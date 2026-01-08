VW bietet bis zu 5000 Euro „ID. Kaufprämie“ bis Ende März 2026

Mit der „ID.-Kaufprämie“ hat Volkswagen zum Jahresbeginn eine neue Rabattaktion für seine Elektroautos in Deutschland eingeführt. Für den Kompaktwagen ID.3 und das Mittelklasse-SUV ID.4 sowie dessen Coupé-Version ID.5 werden 4000 Euro Nachlass gewährt. Der Listenpreis des als Limousine und Kombi erhältlichen ID.7 wird mit der Aktion um 5000 Euro reduziert.
„Starten Sie jetzt elektrisch günstiger durch und sichern Sie sich einen attraktiven Preisnachlass von bis zu 5.000 € inkl. MwSt. bei Kauf eines ID. Modells der Marke Volkswagen Pkw“, heißt es auf der Angebots-Website von Volkswagen Deutschland. Gültig ist dies für Neuwagen, Bestell- und Lagerfahrzeuge.
Anders als bei früheren Aktionen wird die aktuelle Kaufprämie nicht in der Preisdarstellung des Konfigurators und der Online-Fahrzeugbörse „Volkswagen Autosuche“ angezeigt, sie wird erst „mit Bestellung im Kaufvertrag durch den Volkswagen Partner ausgewiesen“.
Die jüngste Elektroauto-Aktion von Volkswagen ist bis zum 31. März befristet. Im zurückliegenden Jahr hatten die Wolfsburger ähnliche Rabattaktionen aber mehrfach verlängert und angepasst.
Bei Volkswagens derzeit kompaktestem Elektroauto ID.3 liegt der Basispreis damnit vorläufig bei 29.330 Euro. Das ist ein neuer Tiefstand, mit einer früheren Aktion gab es den Vollstromer ab 29.830 Euro. So wird der ID.3 Pure (125 kW/170 PS, 52 kWh und 388 km WLTP-Kilometer Reichweite) günstiger als ein VW Golf, der als 1,5-Liter-Benziner in der Grundausstattung 29.395 Euro kostet.
Kommentare
Thomas Claus meint
Nach dacia jetzt der 2. Herrsteller mit so einer Aktion. Das setzt die anderen natürlich unter Druck. Mal sehen wann der nächste kommt.
lanzu meint
Der Flottengrenzwert wurde schließlich nur auf drei Jahre gestreckt, aber ansonsten ist er immer noch gültig. Das ist durchaus weiterhin der Druck Fahrzeuge abzusetzen, um das letzte Jahr auszugleichen.
BEV meint
ist der ID.3 Pure immer noch so ineffizient? sprich wenig Reichweite?
die Wärmepumpe ist auch nicht Serie
Futureman meint
Damit gleicht sich der ID3 dem Leapmotor B10 preislich an. Vom Platzverhältnis und der Wertigkeit im Inneren liegen aber Welten dazwischen. Wie lange der Preisaufschlag für den Namen VW wohl noch klappt? Im Hauptmarkt China spielt VW im Bereich E-Mobilität auf jeden Fall nicht mehr mit.
Powerwall Thorsten meint
Wenn ich mich recht an die letzten Jahre erinnerte, wurde eine Preisreduktion hier eigentlich von der VW Fraktion immer als Absatzschwäche des Anbieters interpretiert?
Ich finde günstigere Preise aber immer toll – egal aus welchem Grund?
Den Kunden freut es jedenfalls.
Andi EE meint
Gute Nachricht für die Käufer, schlechtes Zeichen für den Hersteller. Aber ja, vielleicht konnte man sich mit den vielen Entlassungen, Schließungen von Werken betriebswirtschaftlich wieder ins Plus retten.
Das erste Halbjahr ist ja in der Automobilindustrie sowieso nicht so gut, da die Fahrzeuge eher im zweiten Halbjahr gekauft werden. Von daher ist das Anschieben des Verkaufs nicht ungewöhnlich.
Rein von den Preisen der Fahrzeuge her, müsste ja die Reduktionen möglich sein, weil das P/L ja nicht wirklich gut ist. Das Wichtigste wäre, die Modelle zu reduzieren und zu vereinheitlichen, diese Diversität kostet im Westen unfassbar viel Geld. Weil die Umsetzung der Diversität in der Regel mit deutlich höherem menschlichen Arbeitseinsatz verbunden ist. In China ist die Diversität nicht so ein Problem, da der Arbeiter viel weniger kostet. Irgendwie kapiert man das bei unseren OEMs nicht (zu viele Dogmen), dass man das korrigieren muss (struktureller Nachteil).
EVrules meint
Hier zeigt sich wiedermals keine Ahnung von Plattform- und Gleichteilstrategie. Wer von Modellvielfalt spricht aber außer Acht lässt, dass es eine hohe Überschneidung der Kernelemente gibt, beweißt nur sein Unwissen um konstruktiontechnische Sachverhalte.
Wenn es um Teilevielfalt geht und uneinheitliche Komponenten, gibt es andere Hersteller, die deutlich mehr Aufwand haben, im Bezug, Produktion und Wartung/After-Sales.
Gerade in China gibt es eine massive Überkapazität an Herstellern, Akkuzellen und defizitären Unternehmen.
EVrules meint
Für potentielle Käufer gut, jedoch muss man auch dazu sagen, dass der ID.3 sich wie ein emotionsloses Sofa fährt und die Innenraum-Anmutung einer Klinik hat.
Futureman meint
Gutes Zeichen, das immer mehr Hersteller die Preise für E-Autos (wenn auch erstmal nur zeitlich begrenzt) teils massiv senken. Da es bei VW bis zum 31.03. geht, ist mit einer neuen Förderung nicht vor April zu rechnen.
Kokopelli meint
Dies ist eine wirklich erfreuliche Nachricht: Sie macht die Elektromobilität erneut etwas erschwinglicher und besonders attraktiv für alle, die ein Volkswagen-Modell ins Auge fassen. Insgesamt kommen wir der Preisparität mit Verbrennungsfahrzeugen langsam, aber stetig näher. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Neuwagenpreise für Verbrenner seit der Pandemie teils in absurde Höhen geklettert sind.