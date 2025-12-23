Circle K baut Ladenetz in Deutschland aus, erstmals auch Ladeoption für Elektro-Lkw

Die Tankstellenkette Circle K hat ihr Ladenetz in Deutschland um sechs neue Standorte mit insgesamt 43 Schnellladepunkten erweitert. An drei der neuen Ladeparks bietet das Unternehmen erstmals auch hierzulande Lademöglichkeiten speziell für elektrische Lkw an.

Vor gut zwei Jahren übernahm das kanadische Convenience-Store-Unternehmen Alimentation Couche-Tard mit seiner Marke Circle K das deutsche Tankstellennetz und Tankkartengeschäft von TotalEnergies. Im Dezember 2024 übernahm Circle K auch den Betrieb der Ladesäulen. Nicht dazu gehören jedoch die Standorte, die im Rahmen des Deutschlandnetzes von TotalEnergies aufgebaut werden.

Circle K betreibt bundesweit inzwischen Ladeinfrastruktur an 95 Standorten mit 400 Ladepunkten. Allein im Dezember kamen sechs neue Ladeparks mit insgesamt 43 Schnellladepunkten hinzu, vier davon in Bayern.

In Eckental gingen sechs HPC-Ladepunkte (High Power Charging) für Elektroautos mit jeweils bis zu 400 kW ans Netz, in Hohenlinden acht Ladepunkte dieser Leistungsklasse. In Illertissen nahm Circle K sechs weitere Schnellladepunkte mit bis zu 400 kW in Betrieb, von denen zwei für Elektro-Lkw vorgesehen sind. Der größte der vier neuen Ladeparks in Bayern befindet sich in Nordendorf und umfasst elf Schnellladepunkte, darunter ebenfalls zwei für E-Lkw.

Auch in anderen Teilen der Bundesrepublik hat Circle K sein Ladenetz erweitert. So befindet sich ein weiterer neuer Ladepark mit vier Schnellladepunkten mit jeweils bis zu 400 kW in Wittlich (Rheinland-Pfalz). Der sechste Schnelllade-Standort ging in Laucha (Sachsen-Anhalt) ans Netz. Dort können die insgesamt acht neuen Ladepunkte jeweils aber nur bis zu 175 kW abgeben. Einer dieser Schnelllademöglichkeiten ist für E-Lkw vorgesehen.

„Mit leistungsstarken HPC-Ladestationen und digitalen Bezahloptionen schaffen wir ein Ladeerlebnis, das sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientiert. Unser Anspruch geht weit über das reine Bereitstellen von Ladepunkten hinaus. Wir wollen die Zukunft der Mobilität aktiv gestalten und bis zum Jahr 2035 zu den Top 4 in Deutschland gehören – als Synonym für Innovation, Verlässlichkeit und nachhaltige Energie. Unser Ziel ist es, nicht nur ein Anbieter zu sein, sondern der bevorzugte Partner für alle, die unterwegs laden und dabei auf Qualität und Komfort setzen“, sagt laut Electrive Christian Howe, Geschäftsführer von Circle K Deutschland.