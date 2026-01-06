Dacia bietet Spring mit 5.000-Euro-„Elektrobonus“ ab 11.900 Euro an

Dacia gibt ein neues Förderprogramm bekannt: Das kleine Elektro-SUV Spring erhält einen „5.000-Euro-Dacia-Elektrobonus“. Die Basisversion Spring Essential electric 70 ist somit im Barkauf derzeit ab 11.900 Euro erhältlich. Das Angebot von Dacia gilt für Kauf-, Finanzierungs- und Leasingverträge von privaten Spring-Neuwagen bis zum 28. Februar 2026.
Anfang Oktober hatte Dacia ein technisches Upgrade für den Spring vorgestellt. Kurz vor Jahresende 2025 startet die rumänische Renault-Marke in Deutschland den Verkauf des überarbeiteten kleinen SUV mit stärkeren Antrieben und LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat). Der Basispreis wurde bei 16.900 Euro belassen – und sinkt nun mit der Aktion vorübergehend deutlich.
Der in China produzierte, 3,70 kurze Spring kommt seit der jüngsten Aktualisierung als erstes Auto in der ganzen Renault-Gruppe mit LFP-Akkupack zu den Kunden. Er bietet zudem stärkere Elektromotoren. Bei dem Facelift im Frühjahr 2024 wurde zwar die Optik stark verändert, die Technik blieb aber quasi unangetastet.
Mit dem Technik-Upgrade legt der Spring vor allem bei der Beschleunigung zu. Dacia hat die bisherigen Motoren mit 33 beziehungsweise 48 kW (45/65 PS) durch zwei neue Aggregate mit 52 beziehungsweise 75 kW (71/102 PS) ersetzt. Die neue Einstiegsversion mit 52 kW beschleunigt in 10,3 Sekunden von Tempo 80 auf 120 km/h, während dieser Vorgang bei der bisherigen Basisversion noch 26,2 Sekunden in Anspruch nahm. Aus dem Stand auf Tempo 100 geht es in 12,3 Sekunden.
Wenn an der Vorderachse der stärkere, nur in Kombination mit der Top-Ausstattung Extreme verfügbare 75 kW-Motor arbeitet, reduziert sich der Wert für die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h auf 6,9 Sekunden. Damit ist die neue Topversion 7,1 Sekunden schneller als der bisherige Spring mit 48 kW Leistung. Von 0 auf 100 km/h dauert es 9,6 Sekunden. Maximal sind mit dem Spring stets 125 km/h möglich. Der Verbrauch wird mit 12,7 kWh/100 km bei der kleineren und 12,4 kWh/100 km bei der größeren E-Maschine angegeben.
Die neue 24,3 kWh große LFP-Batterie ermöglicht weiter bis zu 226 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Dafür erhöht sich die Gleichstrom-Ladeleistung (DC) von bisher 30 auf maximal 40 kW. Damit kann der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent in 29 Minuten gelingen – und damit rund eine Viertelstunde schneller als bisher. Mit Wechselstrom (AC) beträgt die maximale Ladeleistung 7 kW.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Ausgezeichnetes Angebot! Fast alle Pendler kämen damit leise, sparsam und mit ausreichend Komfort von und zur Arbeitsstelle. Wir haben etwa 20 Millionen Haushalte, die entweder eine Wallbox schon haben oder in großer Mehrheit sofort haben könnten. Der Preis des Autos ist der eines Stromer S-Pedelecs und sowas wie die Elektro-Isetta wird damit zur Lachnummer.
hu.ms meint
Sehr günstiger zweitwagen. Zur arbeit, einkaufen, sport – alle täglichen fahrten und über nacht einfach an der 10A schuko(= ca.14km/std) aufladen.
Jeff Healey meint
Der Aktions-Preis ist wirklich heiß.
Der Wagen ist in der Basisvariante recht karg ausgestattet, und für meinen Alltag eigentlich ein gutes Stück zu klein.
Aber ich bin jetzt arg am grübeln, ob der nicht doch irgendwie zu mir……
Hammer, Dacia! Applaus! 👍
Futureman meint
Bei den Zahlen musste ich erstmal in den Kalender schauen, aber nein, es ist nicht der 01. April. Damit setzt Dacia Maßstäbe in möglichen Preissenkungen und erleichtert den Einstieg in Elektromobilität massiv. Auch wenn es sich meist nur als Zweitwagen eignet, reicht es trotzdem für die meisten Zwecke aus. Und nicht auszudenken, wenn noch die E-Auto-Prämie kommt. Damit würde der Einstiegspreis in Regionen eines guten E-Bikes rutschen.
eBikerin meint
Wenn di e-Auto Prämie kommt wird der garantiert wieder ganz normal kosten – vielleicht auch ein wenig mehr ;-)
Futureman meint
Stimmt, damit wäre der Einführungstermin der Prämie mit dem 01.03. fest :-)
brainDotExe meint
Ändert nichts daran, dass für die wenigsten ein solches Verzichtsauto in Frage kommt.
Den würden viele nicht mal umsonst nehmen.
Jörg2 meint
Dacia Spring ist, glaube ich, bisher knapp unter 200.000 mal verkauft worden. Für diese Käufer scheint es gepasst zu haben.
brainDotExe meint
Letztes Jahr in Deutschland lediglich ca. 5000 Fahrzeuge. Aber ja, es gibt Leute die haben kaum Ansprüche an ein Auto, kann ich zwar nicht verstehen, ist aber so.
Mäx meint
Oha, ein seltenes Eingeständnis, dass dein Empfinden nicht allgemeingültig ist. Mach weiter so, du bist da etwas auf der Spur.
Spring hat sich in Deutschland besser verkauft als:
EX30, iX, Puma, EV6, IX2, XC40
Spring hat sich leicht schlechter verkauft als:
E-C3, EQE, Model 3, EQB, Corsa-E, Ioniq 5, Kona
Also auch diese Fahrzeuge wurden „lediglich“ 5-8k verkauft, sind also irrelevant.
brainDotExe meint
Nirgendwo habe ich behauptet, dass meine Sicht allgemeingültig ist.
„Spring hat sich in Deutschland besser verkauft als:
EX30, iX, Puma, EV6, IX2, XC40“
Das sind ja auch deutlich teurere und teilweise Nischen-Fahrzeuge. Es sind bei weitem aber keine Verzichtsautos.
„Also auch diese Fahrzeuge wurden „lediglich“ 5-8k verkauft, sind also irrelevant.“
Nicht wirklich.
Futureman meint
Zeigt aber, dass bei E-Autos noch einiges an Luft nach unten ist. Denn gerade bei so preisgünstigen Autos ist die Marge recht klein. Und wenn Dacia es schafft, den Preis (auch wenn nur kurz) um knapp 30% zu senken, sollte das bei anderen Herstellern doch auch gehen. Selbst wenn es „nur“ die 5000€ wären, vergrößert das den E-Auto Markt in allen Klassen.
brainDotExe meint
Woher weißt du dass Dacia mit dieser Preissenkung noch eine positive Marge hat?
Futureman meint
Wenn Dacia damit keine Marge mehr hat, würden sie es nicht machen. Immerhin gehören Dacia-Modelle zu den meistverkauften Autos in ihrer Klasse. Und in dem Preissegment hätten auch schon kleinere Preissenkungen einen Effekt gehabt. Es muss also doch mal was von den fallenden Akkupreisen bei den Kunden ankommen.
Im Gegensatz schafft es VW nicht einmal mit sehr hochpreisigen Modellen genügend Marge zu generieren.
brainDotExe meint
VW hat den e-Up beispielsweise auch mit negativer Marge verkauft um CO2 Grenzwerte einzuhalten.
Das könnte bei Dacia bzw. Renault jetzt auch der Fall sein.
Sinkende Akkupreise kommen doch beim Kunden an. BEVs aus dem VW Konzern gibt es inzwischen unter 30.000€. Das war vor 1-2 Jahren noch nicht der Fall.
Futureman meint
Wir haben aber Jahresanfang, da wird kaum ein Hersteller wegen den CO2-Quoten mit den Preisen runtergehen. Das wird, wenn nötig erst im 4.Quartal des Jahres passieren.
VW musste allerdings schon oft unter Preis verkaufen, damit die CO2-Ziele erreicht werden.
brainDotExe meint
Hast du letztes Jahr verpasst?
Im Frühjahr hatte VW eine Sonderleasing Aktion für den ID.3 laufen.
Powerwall Thorsten meint
Es soll hier ja sogar BMW Fahrer geben, die nur bei anderen Marken das Haar in der Sicherheits-Suppe suchen, aber beim eigenen Fahrzeug 4 Sterne im Crashtest billigend in Kauf nehmen.
brainDotExe meint
Es soll ja sogar Leute geben die überhaupt Wert auf die Sterne vom NCAP legen und damit ihren Kauf rechtfertigen.
Mary Schmitt meint
Da solltest du vorsichtig sein. Der NCAP ist ja gerade geändert worden. Jetzt wird geschaut, ob das Auto nach dem Unfall zur Feuerfalle wird.
M. meint
Du bist so einer.
Ok: du schaust nur auf die Sterne, nicht auf die Realität.
Damit dir das nicht wieder passiert, hat der EuroNCAP seine Kriterien gerade anpasst. „Insassen verbrennen im Auto, weil niemand die Türen aufbekommt“ führt ab sofort zur Abwertung.
Mach ’nen Screenshot, dann kannst du beim nächsten Mal erst schauen und musst dann hier nicht rumweinen, wer sich wieder alles gegen dich und deine Lieblingsmarke verschwören hat.
;-)
Dunkel-O meint
Viele würden ihn aber für umsonst nehmen.
Ich übrigens auch. Würde ihn dann an Bekannte verschenken, weil ich selber schon zwei Elektroautos habe.
brainDotExe meint
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich würde ihn auch nicht an Bekannte verschenken, ich will niemanden ein Verzichtsauto zumuten.