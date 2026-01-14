Euro NCAP: „Best-in-Class 2025“ wird von Elektroautos dominiert

Euro NCAP hat die sichersten Autos des Jahres 2025 gekürt. In einem Rekordjahr, in dem mehr Neuwagen als je zuvor in dem Programm getestet wurden, erhielt der Mercedes-Benz CLA die höchste Bewertung. Er gewann die Kategorie „Small Family Car“ (kleines Familienauto) und wurde zudem als „Best Performer 2025“ ausgezeichnet.

Der in der jüngsten Generation auf der vorrangig für Elektroautos konzipierten Plattform MMA fahrende CLA überzeugte in allen vier Bewertungsbereichen Erwachsene Insassen, Kinder, gefährdete Verkehrsteilnehmer und Sicherheitsassistenten und setzte damit laut den Testern einen neuen Standard für Sicherheit im kompakten Premiumsegment. Damit setze sich ein Trend fort, der 2019 begann, als die vorherige CLA-Generation ebenfalls Best in Class in der Kategorie Small Family Car wurde.

Neben dem rein elektrischen gestarteten, auch noch als Hybrid erhältlichen Mercedes-Benz CLA zählen mit dem Mini Cooper E, Tesla Model 3 und Model Y, Smart #5 und Polestar 3 weitere Elektroautos zu den Top-Performern 2025. Für die „Best-in-Class“-Auszeichnung wird die gewichtete Summe der Punkte in den vier Bewertungsbereichen herangezogen. Voraussetzung sind ein serienmäßiges Sicherheitsangebot und eine Fünf-Sterne-Bewertung durch Euro NCAP.

Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP: „Mercedes investiert seit langem in die Fahrzeugsicherheit, daher erscheint es angemessen, dass der CLA den Titel ‚Best Performer 2025‘ sowie ‚Best Small Family Car‘ erhalten hat. Es war jedoch ein knappes Rennen. Tesla lag nur knapp dahinter, und neue Marktteilnehmer wie Firefly und Leapmotor zeigen, wie der globale Wettbewerb weiter zunimmt, was für Verbraucher, die bei ihrem nächsten Auto ebenso viel Wert auf Sicherheit wie auf Stil, Praktikabilität, Fahrleistung und Betriebskosten legen, nur von Vorteil sein kann.“

Euro NCAP: Best-in-Class-Fahrzeuge 2025

Best Performer & Best Small Family Car: Mercedes-Benz CLA

Der neue Mercedes CLA „beeindruckte“ die Tester mit „nahezu perfekter“ Leistung beim Schutz erwachsener Insassen und einem klassenführenden Ergebnis beim Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmer, dank seiner fortschrittlichen aktiven Motorhaube und verfeinerten AEB-Systemen.

Best City & Supermini: MINI Cooper E

Der vollelektrische Mini Cooper E zeigt laut Euro NCAP, dass kleine Autos große Sicherheit bieten können. Trotz kompakter Abmessungen erzielte er hohe Werte bei strukturellen Crashtests und sei damit die sicherste Wahl in der Supermini-Klasse der 2025 getesteten Modelle.

Best Large Family Car: Tesla Model 3

Das aktualisierte Tesla Model 3 bleibt führend in puncto Sicherheit. Das elektrische Familienauto erzielte durchgehend hohe Werte und beeindruckte Euro NCAP besonders beim Schutz von Kindern. Der Wert bei den Sicherheitsassistenten zeige Teslas kontinuierliche Verbesserung der Fahrerassistenzsysteme.

Best Small SUV: Tesla Model Y

Das Tesla Model Y sichert dem Unternehmen den Doppelsieg. Es setze den Goldstandard für kleine SUV und überzeuge insbesondere beim Kinderschutz und den Tests der Sicherheitsassistenten.

Best Large SUV: Smart #5

Der Smart #5 überzeugte Euro NCAP mit einer soliden Fünf-Sterne-Leistung und bewies damit den Experten zufolge, dass die Expansion der Marke in größere Segmente nicht auf Kosten der Insassensicherheit geht.

Best Executive Car: Polestar 3

Der Polestar 3 setze Polestars Ruf für Sicherheitsinnovationen fort und übertreffe die Konkurrenz in der Klasse der Executive Cars, so die Tester. Seine strukturelle Integrität, die „beeindruckende“ Bewertung beim Kinderschutz und das Paket an fortschrittlichen Fahrerassistenztechnologien sicherten ihm den Titel als sicherstes Oberklassefahrzeug 2025.

„E-Fahrzeuge übertreffen Sicherheitsleistung herkömmlicher Autos“

„Wir sehen, dass Elektrofahrzeuge die Sicherheitsleistung herkömmlicher Autos nicht nur erreichen, sondern oft sogar übertreffen. Dies sollte diejenigen Verbraucher beruhigen, die einen Wechsel von einem Verbrennungsmotor zu einem Elektroauto in Betracht ziehen“, erklärt Euro-NCAP-Programm-Direktor Aled Williams.

„Elektroautos überzeugen auch in anderen Bereichen. Der Mercedes-Benz CLA, das Tesla Model 3 und das Model Y zeigen, dass Sicherheit in ansprechende, aerodynamische Designs integriert werden kann, während der Mini Cooper E einen Hauch von Spaß und Persönlichkeit auf die Straße bringt.“