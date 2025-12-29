Studie: Globaler Boom bei E-Fahrzeugen treibt Ausbau der Ladeinfrastruktur

Die weltweite Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigt sich. Damit wächst der Bedarf an einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Vor allem die USA und China verzeichnen laut den Analysten von GlobalData eine schnelle Zunahme von E-Fahrzeugen, unterstützt durch umfangreiche öffentliche Investitionen in Ladesäulen.
Der globale Markt für Ladeinfrastruktur soll dem Bericht zufolge stark wachsen. Die Zahl der installierten Ladepunkte wird demnach von 5,8 Millionen Einheiten im Jahr 2025 auf 11,0 Millionen im Jahr 2030 steigen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 13,6 Prozent.
Die steigende Stromnachfrage durch mehr Elektrofahrzeuge erhöht den Druck, öffentliche Ladeangebote auszubauen. GlobalData betont, dass Investitionen zunehmend in Schnelllademöglichkeiten fließen. Ziel sei es, mit dem Wachstum der E-Fahrzeugflotten Schritt zu halten und die Infrastruktur an den steigenden Energiebedarf anzupassen.
„Der globale Ausblick für batterieelektrische Fahrzeuge bleibt stark, gestützt durch steigende Verbraucherakzeptanz, rasche technologische Fortschritte und unterstützende staatliche Maßnahmen“, sagt Rehaan Shiledar von GlobalData. Die weltweite E-Flotte wachse entsprechend bestehender politischer Rahmenbedingungen, was auch die Nachfrage nach Batterien erhöhe.
Durch die steigende Verbreitung von E-Fahrzeugen gewinne auch die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) an Bedeutung. Sie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, gespeicherte Energie aus ihren Batterien wieder ins Stromnetz einzuspeisen. V2G ist Teil einer umfassenderen Integration von Fahrzeugen und Stromnetzen und kann Haushalte, Gewerbe und andere Verbraucher versorgen.
Mit dem erwarteten weiteren Marktwachstum steigt auch die Belastung der Stromnetze. Versorger müssten Transformatoren, Umspannwerke und Verteilnetze ausbauen, erklärt Shiledar. „Der Einsatz intelligenter Netzlösungen wie Smart Charging und Vehicle-to-Grid-Technologien kann dazu beitragen, das Laden an die Netzbedingungen anzupassen, Spitzenlasten zu reduzieren, die Netzstabilität zu unterstützen und eine stärkere Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen.“
Kommentare
Steffen meint
So, ich hatte jetzt auch erstmals ca. 1.500 km fernab der eigenen Wallbox zurückgelegt um die Weihnachtszeit. Die Hinfahrt war okay, eine günstige schnelle EWE-Ladesäule bei McDonald’s an der Autobahn. Im Zielgebiet zeigten sich bei EnBW vor REWE erste Probleme: Wenn bereits drei IDs mit der Ladebuchse rechts auf 8 Ladeplätzen stehen, dann bleibt aufgrund des kurzen Kabels nur noch eine übrig.
Auf der Rückfahrt bei EnBW an der Autobahn gab’s nur nen 150 kW und nen 50 kW-Lader. Beim 150er war ein Ladeplatz belegt und der andere kaputt. Der 50er war 1x Chademo, einmal CCS und einmal Typ 2. Auch der 50er war belegt, der 22er wollte nicht mit dem Laden starten (liegt das vielleicht an meinem 11-kW-Standard-VW-Kabel?). Danach umgeparkt und am 50er 10 kWh geladen. Weniger gute Erfahrung…
Außerdem total nervig: So gut wie bei jedem Ladevorgang stand ein abgeschlossener blockierender Verbrenner auf den Ladeplätzen. Kann man die eigentlich entfernen lassen?
Future meint
Ich mache das auf der (seltenen) Fernstrecke nur noch so, dass ich einen Ladepark mit mindestens 10 Säulen an der Autobahn aussuche. Alternativ gehen auch Standorte mit vielen Säulen von verschiedenenen Anbietern in der Nähe. Da ist dann meistens was frei.
Die blockiernden Verbrenner sind immer noch eine Pest – gerade für Leute wie mich, die auf die öffentlichen Säulen angewiesen sind. Jede Kommune regelt das auch anders. In Hamburg war das früher so, dass man immer das nächste Polizeirevier anrufen konnte und dann wurde sofort abgeschleppt. Das hat sich auch rumgesprochen.
Meine Stadt macht das nicht. Als es noch nicht so viele öffentliche Säulen wie heute gab, habe ich dann beim Ordnungsamt angerufen und gefragt, ob ich mich zum Laden dann auch mal falsch hinstellen darf, um so trotz Blockierer noch das Kabel einstecken zu können.