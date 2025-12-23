Renault: Elektrisches Demo-Fahrzeug schafft 1.008 Kilometer in weniger als 10 Stunden

Mit einer besonderen Rekordfahrt hat Renault kurz vor Jahresende die Leistungsfähigkeit moderner Elektromobilität unter Beweis gestellt. Das vollelektrische Demonstrationsfahrzeug Filante Record 2025 legte am 18. Dezember auf einer Teststrecke in Marokko in weniger als 10 Stunden exakt 1.008 Kilometer zurück. Dabei verbrauchte der Wagen trotz einer auch für Autobahnen und Schnellstraßen realistischen Durchschnittsgeschwindigkeit von 102 km/h nur 7,8 kWh/100 Kilometer.

Das Rekordfahrzeug hatte laut Renault eine normale Serienbatterie mit einer Kapazität von 87 kWh an Bord. Das entspricht der Größe im aktuellen Scenic E-Tech Electric. Abgesehen von insgesamt sieben Minuten für Fahrerwechsel fuhr der Filante Record 2025 ohne Pause durch, es wurde nicht nachgeladen. Im Ziel hatte die Batterie des Rekordfahrzeugs noch elf Prozent Restkapazität, bei gleicher Geschwindigkeit wären also noch weitere 120 Kilometer möglich gewesen.

Realisiert wurden diese Werte mithilfe verschiedener „Spitzentechnologien“, heißt es. So reduzieren beispielsweise vollelektronische Lenk- und Bremssysteme (Steer-by-Wire und Brake-by-Wire) das Gewicht und eröffnen zudem neue Möglichkeiten bei der Fahrzeugarchitektur. Zur weiteren Gewichtsreduzierung tragen „ultraleichte“ Materialien bei, wie Kohlefaser, Aluminiumlegierungen und Scalmalloy (Alu-basierte Legierung aus dem 3D-Druck). Zudem kreierten die Designer aerodynamisch optimierte Karosserie- und Anbauteile, um den Materialeinsatz so gering wie möglich zu halten. Schließlich lieferte Michelin spezielle Reifen mit besonders geringem Rollwiderstand und weiter verbesserter Aerodynamik.

Hommage an die Flugzeug-Historie von Renault

„Ein Fahrzeug, das neue Rekorde aufstellen soll, muss nicht nur zweckmäßig sein, sondern auch ikonisch. Den Designern des Filante Record 2025 ist es gelungen, eine markante Optik mit der Tradition der Marke zu verbinden“, so die Franzosen. „Dabei ließen sie sich von Modellen inspirieren, die in der Geschichte von Renault bereits Rekorde in Sachen Effizienz, Geschwindigkeit und Ausdauer aufgestellt hatten. So ist ein Auto entstanden, das eine Brücke zwischen gestern und morgen schlägt.“

Mit seiner ultraviolettblauen Farbe erinnert der Filante Record 2025 einerseits an das vor 100 Jahren eingesetzte Rekordfahrzeug 40 CV von 1925 und spielt andererseits auf den Étoile Filante (Sternschnuppe) von 1956 an. Gleichzeitig greift das Fahrzeug Merkmale aus der Luftfahrt auf, etwa mit der an einen Kampfjet erinnernden Schutzkuppel. Die Sitzposition des Fahrers hingegen ist der in einem Formel-1-Fahrzeug nachempfunden.

Zukunftsweisendes Design für Effizienz

Die erste Version des Filante Record 2025 wurde im vergangenen Winter auf der Fachmesse Rétromobile vorgestellt und verband bereits mit ihrer Silhouette flugzeugähnliche Linien mit Anleihen bei historischen Renault-Modellen. Tests im Windkanal zeigten jedoch Optimierungspotenzial.

So machten sich die Teams erneut an die Arbeit, gestalteten etwa Verkleidungen neu und montierten diese direkt an die Räder. Dies lässt die Silhouette nun nicht nur luftiger wirken, sondern verbessert auch die Luftströmung um das Fahrzeug. Die zentrale Struktur war bereits beim ersten Filante aus aerodynamischer Sicht gut, sodass sie unverändert blieb. Die meisten Anpassungen bezogen sich auf die Optimierung im Bereich technischer Schnittstellen, wodurch sich der Luftwiderstandsbeiwert von einem Ausgangswert nahe 0,40 auf nun etwa 0,30 weiter reduzierte.

Die stilistischen Experimente, der Einsatz modernster Technologien und die Leistung unter realen Bedingungen auf den 239 Runden der UTAC-Teststrecke in Marokko seien kein Selbstzweck gewesen und seien weit mehr als eine technische Übung, erklärt Renault. „Die Erkenntnisse der Rekordfahrt werden vielmehr in die Entwicklung künftiger elektrischer Straßenfahrzeuge einfließen, um den realen Bedürfnissen der Kunden noch besser und selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen – wie etwa auf der Autobahn – zu entsprechen.“