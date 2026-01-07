Dreame enthüllt Elektro-Supersportwagen Nebula Next 01

Das für moderne Staubsauger und Haushaltsgeräte bekannte Unternehmen Dreame Technology will mit Luxusmodellen in den Elektroauto-Markt einsteigen. Auf der Messe CES in den USA zeigen die Chinesen Anfang 2026 ihr erstes Modell als Konzeptfahrzeug. Der viertürige Sportwagen Dreame Nebula 1 erzeugt mit vier Motoren 1399 kW/1902 PS und soll damit in 1,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Im nächsten Jahr soll das erste Elektroauto von Dreame marktreif sein. Für den Sportwagen versprechen die Entwickler neben der sehr hohen Leistung unter anderem auch ein aktives Aerodynamik-Kit. Zur Batterie und Reichweite werden noch keine Angaben gemacht, auch nicht nur Höchstgeschwindigkeit.

„Das vorgestellte Konzeptfahrzeug Nebula Next 01 interpretiert das Streben der Marke nach ultimativer Effizienz und Leistung auf tiefgründige Weise“, heißt es. Es gehe nicht nur um das Streben nach Geschwindigkeit, sondern darum, die Regeln für Leistung und Sicherheit neu zu schreiben.

Das Projekt habe von Anfang an den globalen Markt ins Visier genommen, so Dreame Technology. Im Fokus stehe bewusst nicht der Preiswettbewerb, sondern der Aufbau einer „High-End-Marke“ durch technologischen Mehrwert. Dazu nutze man eine ausgereifte Lieferkette für intelligente Elektrofahrzeuge. Die umfangreichen globalen Vertriebskanäle des Unternehmens sollen einen bedeutenden Vorteil für die Expansion seines Automobilgeschäfts im Ausland darstellen.

Dreame Technology prüft laut Informationen aus dem vergangenen September ein Werk für luxuriöse E-Autos in Brandenburg. CarNewsChina schreibt nun, dass das Unternehmen inzwischen die französische Bank BNP Paribas an Bord geholt habe, um „ein neues Produktionswerk in Berlin zu errichten“. Dreame Cars soll bereits Mitte vergangenen Jahres ein Team von fast 1.000 Mitarbeitern versammelt haben und sich weiter vergrößern.

„Im Luxusautomobilsektor fehlte bisher eine wirklich intelligente Marke für elektrische Hypercars“, hieß es in einer im August von CarNewsChina zitierten Erklärung von Dreame Technology. „Während traditionelle Ultra-Luxusmarken wie Bugatti und Bentley Elektrifizierung und Intelligenz nur langsam angenommen haben, wird Dreame neu definieren, was Ultra-Luxus im nächsten Automobilzeitalter ausmacht.“