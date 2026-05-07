Fuhrparkleiter bei Anschaffung von E-Transportern immer noch zurückhaltend

Der Autoleasinganbieter Ayvens (vormals ALD Automotive und LeasePlan) hat seine Daten über gewerblich geleaste Transporter ausgewertet und die Top 10 veröffentlicht. Mit 21 Prozent landet der Opel Vivaro auf dem ersten Platz, gefolgt vom Ford Transit Custom und Mercedes Vito mit je 13 Prozent. Die Hersteller Opel, Ford, Mercedes und Volkswagen schaffen es mit weiteren Modellen ins Ranking, auf Platz 10 landet Citroën mit seinem Berlingo.

Die beliebtesten E-Transporter sind der ID. Buzz und der Transporter von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Dahinter folgen mit den beiden elektrischen Modellen Combo und Vivaro zwei Modelle von Opel sowie der elektrische Transit Custom von Ford.

Wie zuvor haben sich die elektrischen Modelle auch in diesem Jahr keinen Platz unter den Top 10 sichern können. Sie würden in einer Gesamtwertung über alle Antriebe ab Platz 11 hinter den konventionellen Antrieben rangieren.

Top 10 der beliebtesten Transporter

Opel Vivaro (21,0 %) Ford Transit Custom (13,3 %) Mercedes Vito (13,0 %) Ford Transit (7,8 %) Opel Combo (5,5 %) VW Caddy (4,0 %) VW Transporter (3,8 %) Ford Transit Connect (3,4 %) Mercedes Sprinter (2,8 %) Citroën Berlingo (2,2 %)

Top 5 der beliebtesten E-Transporter

VW ID. Buzz (1,3 %) VW Transporter (0,8 %) Opel Combo (0,5 %) Opel Vivaro (0,5 %) Ford Transit Custom (0,4 %)

Die Auswertung zeigt laut Ayvens, dass Fuhrparkleiter bei der Anschaffung von E-Transportern immer noch zurückhaltend sind. Jedoch erhöhten Hersteller die Batteriekapazitäten, um den Anforderungen der Praxis gerecht zu werden. Es gebe mittlerweile neue attraktive E-Transporter von weltweiten Herstellern mit Reichweiten bis zu 400 Kilometern und Ladegeschwindigkeiten bis zu 80 Prozent in 20 Minuten.

„Bei Transportern entscheidet die Praxis. Nutzlast, Reichweite unter Last, zusätzliche Verbraucher wie Werkzeuge oder Kühlaggregate sind entscheidende Faktoren bei unseren Kunden. Ihre Betriebsabläufe müssen ohne Unterbrechung laufen. Deshalb ist die Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich komplexer als im Pkw-Segment“, erklärt Christopher Schmidt, Commercial Director bei Ayvens.