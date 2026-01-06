Dacia bietet Spring mit 5.000-Euro-„Elektrobonus“ ab 11.900 Euro an

Dacia gibt ein neues Förderprogramm bekannt: Das kleine Elektro-SUV Spring erhält einen „5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus“. Die Basisversion Spring Essential electric 70 ist somit im Barkauf derzeit ab 11.900 Euro erhältlich. Das Angebot von Dacia gilt für Kauf-, Finanzierungs- und Leasingverträge von privaten Spring-Neuwagen bis zum 28. Februar 2026.

Anfang Oktober hatte Dacia ein technisches Upgrade für den Spring vorgestellt. Kurz vor Jahresende 2025 startet die rumänische Renault-Marke in Deutschland den Verkauf des überarbeiteten kleinen SUV mit stärkeren Antrieben und LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat). Der Basispreis wurde bei 16.900 Euro belassen – und sinkt nun mit der Aktion vorübergehend deutlich.

Der in China produzierte, 3,70 kurze Spring kommt seit der jüngsten Aktualisierung als erstes Auto in der ganzen Renault-Gruppe mit LFP-Akkupack zu den Kunden. Er bietet zudem stärkere Elektromotoren. Bei dem Facelift im Frühjahr 2024 wurde zwar die Optik stark verändert, die Technik blieb aber quasi unangetastet.

Mit dem Technik-Upgrade legt der Spring vor allem bei der Beschleunigung zu. Dacia hat die bisherigen Motoren mit 33 beziehungsweise 48 kW (45/65 PS) durch zwei neue Aggregate mit 52 beziehungsweise 75 kW (71/102 PS) ersetzt. Die neue Einstiegsversion mit 52 kW beschleunigt in 10,3 Sekunden von Tempo 80 auf 120 km/h, während dieser Vorgang bei der bisherigen Basisversion noch 26,2 Sekunden in Anspruch nahm. Aus dem Stand auf Tempo 100 geht es in 12,3 Sekunden.

Wenn an der Vorderachse der stärkere, nur in Kombination mit der Top-Ausstattung Extreme verfügbare 75 kW-Motor arbeitet, reduziert sich der Wert für die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h auf 6,9 Sekunden. Damit ist die neue Topversion 7,1 Sekunden schneller als der bisherige Spring mit 48 kW Leistung. Von 0 auf 100 km/h dauert es 9,6 Sekunden. Maximal sind mit dem Spring stets 125 km/h möglich. Der Verbrauch wird mit 12,7 kWh/100 km bei der kleineren und 12,4 kWh/100 km bei der größeren E-Maschine angegeben.

Die neue 24,3 kWh große LFP-Batterie ermöglicht weiter bis zu 226 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Dafür erhöht sich die Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von bisher 30 auf maximal 40 kW. Damit kann der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent in 29 Minuten gelingen – und damit rund eine Viertelstunde schneller als bisher. Mit Wechselstrom (AC) beträgt die maximale Ladeleistung 7 kW.