Ford bringt laut Berichten den Fiesta als Elektroauto wieder

Ford hat kürzlich eine Kooperation mit Renault bekannt gegeben. Die US-Amerikaner und Franzosen wollen das Angebot an Elektrofahrzeugen von Ford für europäische Kunden erweitern. Das umfasst laut aktuellen Berichten eine Neuauflage des Kleinwagens Fiesta (Artikelbild), von dem 2023 das letzte Exemplar vom Band lief.

In zwei Jahren könnte es einen neuen Fiesta geben, wie Auto Motor und Sport und die Autozeitung berichten. Ford wird den früher als Verbrenner angebotenen Kleinwagen demnach 2028 als Elektroauto wieder auf den Markt bringen. Als Basis soll die bereits öffentlich gemachte Technik-Kooperation mit Renault dienen.

Der neue Fiesta dürfte eng mit dem schon verfügbaren Renault 5 verwandt sein. Dabei handelt es sich um einen knapp vier Meter langen viertürigen Kleinwagen mit je nach Batterie 300 bis 400 Kilometer Reichweite sowie 90 bis 110 kW starkem Frontantrieb (122-150 PS). Der Renault 5 kostet mit kleinem 40-kWh-Akkupack ab 28.000 Euro, mit der größten Batterie mit einer Kapazität von 52 kWh werden mindestens 31.000 Euro fällig.

Was der neue Fiesta kosten wird, bleibt offen. Er wäre schon das zweite Modell eines Wettbewerbers auf Renault-5-Basis: Auch der ab 27.990 Euro bestellbare Nissan Micra nutzt die Plattform der Franzosen. Nach dem Fiesta soll es laut Auto Motor und Sport weitere Elektro-Modelle von Ford geben, die in Kooperation mit Renault auf die Straßen kommen.

Mit dem Mustang Mach-E, dem Explorer und dem Capri sowie dem Puma Gen-E hat Ford bereits mehrere Elektroautos hierzulande im Angebot, bisher laufen diese aber nicht sehr gut. Das mittelgroße SUV Mustang Mach-E wird aus den USA importiert. Das geringfügig kleinere SUV Explorer und der Crossover Capri rollen in Köln im Rahmen einer umfassenderen Kooperation auf VWs E-Auto-Baukasten MEB vom Band. Beim kompakten Crossover Puma Gen-E aus Rumänien setzt Ford auf eigene Technik. Nun kommen noch Vollstromer mit Renault-Technik hinzu.

Ford plant dem Bericht zufolge außerdem ein neues SUV mit Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Antrieb, das sich optisch am kantigen Offroader Bronco orientieren soll. Allrad-Technik sei allerdings nicht vorgesehen. Den Bronco selbst gibt es hierzulande nur als reinen Verbrenner.