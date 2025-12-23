Pkw-Markt 2025: China bleibt Wachstumstreiber, Europa verliert an Dynamik

Der weltweite Pkw-Markt wächst weiter, verliert dabei jedoch in Europa an Dynamik. Nach Berechnungen des Center Automotive Research (CAR) werden in diesem Jahr global rund 81,3 Millionen Pkw verkauft – ein Plus von 3,9 Prozent gegenüber 2024 und ein neuer Rekordwert.

Mit 24,3 Millionen verkauften Pkw kommt China als größter Automarkt 2025 auf einen Anteil von knapp 30 Prozent an den globalen Neuzulassungen, berichtet das Portal Electrified. Auch Indien, die USA und Japan legten zu, während der deutsche Automarkt mit einem Plus von 0,7 Prozent hinter den Erwartungen zurückblieb. Innerhalb Europas konnten vor allem Spanien und Großbritannien wachsen, während Frankreich und Italien rückläufige Verkaufszahlen verzeichneten.

Auch auf der Produktionsseite verschiebt sich das Gewicht laut der CAR-Auswertung weiter nach Asien: Rund 60 Prozent aller weltweit produzierten Pkw entstehen inzwischen in dortigen Ländern, allein China steht für mehr als ein Drittel der globalen Pkw-Produktion. Der europäische Anteil liegt nur noch bei etwa 15 Prozent und dürfte im nächsten Jahr weiter sinken.

Für Deutschland prognostizieren die Branchenexperten einen weiteren Rückgang der Beschäftigung in der Autoindustrie auf etwa 650.000 Stellen bis Anfang 2027.

Für 2026 erwartet man beim CAR ein moderateres Wachstum, getragen vor allem von Asien. Europa büßt dagegen der Prognose zufolge weiter an Bedeutung ein. Für den deutschen Pkw-Markt rechnen die Analysten mit einem leichten Wachstum von rund zwei Prozent auf knapp 2,9 Millionen Neuzulassungen.