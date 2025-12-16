Renault: Neuer Elektro-Twingo ab 21.090 Euro bestellbar

Der neue Twingo E-Tech Electric ist im Rahmen von Renaults 100 Euro extra kostendem Vorbestellerprogramm „R-Pass“ jetzt in einigen Ländern in der Ausstattungslinie „Techno“ bestellbar. Der Basispreis für diese Version des vollelektrischen Kleinwagens liegt bei 21.090 Euro.

Zu diesem Preis ist der Twingo E-Tech Electric Techno in Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien und den Niederlanden ab dem 16. Dezember für „R-Pass“-Kunden verfügbar. Am 8. Januar 2026 sollen die Bestellungen des Twingo E-Tech Electric Techno für die breite Öffentlichkeit geöffnet werden.

Bei der Techno-Ausstattung handelt es sich um die „Top-Spec-Version“ der Baureihe, wie Renault erklärt. Diese Variante verfügt ab Werk über das „OpenR Link“-Multimediasystem mit Goolge-built-in, einen adaptiven Tempomaten, eine Klimaautomatik, Rückfahrkamera und One-Pedal-Driving. Die Rücklehne des Beifahrersitzes kann umgeklappt werden, um lange Gegenstände transportieren zu können.

Bestellungen für die Basisversion „Evolution“ zum Preis ab 19.490 Euro will Renault ab Frühjahr 2026 annehmen. In dieser Ausstattung hat der neue Elektro-Twingo ein sieben Zoll großes Cockpit-Display an Bord und einen Zehn-Zoll-Touchscreen in der Mitte. Letzter kommt ohne das Google-System und dient vor allem zur Darstellung der Smartphone-Inhalte. Geboten werden auch Assistenten wie Tempomat, Notbrems-Assistent und Spurhalteassistent. Statt der Rückfahrkamera sind nur Parksensoren verfügbar, außerdem ist die Klimaanlage manuell. Die einzeln verschiebbaren Sitze der Rückbank sind hingegen schon im Basismodell verbaut.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Die Evolution-Ausstattung kann ab Werk mit 6,6 kW AC laden. Mit dem optionalen „Advanced Charge“-Paket sind das bidirektionale 11-kW-Bordladegerät und die DC-Lademöglichkeit mit bis zu 50 kW verbaut. So lässt sich das Akkupack in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent mit Strom füllen. Die Technik ermöglicht Vehicle-to-Load-Funktionen mit bis zu 3,7 kW und je nach Land auch Vehicle-to-Grid. Das Advanced Charge-Paket kostet 500 Euro.

Hierzulande wird der neue elektrische Twingo laut dem Portal Electrive selbst in der Basisversion serienmäßig über den DC-Lader verfügen. Ob der Twingo E-Tech Electric Evolution dann in Deutschland direkt ab 19.490 Euro eingepreist wird, bleibe noch abzuwarten.

Die LFP-Traktionsbatterie (Lithium-Eisenphosphat) mit stets 27,5 kWh nutzbarer Speicherkapazität ermöglicht nach WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 263 Kilometern. Sie wird kombiniert mit einem „spritzigen, leichten 60-kW-Motor“ (82 PS). Von 0 auf 100 km/h geht es in 12,1 Sekunden.

Um den für ein Elektroauto niedrigen Preis zu ermöglichen, hat Renault mit chinesischen Partnern zusammengearbeitet. Mit dem neuen Twingo habe man gelernt, wie ein grundlegend neues Modell in weniger als zwei Jahren entwickeln werden kann, so das Unternehmen.