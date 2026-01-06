Euro NCAP stellt neue Sicherheitsbewertung ab 2026 vor

Das Sicherheitsprogramm Euro NCAP führt 2026 umfassende Änderungen ein, wie neue Fahrzeuge bewertet werden. Ziel sei es, modernen Fahrbedingungen besser gerecht zu werden und die Risiken auf den Straßen für Fahrer, Passagiere und andere Verkehrsteilnehmer realistischer abzubilden.

Die Revision ist die größte seit der Einführung des Gesamtwertungssystems im Jahr 2009. Sie beinhaltet eine Überarbeitung der Test- und Bewertungskriterien sowie eine neue Methodik, die sich an vier Sicherheitsstufen orientiert: sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Insassenschutz und Sicherheit nach einem Unfall. Die neue Herangehensweise erlaubt sowohl stufenspezifische als auch stufenübergreifende Bewertungen von Sicherheitstechnologien.

Die Testprotokolle werden künftig alle drei Jahre aktualisiert, um den rasch wachsenden und vernetzten Sicherheitstechnologien gerecht zu werden. Diese Änderungen sollen mehr Struktur, Transparenz und Flexibilität in die Bewertung bringen.

Aufgrund von Verbraucherfeedback werden Fahrerassistenzsysteme künftig nicht nur auf dem Testgelände, sondern auch im realen Straßenverkehr geprüft. Ziel ist es, die Akzeptanz der Systeme zu erhöhen, da diese bislang oft für störende Warnungen oder eingreifende Funktionen kritisiert wurden.

Neue, erweiterte Testszenarien sollen die Robustheit von Unfallvermeidungssystemen unter realistischeren Bedingungen verbessern. Außerdem wird der Insassenschutz erweitert, um ein breiteres Spektrum an Körpergrößen zu berücksichtigen – von Kindern bis zu kleineren und größeren Erwachsenen. Hierbei kommen Vollcrashtests, Schlittenprüfungen im Labor sowie fortgeschrittene virtuelle Simulationen zum Einsatz, um die Genauigkeit zu erhöhen und adaptivere Rückhaltesysteme zu fördern.

Hochvoltbatterien in E-Autos müssen korrekt isoliert sein

Auch die Anforderungen an die Sicherheit nach einem Unfall werden verschärft. Elektrisch betriebene Außentürgriffe müssen funktionsfähig bleiben, um Rettungskräften den Zugang zu erleichtern, und Hochvoltbatterien in Elektrofahrzeugen müssen korrekt isoliert sein.

„Jedes Jahr prüfen wir unsere Bewertungskriterien neu, mit dem einfachen Ziel, fahrzeugbedingte Todesfälle und schwere Verletzungen zu reduzieren“, erklärt Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP. Er hebt hervor, dass die 2026er-Protokolle die Strenge und Relevanz der Tests weiter stärken und Fahrzeuge belohnen würden, die in allen Sicherheitsstufen gut abschneiden.

Ab diesem Jahr werden die Euro NCAP-Bewertungen entlang der vier Sicherheitsstufen strukturiert, die jeweils mit bis zu 100 Punkten bewertet und als Prozentsatz dargestellt werden. Die Stufen umfassen sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Insassenschutz und Sicherheit nach einem Unfall. Mindestanforderungen für jede Stufe bestimmen die Gesamtsternbewertung.

„Die Aktualisierungen der Protokolle stellen sicher, dass die Tests, Analysen und Bewertungen von Euro NCAP auch weiterhin die maßgebliche Orientierungshilfe für Verbraucher bleiben, die Wert auf eine unparteiische Bewertung der Sicherheit der neuesten Fahrzeugmodelle legen“, so van Ratingen. „Das angestrebte Ergebnis ist ein verbesserter Schutz für Fahrzeuginsassen und alle Verkehrsteilnehmer durch effektivere Fahrerassistenz, robuste Unfallverhütung, verbesserten Aufprallschutz und verbessertes Management nach Unfällen.“