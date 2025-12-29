Studie: Globaler Boom bei E-Fahrzeugen treibt Ausbau der Ladeinfrastruktur

Die weltweite Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigt sich. Damit wächst der Bedarf an einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Vor allem die USA und China verzeichnen laut den Analysten von GlobalData eine schnelle Zunahme von E-Fahrzeugen, unterstützt durch umfangreiche öffentliche Investitionen in Ladesäulen.

Der globale Markt für Ladeinfrastruktur soll dem Bericht zufolge stark wachsen. Die Zahl der installierten Ladepunkte wird demnach von 5,8 Millionen Einheiten im Jahr 2025 auf 11,0 Millionen im Jahr 2030 steigen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 13,6 Prozent.

Die steigende Stromnachfrage durch mehr Elektrofahrzeuge erhöht den Druck, öffentliche Ladeangebote auszubauen. GlobalData betont, dass Investitionen zunehmend in Schnelllademöglichkeiten fließen. Ziel sei es, mit dem Wachstum der E-Fahrzeugflotten Schritt zu halten und die Infrastruktur an den steigenden Energiebedarf anzupassen.

„Der globale Ausblick für batterieelektrische Fahrzeuge bleibt stark, gestützt durch steigende Verbraucherakzeptanz, rasche technologische Fortschritte und unterstützende staatliche Maßnahmen“, sagt Rehaan Shiledar von GlobalData. Die weltweite E-Flotte wachse entsprechend bestehender politischer Rahmenbedingungen, was auch die Nachfrage nach Batterien erhöhe.

Durch die steigende Verbreitung von E-Fahrzeugen gewinne auch die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) an Bedeutung. Sie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, gespeicherte Energie aus ihren Batterien wieder ins Stromnetz einzuspeisen. V2G ist Teil einer umfassenderen Integration von Fahrzeugen und Stromnetzen und kann Haushalte, Gewerbe und andere Verbraucher versorgen.

Mit dem erwarteten weiteren Marktwachstum steigt auch die Belastung der Stromnetze. Versorger müssten Transformatoren, Umspannwerke und Verteilnetze ausbauen, erklärt Shiledar. „Der Einsatz intelligenter Netzlösungen wie Smart Charging und Vehicle-to-Grid-Technologien kann dazu beitragen, das Laden an die Netzbedingungen anzupassen, Spitzenlasten zu reduzieren, die Netzstabilität zu unterstützen und eine stärkere Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen.“