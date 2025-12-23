Hyundai bündelt alle digitalen Dienste in neuer myHyundai-App

Hyundai startet mit der neuen „myHyundai“-App eine zentrale digitale Plattform für die bestehenden Hyundai-Services wie Konnektivität, Fahrzeugsteuerung und -verwaltung und digitale Dienste.

„Mit der Einführung der kombinierten App lassen sich nun alle fahrzeugbezogenen Funktionen und Dienste bequem an einem Ort verwalten, was Hyundai-Kunden ein modernes und nahtloses Erlebnis ermöglicht“, werben die Südkoreaner.

Kunden, die über einen Account für die bisherige Bluelink-App verfügen, können diesen auch in der neuen App nutzen – die Nutzerdaten werden automatisch übernommen. Über die App ist auch der Bluelink-Store erreichbar, in dem das Bluelink-Abonnement verwaltet und individualisiert werden kann.

Die myHyundai-App ist kostenlos sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Sie konsolidiert Funktionen und soll alltägliche Abläufe durch eine neu gestaltete, intuitivere Benutzeroberfläche vereinfachen:

Überarbeitete Benutzeroberfläche mit konsolidiertem Status- und -steuerungsmenü

In-App-Routenberechnung mit EV-Smart-Routing zur Planung effizienter Fahrten und Verwaltung des Ladevorgangs

„Send to Car” direkt von Google Maps über die myHyundai App unterstützt

Verbesserte Widgets für die Steuerung wichtiger Funktionen, ohne die App zu öffnen

Dienste, die die neue myHyundai-App bündelt:

Hyundai Bluelink Europe Connected Services

Hyundai Digital Key (abhängig von Modell und Ausstattungsvariante)

Detaillierte Fahrdaten (Driving Insights)

Garantie, Bedienungsanleitung und Pannenhilfe-Informationen

Händlersuche

„Die neue myHyundai App schafft ein wirklich einheitliches und nahtloses Erlebnis für unsere Kunden“, sagt Marcus Welz, CEO von Hyundai Connected Mobility. „Bisher mussten Kunden verschiedene Apps und Websites für vernetzte Fahrzeugdienste oder für den Zugriff auf Bedienungsanleitungen und Garantieinformationen nutzen. Jetzt sind alle Funktionen und Dienste in einer App vereint – das macht das Leben bequemer und hebt das Erlebnis unserer Kunden auf ein neues Niveau. Die digitale Reise setzt sich nahtlos im und außerhalb des Autos, vor und nach jeder Fahrt fort, mit einem einheitlichen Benutzererlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg.“

Bluelink

Hyundai hat vor Kurzem auch ein überarbeitetes Angebot seiner „Bluelink Connected Car“-Services aufgelegt. Bluelink bietet Funktionen und Services wie Connected Routing, Remote-Funktionen oder Informationen zum Fahrzeug und ist in den Varianten Lite, Plus und Pro erhältlich.

Bluelink Lite umfasst unter anderem Updates des Fahrzeugsystems (Over-The-Air Updates), Online-Routenführung und -Spracherkennung sowie EV-Smart Routing. Plus bietet zusätzliche Live- und Remote-Services, die in der Variante Pro durch OTA-Updates für Karte und Infotainment sowie je nach Modell und Ausstattung auch Musikstreaming erweitert werden.

Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2026 erhalten für ein halbes Jahr einen kostenfreien Pro-Zugang, der sich für weitere sechs Monate als Plus-Abo verlängert und schließlich in zusätzliche neun Jahre kostenfreies Lite-Abo mündet. Wollen Kunden über die kostenlosen Zeiträume hinaus auf Bluelink-Dienste zugreifen, fallen Abo-Gebühren an: