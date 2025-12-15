Volkswagen beschließt Investitions-Etat für die kommenden Jahre

Der Volkswagen-Konzern hat seine 74. jährliche Planungsrunde abgeschlossen, berichtet die Automobilwoche. Das Branchenportal hat aus Konzernkreisen erfahren, dass Vorstand und Aufsichtsrat sich auf die Höhe und die Ziele der Investitionen in den kommenden fünf Jahren geeinigt haben.

Anders als früher veröffentlicht Europas größter Automobilhersteller die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung nicht mehr unmittelbar. Vermutlich erst im Frühjahr, im Rahmen der Jahrespressekonferenz am 10. März 2026, wolle man sich dazu äußern, heißt es aus Wolfsburg. So hatte man es auch schon dieses Jahr gehalten – allerdings wurde die traditionell im Herbst abgehaltene Planungsrunde für 2024 auch erst wenige Tage vor der diesjährigen Jahresbilanz abgeschlossen.

Bereits im Vorfeld hatte Konzern-Chef Oliver Blume angekündigt, dass das rollierende Investitionsvolumen für die Jahre 2026 bis 2030 insgesamt 160 Milliarden Euro betragen werde. Dieser Betrag wurde der Automobilwoche zufolge nun auch beschlossen. Damit sinke das Investitionsvolumen um fünf Milliarden Euro gegenüber dem im Frühjahr 2025 in der Planungsrunde 73 beschlossenen Etat. Für die Jahre 2024 bis 2028 seien in der Planung noch 180 Milliarden Euro für Investitionen vorgesehen gewesen.

„Den Entscheidungen sollen umfangreiche Diskussionen im Aufsichtsrat über die Konzern-Strategie vorausgegangen sein“, schreibt das Branchenportal. „Vor wenigen Wochen hieß es, die Mehrheitseigner-Familien Porsche und Piëch seien entsetzt über den Zustand des gesamten Volkswagen-Konzerns.“ Über ihre Holding Porsche SE halten die Familien den Großteil der Anteile an Volkswagen und Porsche. Damit sind sie von den sinkenden Dividendeneinnahmen und hohen Abschreibungen direkt betroffen.

Wie das Geld bei Volkswagen konkret verteilt wird, bleibt unklar. Das gilt auch für die Belegung der Werke, die in der Planungsrunde für die nächsten Jahre festgelegt wird. Manche Entscheidungen seien auch noch nicht final, so die Automobilwoche. Bereits beschlossen sei aber die Neuausrichtung des Produktionsnetzwerks in der Volumengruppe Brand Group Core, das zukünftig in fünf Regionen aufgeteilt werde. Eine flexiblere Belegung der Werke von VW, Skoda, Seat/Cupra und VW Nutzfahrzeuge in den einzelnen Regionen und eine engere Zusammenarbeit, etwa bei der Logistik, soll Synergieeffekte bringen.

Um die Investitionen in seine Zukunft zu stemmen, muss der Volkswagen-Konzern sparen. Die Sparprogramme der einzelnen Marken werden dem Vernehmen nach laufend überprüft und bei Bedarf angepasst. „Deshalb müssen wir die bereits beschlossenen Programme konsequent umsetzen, Maßnahmen vorziehen und neue Ansätze entwickeln”, sagte CFO Arno Antlitz jüngst im Rahmen der Quartalszahlen. Vor allem bei der bisher als Gewinngarant glänzenden, zuletzt aber strauchelnden Sportwagentochter Porsche wird eine Verschärfung des Sparkurses diskutiert.