiviert. Das wird damit begründet, dass die Volksrepublik ihren Autobauern durch hohe Subventionen einen unfairen Vorteil verschafft. China sieht das nicht ein und droht mit Gegenmaßnahmen. Politiker arbeiten daran, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden.

Nun haben China und die EU ihre Gespräche über einen Mindestpreisplan für in dem asiatischen Land hergestellte Elektrofahrzeuge wieder aufgenommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Das chinesische Handelsministerium teilte demnach mit, die Verhandlungen hätten bereits begonnen und würden weitergeführt. Peking mahnte die EU, nicht eigenständig mit einzelnen Herstellern zu verhandeln.

Hintergrund der Gespräche sind die im Oktober 2024 beschlossenen EU-Zölle von bis zu 45,3 Prozent auf chinesische Elektroautos. Auch in China produzierende EU-Unternehmen sind von den Strafzöllen betroffen. Die Maßnahme folgte auf eine Untersuchung der Europäischen Kommission, nach der chinesische Hersteller von unfairen Subventionen profitieren.

China weist die Vorwürfe zurück und argumentiert, seine Hersteller seien schlicht wettbewerbsfähiger als ihre europäischen Konkurrenten. Peking drängt Brüssel seit Längerem darauf, Zölle durch einen Mindestpreis zu ersetzen.

„China begrüßt das erneute Engagement der EU zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über Preisverpflichtungen und schätzt ihre Rückkehr auf den Weg der Lösung von Differenzen durch Dialog“, sagte Handelsministeriumssprecher He Yadong laut Reuters auf einer Pressekonferenz. Weitere Details nannte er nicht.

Die Europäische Kommission hatte zuvor erklärt, dass frühere Mindestpreisvereinbarungen vor allem für homogene Güter galten und nicht für komplexe Industrieprodukte wie Autos. Zudem äußerte sie Zweifel, ob ein einheitlicher Mindestpreis ausreiche, um Schäden durch Subventionen wirksam auszugleichen.