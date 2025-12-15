Grünen-Politiker Winfried Kretschmann: „Endlich diese elende Antriebsdebatte beenden“

Die EU wird wohl in Kürze bekannt geben, das sogenannte Verbrenner-Aus zurückzunehmen. Geplant war, dass ab 2035 keine fossil betriebenen Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden dürfen. Der Widerstand dagegen aus Politik und Industrie war zuletzt aber zu groß geworden, nun soll es Erleichterungen für die Autobauer in der EU geben. Dazu äußerte sich der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs.
Die Elektromobilität müsse nun konsequent ausgebaut werden, forderte Winfried Kretschmann. Man müsse „endlich diese elende Antriebsdebatte beenden, die die Leute verunsichert und beim Autokauf zögern lässt“, sagte er laut der Augsburger Allgemeine beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Ludwigsburg. „Die Elektromobilität ist die Hauptstraße, darin waren sich am Ende alle einig.“
Den Beschluss für das Aus für klassische Verbrennungsmotoren ab 2035 hält der Grünen-Politiker für nicht zielführend. „Es war falsch, einfach bei den Flottengrenzwerten ein Ziel und ein Datum ins Schaufenster zu stellen, ohne die Maßnahmen voranzutreiben, die nötig sind, um dieses Ziel auch zu erreichen“, meinte Kretschmann. Es brauche eine leistungsfähige Infrastruktur und gute Förderungen wie günstigen Ladestrom. Weil die Automobil-Branche die schwierigste Bewährungsprobe ihrer Geschichte durchlebe, sei Flexibilität bei den Flottengrenzwerten nötig.
Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich 2022 darauf geeinigt, dass Neuwagen in der Europäischen Union ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) mehr ausstoßen dürfen. Hintergrund sind sogenannte Flottengrenzwerte, die eigentlich eine Verringerung des CO2-Ausstoßes von neu zugelassenen Autos bis 2035 um 100 Prozent vorsehen. Die bisherigen Pläne würden in der Praxis den Umstieg auf Elektro- und Wasserstoffautos bedeuten.
Von der bisherigen Vorgabe wird man nach Angaben aus Kommissionskreisen auf Abstand gehen. Ausgestoßene Klimagase sollen durch andere Maßnahmen vollständig kompensiert werden. Vorgesehen sind Medien zufolge Ausnahmen unter anderem für Plug-in-Hybride sowie E-Autos mit sogenannten Range-Extendern, bei denen kleine Verbrennungsmotoren die Reichweite erhöhen. Ob die Ausnahmen auch für klassische Benzin- und Dieselfahrzeuge gelten, war zunächst unklar. Der bisherige Kompromiss sah eine Ausnahme für synthetische Kraftstoffe vor, „E-Fuels“ sind bislang aber kaum verfügbar und sehr teuer.
Kommentare
Futureman meint
Selbst in der Verbrennerhochburg Deutschland gehen die Zulassungen bei Benzin und Dieselfahrzeugen jedes Jahr um 10% zurück. Der Anteil liegt jetzt schon über 20%. Bedeutet, wenn sich nichts ändert, liegt der Anteil in 8 Jahren bei 100%
Sehr unwahrscheinlich, dass 2035 noch jemand einen Verbrenner kauft. Unwirtschaftlich sind Verbrenner schon ab heute, aber dank massiver „Werbung“ werden sie leider immer noch verkauft.
brainDotExe meint
Beschäftige dich doch mal mit Wachstumskurven. Selbst gegen Ende, kann es eine bleibende Restmenge geben. Siehe auch „Dumbphone“ vs. Smartphone.
Anderes Beispiel ist Norwegen, was ja nicht wirklich vergleichbar mit Deutschland ist, aber selbst da stagniert der BEV Anteil bei um die 95%.
Elvenpath meint
„stagniert der BEV Anteil bei um die 95%“
You made my day! :-D
Andi EE meint
Ich sehe da auch noch Wachstumspotenzial für die Verbrenner Industrie, 😄 the Brain hat schon recht. Die Wahrscheinlichkeit zur Trend-Umkehr ist definitiv gegeben.
brainDotExe meint
Wieso, ist es falsch?
Ich denke was viele bei der Diskussion vergessen, es geht nicht darum Verbrenner als Alltagswagen zu erhalten, sondern für Nischen wie beispielsweise Sportwagen.
Merke: Alltagswagen werden mittelfristig fast ausschließlich BEVs sein und das weiß auch jeder in der Branche.
Elvenpath meint
Jeder Euro der weniger in die E-Mobilität und statt dessen in die veraltete Verbrennertechnologie gesteckt wird, lässt das Grinsen der Chinesen breiter werden.
Unsere hochgradig inkompetenten Politiker, allen voran Merz und Söder, sorgen dafür, dass Deutschland bei einer wichtigen Zukunftstechnologie mal wieder den Anschluss verliert.
Holger meint
Statt der 100% Co2-Vermeidung sind doch jetzt 90% vorgesehen oder?
Wieviele fossile Verbrenner passen da jetzt rein?
Bleibt doch fast so wie gehabt.
Lanzu meint
Reine Verbrenner nur wenig, aber je nach Ausgestaltung 15%-50% PHEV möglich.
LarsDK meint
Wie kann man in einen Autoland wie Baden-Württemberg einen Grünen Ministerpräsidenten haben der dann spricht wie einer von der CSU?
Ich verstehe die Logik nicht ganz, wenn die Leute wissen, dass sie ab 2035 (also in 9-10 Jahren) keine neuen Verbrenner mehr anmelden dürfen hält es sie nun davon ab ein Elektroauto zu kaufen?
brainDotExe meint
Es hält sich nicht davon ab jetzt ein Elektroauto zu kaufen, es hält sie aber auch nicht davon ab bei der nächsten Wahl eine andere Partei zu wählen.
LarsDK meint
Bei solchen Aussagen kann man das nur hoffen. Es kann natürlich auch sein, dass man in Baden-Württemberg so denkt und, dass sie Aussagen so grün sind wie sie werden können?
W. Gintel meint
Kann es sein dass der durchschnittliche Autokäufer einfach einen höheren IQ hat als Grüne in D. oder in Brüssel geparkte (und nicht gewählte) EU-Kommissare? Und nicht über Jahreseinkommen von über 100k€ verfügt.
Dem Batterieauto mag die Zukunft gehören, heute ist der Kauf eines E-Autos für die meissten ein wirtschaftliches Desaster im Vergleich zum Verbrenner. Wertverlust, nach wie vor eine mangelhafte Reichweite, Stromkosten praktisch nicht vorhersehbar, Ladekartenchaos und wie sich immer häufiger zeigt hohe Wartungskosten vieler E-Autos.
Und das alles bei bisher zig Milliarden an „Förderungen“ die Regierungen, Steuerzahler, Autokonzerne und gezwungenermaßen auch Verbrennerfahrer bisher in die E-mobilität gepumpt haben.
Technologische Fortschritte lassen sich nicht per Dekret erzwingen, höchstens fördern was jedoch in der EU und auch in D. nicht erfolgt ist sondern nur Geld mit Gießkannen in so zweifelhafte Konzerne wie Tesla versenkt wurde.
Ben meint
Wow Gintel, nette Rezitation von sämtlichen Stammtischkommentaren die man so kennt, ist das Copy&Paste oder haste das selbst geschrieben.
Ich fahre seit 5 Jahren elektrisch, jedes E-Auto habe ich gebraucht gekauft, jedes E-Auto kostet(-e) mich 360€/mtl. wie mein letzter Diesel den ich gefahren bin.
Seit dem habe ich weniger Wartungskosten, weniger Werkstattbesuche und meine Spritkosten auf 100km sind erst von 10€/100km und durch die Ersparnisse dann auf 2€/100km gesunken.
Und was meinst du mit Ladechaos ich habe seit 5 Jahren nur die EnBW Karte und lade für 0,39€/kWh, kein Plan was dir Michael Schmitt in sinen Hass und Hetz Videos erzählt hat.
Auf die restlichen Stammtischkommentare gehe ich lieber nach knapp 100000km die ich in den letzten 5 Jahen elektrisch gefahren bin lieber nicht ein.
Ecomento täte gut daran endlich solche Desinformnations und Hass/Hetz Kommentare und Accound wie W. Gintel endlich ordentlich zu moderieren und zu permabannen, es nevt nur noch.
Elvenpath meint
O Mann, so viel BS auf einem Haufen. Ich bin ziemlich sicher, dass es eine Studie gibt, die belegt, dass Käufer von E-Autos durchschnittlich einen höheren Bildungsgrad haben, als Käufer von Verbrennern.
Fangen wir mit der Lüge an: Die Wartungskosten von E-Autos sind nicht höher, sondern niedriger.
Das „mangelnde Reichweite“ existiert nur in den Köpfen der Verbraucher.
Die Stromkosten sind völlig stabil und damit „vorhersehbar“. Man kann die Ladekosten in jeder passenden App vorab sehen.
Es gibt kein „Ladekartenchaos“. Man verwendet die Ladekarte, oder App des jeweiligen Anbieters um den günstigsten Preis zu erzielen. Ganz simpel.
Ein „finanzielles Desaster“ bei gebrauchten E-Autos gibt es in der Regel auch nicht. Vor allem dann nicht, wenn man das Fahrzeug lange fährt. Was übrigens auch nachhaltig ist. Wenn es ein Desaster wäre, gäbe es Anbieter wie MoveNext nicht.
Und jetzt reden wir mal über die vielen Milliarden und Umwelt und anderen Schäden, die durch das Emittieren von CO2 entstehen, und die der Steuerzahler begleichen darf. Beispielsweise die Ahrtalkatastrophe, Ernteausfälle, fehlenden Schnee in Wintersportregionen und und und. Zudem treiben Umweltkatastrophen die Preise von so manchen importierten Waren hoch.
Die Klimakatastrophe wird richtig, richtig teuer.
Technologischer Fortschritt lässt sich sehr wohl per Dekret erzwingen. Einfach mal nach China schauen, oder Norwegen und viele andere Länder, die ein festes Ausstiegsdatum gesetzt haben. Genau dafür sind übrigens Regierungen da: Rahmenbedingungen vorzugeben und damit die Wirtschaft zu steuern.
Und wenn wir von „zweifelhaften Konzernen“ reden, dann dürfen wir die weltweiten Ölkartelle und hochproblematischen Staaten nicht vergessen, die wir mit unserem Geld unterstützen, wenn wir Sprit kaufen. Ist ist einfach hoch unintelligent, sich von solchen Staaten abhängig zu machen.
Halber Akku meint
Ich verdiene keine 100k€ Jahreseinkommen, mein E-Auto war vor 19 Monaten preisgleich mit einem vergleichbaren Verbrenner und ich habe auf den bisher zurückgelegten 36000 Kilometern rund 3.000,– € Kostenersparnis gegenüber dem vorherigen, sehr sparsamen Verbrennerfahrzeug. Schaue ich bei Mobile.de und Co nach Fahrzeugen im gleichen Zustand, kann ich keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich Wertverlust gegenüber Verbrennerfahrzeugen erkennen. Unterwegs laden war bisher problemlos und hat immer funktioniert. Ein wirtschaftliches Desaster sieht sicher etwas anders aus.
hu.ms meint
Natürlich nicht. Es werden bis zum 31.12.2034 noch viele verbrenner angemeldet.
Ewig gestrige und „petrol-heads“ gibts genug. Und auch solche die einen stellplatz/garage am wohngrundstück haben und einfach nicht rechnen können.
Die masse ist einfach so. Mein nachbar hat erst kürzlich einen neuen VW-bus mit vollausstattung gekauft.
eBikerin meint
„Mein nachbar hat erst kürzlich einen neuen VW-bus mit vollausstattung gekauft.“
Und welche elektrische Alternative gibt es denn aktuell zu nem VW Bus?
Also eine echte Alternative, keine mit großen Nachteilen?
Ben meint
ID.Buzz, Mercedes EQV, KIA EV 9, Ford E-Tourneo Custom, Hyundai Staria, Kombi-Modelle von Opel/Vauxhall (Zafira-e Life), Peugeot (e-Traveller) und Citroën (ë-SpaceTourer)
Gibt sogar was für Camper z.B. spezialisierte Umrüstungen wie der eBussy, Maxus (eDeliver 7, Mifa 9) und Zeekr (Mix)
Warum fragst du ?
Was meinst du mit großen Nachteilen(Stammtischparolen) ich mein wenn ich deinen Namen lese, was ist den die Alternative zum eBike ohne große Nachteile wenn ich elektrisch Fahrradfahren will, mindestens 600Wh Akku brauche, aber das Fahrrad darf nicht über 15kg wiegen und wird überwiegend auf Feld- und Waldwegen bewegt …merkste selber oder.
Es gibt Altenativen, wie oben geschrieben, aber du kommst dann jetzt bestimmt wieder mit den typischen, blaugestrichenen Stammtischparolen, wir wissen wieder alle wo das hinführen wird -_-
Elvenpath meint
@Ben: Vergiss den Kia PV 5 nicht! Das Ding ist sensationell. Der ist auch viel günstiger als ein VW Bus.
eBikerin meint
Ben Kombis mit einem V-Bus zu Vergleichen ist schon etwas daneben, oder?
EQV hat gerade mal eine Reichweite von 364 km WLTP und läd dazu noch ziemlich lahm. Ford nur knapp über 300 km – und auch lahme Ladegeschwindigkeit. Kia ist ne komplett andere Fahrzeugklasse. Staria ist ein PHEV also in Verbrenner. Zafira 347 km WLTP und die Ladegeschwindikeit.
usw. Sorry aber da helfen dein d ümmlichen Vergleiche mit dem 600 kWh Akku nix – und mit Stammtisch hat das auch nix zu tun. Diese Fahrzeuge brauchen nun mal auf der Autobahn bei Richtgeschwindigkeit (!) schon extrem viel.
Ach und blaugestrichen ist ja auch so eine tolle Unterstellung. Man merkt dass manche Leute schlicht nicht Diskutieren wollen oder noch besser können.