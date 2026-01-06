Nissan bringt 2027 Elektro-Kleinstwagen auf Renault-Twingo-Basis auf den Markt

Renault nimmt seit Dezember Bestellungen für die neue Generation des Twingo an, die rein elektrisch fährt. In Deutschland wird der französische Kleinstwagen zunächst ab 21.090 Euro angeboten, bevor die Grundversion startet. Laut einem Bericht wird der japanische Renault-Partner Nissan auf Basis des jüngsten Twingo ein eigenes Modell einführen.
Nissan habe sich für den Namen „Wave“ entschieden und werde das Design des kleinen E-Autos mit Retro-Elementen gestalten, wie Autocar erfahren hat. Der Wave soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen und in Slowenien bei Renault neben dem Twingo vom Band laufen. Preislich soll der neue Elektro-Nissan ähnlich wie das französische Schwestermodell positioniert werden. Ab Frühjahr will Renault die Basisversion des elektrischen Twingo für 19.490 Euro einführen.
Giovanny Arroba, Designchef von Nissan Europe, erklärte gegenüber Autocar, dass das Design des Fahrzeugs von den Retro-Kleinwagen von Nissan aus den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren inspiriert sein werde, die als Pike-Fahrzeuge bekannt sind. Der Name Wave wurde von einer separaten Quelle bei Nissan bestätigt.
👀 👀 PAO! Nissan's sub-£20k take on the Twingo will take inspiration from back catalogue of the 1980s https://t.co/tM24g9BJ3B pic.twitter.com/Oo3gKq2aZa
— Autocar (@autocar) January 6, 2026
Auch der Twingo orientiert sich an der Historie von Renault und erinnert an die erste Generation der Baureihe, die Anfang der 1990er-Jahre eingeführt wurde. Der Nissan Wave soll ebenfalls 3,79 Meter kurz sein und wohl auch die Reichweite des E-Twingo von bis zu 263 Kilometern nach WLTP-Norm bieten. Dafür kommt eine LFP-Traktionsbatterie (Lithium-Eisenphosphat) mit 27,5 kWh nutzbarer Speicherkapazität zum Einsatz. Sie wird kombiniert mit einem laut Renault „spritzigen, leichten 60-kW-Motor“ (82 PS). Von 0 auf 100 km/h geht es damit in 12,1 Sekunden.
Laden kann der Elektro-Twingo ab Werk mit 6,6 kW AC. Optional sind ein bidirektionales 11-kW-Bordladegerät und die DC-Lademöglichkeit mit bis zu 50 kW installiert. So lässt sich die Fahrbatterie in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Die Technik ermöglicht Vehicle-to-Load-Funktionen mit bis zu 3,7 kW und je nach Land auch Vehicle-to-Grid. Ob der Nissan Wave ebenfalls bidirektionales Laden unterstützen wird, bleibt abzuwarten.
Um den für ein modernes Elektroauto niedrigen Preis zu ermöglichen, hat Renault mit chinesischen Partnern zusammengearbeitet. Mit dem neuen Twingo habe man gelernt, wie ein grundlegend neues Modell in weniger als zwei Jahren entwickeln werden kann, so das Unternehmen. Davon profitiert künftig auch Partner Nissan.
Kommentare
Aztasu meint
Ein VW ID. 1 wird auch nur so 20590€ kosten und damit 500€ weniger als ein Renault Twingo EV und mindestens kostengleich oder ebenfalls günstiger als ein Nissan auf Basis des Twingo. VW baut die besten Kleinwagen und die besten Kompaktwagen der Welt, und das war eigentlich schon immer so. Und die E-Kleinwagen und E-Kompaktwagen sind auch absolut Konkurrenzfähig eingespeist
im Vergleich zur direkten Konkurrenz, da gibt es absolut nichts zu meckern. Warum sollte man zu Nussschalen wie dem Renault Twingo, Dacia Spring oder BYD Dolphin Mini oder Nio Firefly statt VW ID.1 oder VW ID. Polo greifen die alle entweder teurer oder zumindest technisch schlechter sind oder sogar beides? Es ergibt einfach keinen Sinn in der Klasse der E-Kleinwagen und E-Kompaktwagen etwas anderes außer VW oder Skoda zu kaufen
David meint
Gut geschrieben!
Futureman meint
Wo genau kann man den ID1 zu diesem Preis kaufen?
Da wird es wohl noch einige Zeit dauern. VW hat es bisher zwar immer geschafft sehr spät in entsprechende Segmente zu gehen und dort Marktanteile zu sichern. Das Problem ist nur, das die Entwicklungszyklen inzwischen viel kürzer sind und kaum Zeit bleibt genügend Fahrzeuge zu verkaufen, bis andere schon wieder etwas neues rausbringen. Siehe die bisherige ID-Strategie, immer 2-3 Jahre zu spät.
RudiFaehrtTesla meint
Tt07 meint
Gut geschrieben (netter Versuch), inhaltlich aber zu 99% falsch
EVrules meint
„Es ergibt einfach keinen Sinn in der Klasse der E-Kleinwagen und E-Kompaktwagen etwas anderes außer VW oder Skoda zu kaufen.“
Die VW-Fanbase kann sich mit der von Tesla in einen Raum einschließen. Die techn. Versprechungen des ID.Polo waren auch größer, als es dann tatsächlich ist – wer sprach von ganz bestimmten 56kWh Netto-Kapazität?
Genau das macht die Marke durch die Fanbase so unsympathisch, der absolute Mangel an Reflektionsvermögen und Fairness.
Leon meint
„Ein VW ID. 1 wird auch nur so 20590€ kosten und damit 500€ weniger als ein Renault Twingo EV und mindestens kostengleich oder ebenfalls günstiger als ein Nissan auf Basis des Twingo.“
Abgesehen davon, dass für den ID.1 noch gar kein Preis bekannt ist, wären das in der Basisausstattung 1000 € mehr.
Tt07 meint
Komm den VW Fanboys /-girls nicht mit Tatsachen und Mathematik. Beides haben sie von ihrer Festplatte gelöscht.
Futureman meint
Für den Preis bekommt man aktuell 2 Dacia Spring mit den gleichen Leistungen. Da wird es für Nissan schwer, ein Jahr später im gleichen Segment Marktanteile zu bekommen.