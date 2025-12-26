Hongqi will ab 2027 Elektroautos mit Festkörperbatterie verkaufen

Die chinesische Marke Hongqi nimmt künftig auch den europäischen Markt ins Visier. Auf der IAA Mobility 2025 in München stellte das Unternehmen im September das Mittelklasse-SUV EHS5 vor, das auch hierzulande angeboten werden soll. Weitere Modelle könnten folgen – darunter später auch mit Festkörperbatterie.

Akkus mit festem statt flüssigem Elektrolyt versprechen insbesondere eine höhere Energiedichte, schnelleres Laden und verbesserte Sicherheit. Die Technologie könnte einem Bericht zufolge Ende 2027 in elektrischen Autos der FAW-Marke Hongqi eingesetzt werden, die bisher vor allem im Heimatmarkt für Staatslimousinen bekannt ist.

Von welchem Hersteller die neuen Akkus für Hongqi kommen sollen, ist bislang laut Electrive nicht bekannt. Die Marke soll aber von der Mitgliedschaft des Mutterkonzerns FAW in einem chinesischen Industriekonsortium profitieren, das 2024 seine Arbeit aufgenommen hat und mit staatlicher Unterstützung die Entwicklung von Festkörperbatterien vorantreiben soll.

Gründungsmitglieder des Konsortiums waren neben den staatlichen Autoherstellern FAW und SAIC auch der private Autohersteller Geely, der private Auto- und Batterieproduzent BYD und die beiden reinen Akkufertiger CATL und WeLion. WeLion hat kürzlich einen Fortschritt in der Festkörperbatterie-Entwicklung gemeldet und im Labor eine Energiedichte von 824 Wh/kg erreicht. Anfangs werden herstellerübergreifend aber eher 300 bis 400 Wh/kg für die ersten Serienprodukte erwartet. Herkömmliche LFP-Zellen (Lithium-Eisenphosphat) kommen dagegen meist auf eine Energiedicht von 150 bis 180 Wh/kg.

FAW hat nach Informationen von CarNewsChina nun die Testproduktion von 66-Ah-Festkörperakkus abgeschlossen und arbeitet mittlerweile mit 27 Industriepartnern in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Testen solcher Batterien zusammen. Diese Prototyp-Zellen werden laut dem Bericht für den Einsatz in High-End-Limousinen und SUVs der Marke Hongqi validiert. Sie könnten zunächst zum Beispiel als spezielle Lösung für lange Strecken ohne Zwischenaufladung angeboten werden. Ab Ende 2027 soll es eine Kleinserienfertigung von Flaggschiff-Limousinen und SUVs der Marke Hongqi mit den Festkörperakkus geben.