Grünen-Politiker Winfried Kretschmann: „Endlich diese elende Antriebsdebatte beenden“

Die EU wird wohl in Kürze bekannt geben, das sogenannte Verbrenner-Aus zurückzunehmen. Geplant war, dass ab 2035 keine fossil betriebenen Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden dürfen. Der Widerstand dagegen aus Politik und Industrie war zuletzt aber zu groß geworden, nun soll es Erleichterungen für die Autobauer in der EU geben. Dazu äußerte sich der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs.

Die Elektromobilität müsse nun konsequent ausgebaut werden, forderte Winfried Kretschmann. Man müsse „endlich diese elende Antriebsdebatte beenden, die die Leute verunsichert und beim Autokauf zögern lässt“, sagte er laut der Augsburger Allgemeine beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Ludwigsburg. „Die Elektromobilität ist die Hauptstraße, darin waren sich am Ende alle einig.“

Den Beschluss für das Aus für klassische Verbrennungsmotoren ab 2035 hält der Grünen-Politiker für nicht zielführend. „Es war falsch, einfach bei den Flottengrenzwerten ein Ziel und ein Datum ins Schaufenster zu stellen, ohne die Maßnahmen voranzutreiben, die nötig sind, um dieses Ziel auch zu erreichen“, meinte Kretschmann. Es brauche eine leistungsfähige Infrastruktur und gute Förderungen wie günstigen Ladestrom. Weil die Automobil-Branche die schwierigste Bewährungsprobe ihrer Geschichte durchlebe, sei Flexibilität bei den Flottengrenzwerten nötig.

Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich 2022 darauf geeinigt, dass Neuwagen in der Europäischen Union ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) mehr ausstoßen dürfen. Hintergrund sind sogenannte Flottengrenzwerte, die eigentlich eine Verringerung des CO2-Ausstoßes von neu zugelassenen Autos bis 2035 um 100 Prozent vorsehen. Die bisherigen Pläne würden in der Praxis den Umstieg auf Elektro- und Wasserstoffautos bedeuten.

Von der bisherigen Vorgabe wird man nach Angaben aus Kommissionskreisen auf Abstand gehen. Ausgestoßene Klimagase sollen durch andere Maßnahmen vollständig kompensiert werden. Vorgesehen sind Medien zufolge Ausnahmen unter anderem für Plug-in-Hybride sowie E-Autos mit sogenannten Range-Extendern, bei denen kleine Verbrennungsmotoren die Reichweite erhöhen. Ob die Ausnahmen auch für klassische Benzin- und Dieselfahrzeuge gelten, war zunächst unklar. Der bisherige Kompromiss sah eine Ausnahme für synthetische Kraftstoffe vor, „E-Fuels“ sind bislang aber kaum verfügbar und sehr teuer.