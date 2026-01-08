VW bietet bis zu 5000 Euro „ID. Kaufprämie“ bis Ende März 2026

Mit der „ID.-Kaufprämie“ hat Volkswagen zum Jahresbeginn eine neue Rabattaktion für seine Elektroautos in Deutschland eingeführt. Für den Kompaktwagen ID.3 und das Mittelklasse-SUV ID.4 sowie dessen Coupé-Version ID.5 werden 4000 Euro Nachlass gewährt. Der Listenpreis des als Limousine und Kombi erhältlichen ID.7 wird mit der Aktion um 5000 Euro reduziert.

„Starten Sie jetzt elektrisch günstiger durch und sichern Sie sich einen attraktiven Preisnachlass von bis zu 5.000 € inkl. MwSt. bei Kauf eines ID. Modells der Marke Volkswagen Pkw“, heißt es auf der Angebots-Website von Volkswagen Deutschland. Gültig ist dies für Neuwagen, Bestell- und Lagerfahrzeuge.

Anders als bei früheren Aktionen wird die aktuelle Kaufprämie nicht in der Preisdarstellung des Konfigurators und der Online-Fahrzeugbörse „Volkswagen Autosuche“ angezeigt, sie wird erst „mit Bestellung im Kaufvertrag durch den Volkswagen Partner ausgewiesen“.

Die jüngste Elektroauto-Aktion von Volkswagen ist bis zum 31. März befristet. Im zurückliegenden Jahr hatten die Wolfsburger ähnliche Rabattaktionen aber mehrfach verlängert und angepasst.

Bei Volkswagens derzeit kompaktestem Elektroauto ID.3 liegt der Basispreis damnit vorläufig bei 29.330 Euro. Das ist ein neuer Tiefstand, mit einer früheren Aktion gab es den Vollstromer ab 29.830 Euro. So wird der ID.3 Pure (125 kW/170 PS, 52 kWh und 388 km WLTP-Kilometer Reichweite) günstiger als ein VW Golf, der als 1,5-Liter-Benziner in der Grundausstattung 29.395 Euro kostet.