BYD verkauft 2025 wohl die meisten Elektroautos

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD wird in diesem Jahr voraussichtlich erstmals weltweit so viele Elektroautos verkauft haben wie kein anderes Unternehmen. Bisherige Verkaufsdaten deuten laut Berichten an, dass die Chinesen weit am bisherigen Marktführer, dem US-Elektroautobauer Tesla, vorbeigezogen sind.

Bis Ende November hatte das Unternehmen aus Shenzhen, dessen Namen für den englischen Slogan „Build your dreams“ steht, demnach 2,07 Millionen reine Elektrofahrzeuge abgesetzt. BYD hat zwar auch mit einem harten Preisdruck auf dem chinesischen Markt zu kämpfen, setzt aber zunehmend auf den Export – insbesondere nach Deutschland. Das Unternehmen baut zudem angesichts zunehmender Handelskonflikte systematisch Produktionskapazitäten außerhalb des Heimatmarktes auf.

Für Tesla liegen bislang Zahlen für die ersten drei Quartale vor, also bis Ende September. Bis dahin beträgt der Absatz des US-Konzerns 1,22 Millionen Fahrzeuge. Darin enthalten ist ein deutlicher, einmaliger Anstieg auf fast eine halbe Million Fahrzeuge in einem einzigen Quartal durch auslaufende US-Steuerbegünstigungen für Elektroautos.

Für das vierte Quartal erwarten Branchenkenner knapp 450.000 verkaufte Teslas. Mit dann 1,65 Millionen Wagen für das Gesamtjahr hätte der Elektroautopionier 7,7 Prozent weniger verkauft als im Vorjahr und deutlich weniger als die über zwei Millionen Fahrzeuge von BYD. Die Chinesen bauen darüber hinaus noch Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, aktuelle Zahlen liegen dazu nicht vor.

Tesla kämpfte 2025 mit mehreren Problemen: Produktions- und Modellumstellungen, besonders beim Bestseller Model Y, bremsten zeitweise die Auslieferungen, während das Unternehmen gleichzeitig Marktanteile an günstigere Konkurrenten verlor, vor allem aus China. Zusätzlich schadeten politische Kontroversen um CEO Elon Musk dem Markenimage, insbesondere in Europa, was die Nachfrage weiter dämpfte – obwohl der Gesamtmarkt für Elektroautos weiter wuchs. In den USA kam die Rücknahme der Steuerbegünstigungen hinzu.